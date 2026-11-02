이재명 대통령, 내년도 예산안 시정연설... 야당 강력한 항의

이재명 대통령이 2일 국회에서 내년도 예산안 시정연설을 통해 경제 성장과 민생 안정을 강조했다. 국민의힘 의원은 160조 원 규모 미래대응기금 등 재정에 반대하며 피켓 시위로 항의했다.

이재명 대통령 은 2일 오전 서울 여의도 국회 본회의장을 찾아 내년도 예산안 시정연설을 진행했다. 그는 사상 최대 규모의 예산안을 설명하며 여야의 적극적인 협력을 촉구했다.

경제 성장 성과와 재정 건전성

이 대통령은 경제 지표의 개선세를 강조하며 과거 위기를 극복한 성과를 되돌아봤다. 잠재성장률이 40여 년 만에 2년 연속 반등할 것으로 전망된다. 올해 상반기 성장률은 3.8%를 기록했으며 반도체 등 주력 산업의 활약으로 연간 수출 1조 달러 달성이 가시권에 들어섰다.

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1인당 국민총소득도 4만 달러를 넘어 인구 5천만 명 이상 국가 중 세계 6번째 '5040 클럽'에 진입할 전망이다. 또한 1998년 외환위기 때 투입된 공적자금은 내년이면 모두 상환된다. 2003년부터 25년 동안 97조 2천억 원을 갚아 30년 만에 IMF 위기 극복을 완벽하게 졸업한다.

이 대통령은 GDP 대비 관리재정수지가 올해 마이너스 3.9%에서 내년 마이너스 0.1%로 20년 만에 가장 양호해진다며 재정 기초체력의 강화를 강조했다. 국가채무 비율도 51.6%에서 48.3%로 낮아진다.

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160조 원 미래대응기금과 야당의 강경 항의

연간 총지출은 2027년 기준 올해보다 12.8% 늘어난 820조 9천억 원으로 역대 최고치를 기록한다. 이 대통령은 이러한 확장에 대한 신뢰를 얻기 위해 국제기구의 긍정적 평가를 인용했다. 하지만 국회 본회의장은 즉각적인 항의로 가득 찼다.

야당인 국민의힘 의원들은 무표정으로 청취하던 중 곳곳에서 목소리를 높이며 시위를 시작했다. 그들은 '1400조 나라빚'과 '162조 미래빚더미기금' 등 내용을 담은 피켓을 들고 무언의 항의를 전개했다.

주된 문제는 160조 3천억 원 규모로 신설되는 미래대응기금이다. 야당은 이 기금이 오히려 미래 세대의 국가채무 부담을 높인다고 주장했다. 이 대통령이 국회 본청에 들어설 때부터 의원들은 피켓을 들고 항의의 목소리를 높였다.

예산안 세 가지 원칙과 사회적 약자 지원

이 대통령은 예산 편성의 세 가지 원칙을 제시했다. 담대하게 투자하되 비효율과 낭비를 배제하고, 조세지출보다 재정지출을 우선하며, 국가균형발전을 위해 지방을 우대한다는 것이다. 모든 재정지출은 제로베이스에서 재검토되었다.

추가세수는 청년, 미래 성장동력, 지방, 교육 인재라는 네 가지 축에 집중 투자된다. 생계 의료 교육 주거 등 4대 기초생활보장 급여가 대폭 늘어나며 4인 가구 기준 생계급여는 월 221만 8천 원까지 상승한다.

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기초연금은 저소득 어르신에게 월 최대 3만 원이 추가로 지원된다. 지역사랑상품권 25조 6천억 원과 온누리상품권 4조 5천억 원이 발행되어 소상공인과 골목상권의 매출 기반이 넓혀진다.

청년·지방·안보 예산 및 여야 결별의 상징적 순간

청년 예산은 올해보다 53.5% 증가한 43조 3천억 원으로 편성된다. 출생부터 18세까지 부모와 정부가 함께 연 200만 원 저축 시 약 7천만 원을 적립하는 우리아이자립펀드가 신설된다. 신혼부부에게는 혼인지원금 100만 원, 아이 출산 시에는 최대 2천만 원의 아이맞이지원금이 지급된다.

지역균형발전을 위해 지방에 대규모 투자하는 앵커기업에게는 설비투자액의 최대 50%를 지원하는 성장엔진특별보조금이 신설된다. 지방미래성장지원금 3조 5천억 원으로 지방정부의 자율적 성장 전략을 뒷받침하며 농어촌 기본소득 대상 지역도 35개 군으로 확대된다.

미래 기술 투자로는 반도체 피지컬 AI AI 데이터센터에 21조 3천억 원이 투여된다. 국방 예산은 8.2% 증액된 73조 3천억 원으로 편성되어 핵추진잠수함과 KF-21 확보 등 전시작전권 조기 환수에 필요한 역량이 강화된다. 자원안보기금 1조 4천억 원도 신설되어 공급망 위기에 대응한다.

이 대통령은 법정기한인 12월 2일까지 예산안 확정 협력을 당부했다. 그러나 연설이 끝나자마자 국민의힘 의원들은 인사도 없이 본회의장을 떠났다. 이 대통령은 민주당 의원들과 악수를 나누며 퇴장하는 것으로 마무리되었다.