이재명 대통령은 29일 춘추관 간담회에서 김정은 위원장의 방중 가능성을 언급하며 탄탄한 대비를 당부했다. 또한 전시작전권 조기 환수의 필요성을 강조하며国防력 세계 5위 실력을 근거로 들었다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 29일 북악산 산행을 마친 후 춘추관에서 청와대 출입 기자단과 간담회를 열고 대북 정책 및 안보 현안에 대한 명확한 입장을 표명했다. 이날 간담회에서 이 대통령은 최근 제기된 김정은 노동당 위원장의 방중 가능성에 대해 구체적인 정보 보유를 확인했다.

김정은 방중 가능성에 대한 명확한 입장

이재명 대통령은 김정은 위원장의 방중 여부가 궁금해하는 상황에 대해 담담하게 대응할 것을 주문했다. 그는 방중이 이루어질 경우와 이루어지지 않을 경우를 모두 대비하여 정확하게 평가하고 준비하면 된다고 강조했다. 노심초사할 필요 없이 현실적인 상황에 맞춰 대처해야 한다는 지적이다.

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대북 정책의 방향성에 대해서는 북한이 현재 남측과 대화하지 않겠다는 방침을 유지하고 있다고 전했다. 그러나 적대적으로 변하는 것을 피하기 위해 여건 조성에 최선을 다하겠다는 입장을 밝혔다. 만약 상대방의 기분을 상하게 하는 대응을 한다면 과거로 회귀하여 손해 보는 것은 국민이기 때문이다.

전시작전권 조기 환수의 필요성과国防력

전시작전권 전환 문제와 관련하여 이 대통령은 한국의 군사 주권을 외국에 의존할 필요가 없는 상황임을 밝혔다. 그는 객관적으로 볼 때 군사 주권을 외부에 맡겨두고 의존하지 않아도 되는 단계에 도달했다고 평가했다.

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이를 위해 전시작전권을 반드시 조기에 환수해야 한다는 입장을 확고히 했다. 실제로 이를 추진 중인 만큼, 그 시기가 이미 도래했다는 것을 강조하면서 국방력 강화가 그 근거가 된다고 설명했다. 현재 대한민국의 군사력은 세계 5위라는 평가를 모두가 인정하고 있다는 주장이다.

일부에서 5위라는 평가가 엉터리라고 주장하지만, 이는 잘못되었다는 것이 대통령의 견해다. 북한의 핵전력은 최후의 방어용으로 보아야 타당하다는 점도 함께 언급했다. 현재 북한이 군사 분계선에 3중 철조망을 치고 모든 도로와 교량을 차단하는 행위는 남측 공격을 위한 것이 아니라 방어를 위한 것으로 보인다.

米中 관계 균형 및 외교적 전략

최근 미국 무역대표부(USTR)가 한국의 반도체 산업 육성을 과잉 생산의 근거로 제시한 것에 대해 이 대통령은 예민하게 반응할 필요가 없다고 선을 그었다. 미국 내부에서도 국내 정치가 작동하는 만큼, 이를 적절히 이해하며 받아들여야 한다는 설명이다.

미중 사이에서 전략적 균형을 잡기 위한 방안으로 혈맹인 미국과의 동맹을 확장·고도화해야 하지만, 다른 나라와의 관계도 포기해서는 안 된다고 말했다. 중국에게는 한미동맹의 중요성을, 미국에게는 중국과의 관계 관리 중요성을 설득해야 한다.

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이재명 대통령은 넘어지지 말아야 할 선은 지키고, 포기할 수 없는 선은 포기하지 않는다는 원칙을 강조했다. 중국 당국도 이러한 우리의 입장을当初와는 달리 이해하고 있다고 보았다. 이를 통해 지역 안정과 국가 이익을 함께 보호하려는 외교적 노력이 계속될 전망이다.