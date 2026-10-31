이재명 대통령, 야당 순방 비판에 "아는 만큼만 보인다" 반박

이재명 대통령이 야당의 해외 순방 비판에 대해 "사람은 아는 만큼만 보인다"며 반박하고, 순방의 강도를 강조했다. 위성락 실장도 공정성 문제를 제기했다.

이재명 대통령은 31일 야당이 제기한 해외 순방 비판에 대해 엑스(옛 트위터)를 통해 반박했다. 이 대통령은 "민생은 무너지는데 벌써 14차례 23개국을 순방했다"는 비판을 겨냥해 "부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고, 사람은 아는 만큼만 보이는 법이니 이해해달라"고 말했다. 이날 이 대통령은 대통령의 해외 순방은 단순 관광이 아니라고 적은 네티즌의 글을 재게시하며 이같이 밝혔다.

순방 비판에 대한 대통령의 반박

이 대통령은 "하는 일도 준비도 없이 사진 찍고 생색이나 내며 널널하게 음주, 쇼핑, 관광이나 즐기는 것을 대통령 해외 순방으로 아는 사람 입장에서는 관광, 쇼핑, 음주 가무는커녕 높은 강도의 사전 준비, 장시간 비행과 한나절도 빼지 않는 빽빽한 공식 업무 일정, 높은 업무 강도로 수시로 링거 주사를 맞으며 코피가 터지는 해외 순방조차도 놀러 가는 것처럼 보일 수 있다"고 언급했다. 이는 야당의 비판이 순방의 실제 업무 강도를 간과하고 있다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

Also read '직장에서 쓰러지고 나서야 비타민 D가 부족하다는 걸 알았어요' - BBC News 코리아

청와대의 공정성 반박

전날 위성락 국가안보실장은 야당이 지난 29일 국정감사에서 이 대통령의 해외 순방을 비판한 점을 거론하며 "특별히 너무 많다든가, 영부인이 왜 가냐고 문제를 제기하는 것은 공정하지 않다"며 "이런 현상은 다음에 누가 대통령이 되든, 어떤 정권이 오든 똑같다"고 반박한 바 있다. 그는 "우리나라의 국제위상이 많이 올라가 우리 정상이 연중 가야만 하는 다자적 계기가 여러 개 있다"고 설명한 데 이어 "정상외교는 관행적으로 다 영부인을 수반한다"며 "(예를 들어) APEC에도 영부인들이 오고 영부인 프로그램도 있다"고 부연했다.

Advertisement

추가 발언과 향후 전망

한편, 이 대통령은 이후 엑스에 강남 부동산 공인중개사들 사이에서 서울 집값 하라 전망이 나온다는 내용의 보도를 인용한 한 네티즌의 게시물을 공유하며 "자산시장 정상화를 향한 힘든 길에서 지금은 견디는 중"이라고 언급하기도 했다. 이 대통령의 발언은 최근 부동산 시장에 대한 정부의 인식과 대응 기조를 보여주는 것으로 해석된다.