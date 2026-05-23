이재명 대통령, 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 참석

이재명 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 참석, 추도사를 통해 그의 평생의 걸쭉한 투쟁과 노력에 대해 평가하는 등 추도식을 진행했다.

이재명 대통령 부부, 권양숙 여사, 문재인 전 대통령 부부가 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 국화를 들고 헌화대로 향하고 있다. 2026.5.23 superdoo82@yna.co.kr(봉하마을=연합뉴스) 김도훈 기자=이재명 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 추도사를 하고 있다.

(이해=연합뉴스) 김도훈 기자=이재명 대통령 부부, 권양숙 여사, 문재인 전 대통령 부부가 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 국화를 들고 헌화대로 향하고 있다. (이해=연합뉴스) 김도훈 기자=사장 반칙과 특권 없이도 성공할 수 있고 열심히 땀 흘린 만큼 정당한 대가를 얻는 사회, 수도권과 지역이 함께 성장하고 발전하는 나라, 적어도 먹고 사는 문제로 삶을 포기하는 일이 없는 세상은 존경하는 노 대통령께서 평생에 걸쳐 만들고자 하셨던 우리 대한민국 모습.

대통령님의 못다 이룬 꿈을 국민주권정부가 반드시 완수하겠다. 2026.5.23 superduo82@yna.co.kr(면합=연합뉴스) 김도훈 기자=이재명 대통령 부부, 권양숙 여사, 문재인 전 대통령 부부가 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 국민의례를 하고 있다. (면합=연합뉴스) 김도훈 기자=이재명 대통령은 2017년 서거 8주기 추도식 당시 문재인 대통령 이후 9년 만에 현직 대통령으로서 이날 추도식에 참석했다. 지난해 6월 취임한 이 대통령은 같은 해 5월 23일에는 대선 후보 자격으로 추도식에 참석했다.

이 대통령은 배우자인 김혜경 여사, 노 전 대통령 배우자인 권양숙 여사와 아들 건호씨, 문 전 대통령 부부 등과 함께 입장했다. 문 전 대통령은 2022년부터 5년 연속 추도식에 참석했다. (김해=연합뉴스) 김도훈 기자=이재명 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 추도사를 하고 있다. 2026.5.23 superduo82@yna.co.kr김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 한창민 사회민주당 대표 등도 자리해 노 전 대통령을 기렸다





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