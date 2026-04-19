이재명 대통령, 4·19혁명 66주년 기념사…"4·19 정신, 내란의 밤 물리쳤다"

이재명 대통령이 4·19혁명 66주년을 맞아 4·19 정신을 기리고 민주주의 수호의 중요성을 강조하며, "4·19 정신이 있었기에 2024년 12월 내란의 밤을 물리칠 수 있었다"고 말했다. 정부는 4·19 혁명 유공자 예우 강화 및 의료 지원 확대 방침을 밝혔다.

2026년 4월 19일, 이재명 대통령 은 4·19혁명 66주년을 맞아 4·19 국립묘지에서 열린 기념식에 참석하여, 민주주의 수호의 중요성을 강조하는 기념사 를 발표했습니다. 이 대통령은 "서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고, 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4·19 정신이 있었기에, 2024년 12월 겨울밤, 대한국민은 내란의 밤을 물리칠 수 있었다"며 4·19혁명 이 현대 대한민국 민주주의 역사에 미친 지대한 영향을 되짚었습니다. 그는 민주주의 역사가 결코 순탄한 여정만은 아니었음을 강조하며, "격랑의 파도를 넘고 넘어 어느 곳 하나 성한 데 없는 상처투성이의 모습으로 한 걸음씩 전진해 왔다"고 역설했습니다. 이 대통령은 66년 전 오늘, 국민 주권의 함성이 권력을 무너뜨렸던 역사적 순간을 상기시키며, "분연히 떨쳐 일어선 시민들의 담대한 용기는 굴곡진 대한민국 현대사의 갈림길마다 우리에게 길을 알려준 민주주의 의 등불이 됐다"고 평가했습니다.

또한, 2월 28일 대구의 항거부터 3월 8일 대전, 그리고 3월 15일 마산에서 전국적인 저항의 도화선이 되었던 4·19혁명의 과정을 상세히 언급하며, 이 혁명이 전국적인 흐름 속에서 완성된 민주혁명이었음을 분명히 했습니다. 이 대통령은 국민주권정부의 입장에서, 현재 우리가 누리는 자유와 번영, 평화의 토대가 공동체를 위한 희생과 헌신 위에 세워졌음을 잊지 않겠다고 약속했습니다. 정부는 앞으로도 4·19혁명을 비롯한 민주주의를 위해 희생한 모든 분들을 발굴하여 포상하고 기록하며 예우할 것이며, 특히 고령의 4·19혁명 유공자들에게는 시급한 의료 지원을 강화하고 세심하게 챙기겠다고 다짐했습니다. 이 대통령은 민주주의의 가치를 다시 한번 강조하며, "민주주의야말로 5,200만 국민 한 명 한 명의 잠재력과 역량을 발견하고, 저마다의 꿈으로 행복을 키우며 각자의 삶을 존엄하게 만들 수 있는 가장 유용하고 합리적인 체제임을 끊임없이 입증해야 한다"고 말했습니다. 이러한 노력을 통해 "반민주 세력이 다시는 우리의 자유를 빼앗고, 국민의 소중한 일상을 유린하지 못하도록 막아낼 수 있다"고 경고했습니다. 이 대통령은 4·19혁명 1년 뒤 발생했던 군부 쿠데타를 언급하며, "독재의 군홧발은 불평등과 빈곤의 틈새를 파고들며, 민주주의 파괴를 정당화한다"고 지적했습니다. 이 때문에 "때로 고집스러울 만큼 정치의 책임은 오직 민생이라고, 국민의 삶이 국가의 존재 이유라고 말씀드리는 이유"라고 덧붙였습니다. 마지막으로 이 대통령은 민주유공자들과 선열들이 그토록 염원했던 국민이 주인인 나라를 향해 흔들림 없이 나아갈 것이라고 약속하며, "대한국민의 DNA에 오롯이 남겨진 자유와 평등, 통합과 연대의 민주주의를 더욱 빛나는 미래로 물려줄 수 있도록 온 힘을 다하겠다"는 포부로 기념사를 마무리했습니다. 기념식은 4·19혁명의 정신을 기리고, 민주주의 수호의 중요성을 되새기는 뜻깊은 자리였습니다. 발표된 내용은 4·19혁명의 역사적 의미를 현대적으로 재해석하고, 민주주의의 가치를 더욱 확고히 하겠다는 정부의 의지를 분명히 보여주었습니다. 또한, 역사적 희생에 대한 예우와 고령 유공자에 대한 지원 강화 방침은 실질적인 정책 의지를 드러낸 것으로 평가받고 있습니다. 이 대통령의 발언은 민주주의의 지속적인 발전과 수호를 위한 국민적 역량 결집을 촉구하는 메시지를 담고 있습니다. 특히 2024년 12월의 가상 사건을 언급하며, 4·19 정신이 현대의 위기 극복에도 기여했음을 강조한 것은 깊은 울림을 주었습니다. 이는 과거의 역사가 현재와 미래를 연결하는 중요한 가치임을 시사합니다





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