이재명 대통령 1년 평가: 통합·실용 노력과 정치적 한계 공존

이재명 대통령의 취임 1년을 맞아 국민통합, 실용 인사, 소통 노력과 한계를 전문가 분석과 함께 되짚어본다. 지방선거 결과, 인사 기용, 개헌 추진, 당정 관계 등 주요 현안을 평가한다.

이재명 대통령 은 1년 전 취임식에서 모든 국민을 아우르고 섬기는 '모두의 대통령'이 되겠다고 약속했다. 그러나 지난 6·3 지방선거 결과는 그 약속이 온전히 지켜졌다고 보기 어렵다는 평가를 받았다.

여당이 지지와 견제가 혼재된 '12 대 4'라는 성적표를 받아 든 것은 국민의 복잡한 심리가 반영된 결과다. 전문가들은 이 대통령이 통합·실용·소통을 상징적으로 노력했으나 정치적 통합과 국민 화합에는 한계가 있었다고 지적한다. 취임 이후 이 대통령은 여야 대표와의 오찬과 세 차례의 회동을 통해 야당과의 접점을 넓히려 했고, 국회 시정연설 직후 야당 의원들에게 먼저 손을 내밀어 대화를 시도하는 모습을 보였다. 이러한 시도들은 초기에는 긍정적으로 평가받았으나, 여야 간 정책 대립이 첨예한 현실 앞에서 실질적 성과로 이어지지는 못했다.

특히 SNS를 통한 대화 방식에서는 '최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나요'와 같은 거친 표현이 등장해 소통의 질에 대한 우려를 낳았다. 인사 측면에서는 기업인 출신과 보수 진영 인사들을 폭넓게 기용해 실용성과 통합의 의지를 동시에 보였다. 한성숙 중소벤처기업부 장관 후보자, 김정관 산업통상부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관, 권오을 국가보훈부 장관, 이석연 국민통합위원장, 김성식 국민경제자문회의 부의장 등은 전문성과 정치적 스펙트럼 확대를 동시에 고려한 인사로 분석된다.

이 대통령은 국민과의 직접 소통을 강조하며 기자회견, 국무회의, 업무보고, 간담회 등을 154시간가량 생중계했고, 전국 14개 시도에서 3500여 명의 주민이 참석한 타운홀 미팅을 진행했다. 이러한 노력들은 국민 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하려는 시도로 평가되지만, 동시에 메시지가 지나치게 정치적이고 감정적이라는 비판도 제기된다. 국정과제 1번으로 제시된 개헌은 구체적 성과 없이 논의만 지속되고 있다는 지적을 받는다. 집권 2년 차인 올해 개헌을 추진할 지혜가 필요하다는 조언이 나온다.

이 대통령이 약속한 '수평적 당정 관계'는 여당 내부 자율성 증대와 해석될 수도 있지만, 여전히 상명하달식 지휘 체제가 지속되고 있다는 비판도 만만치 않다. 종합적으로 이 대통령의 1년은 통합과 소통을 위한 상징적 노력과 현실 정치의 한계가 공존한 시기였다고 요약할 수 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 취임 1년 국민통합 실용 인사 개헌 당정 관계 여야 협치 소통

United States Latest News, United States Headlines