이재명 대통령, 다문화가족 지원 제도 사각지대 점검 지시

이재명 대통령이 다문화가족 지원 정책의 형평성 논란을 지적하며 정부 차원의 제도 점검을 지시했다. 성평등부는 보이지 않는 차별 해소를 위해 여러 부처가 협력하며 포용성 강화 방안을 모색 중이다.

이재명 대통령 은 3일 열린 국무회의에서 다문화가족 지원 제도와 관련해 내국인 역차별 및 형평성 문제가 발생하지 않도록 정부 차원의 철저한 점검을 지시했다. 대통령은 일률적인 우선권 부여 방식이 합리적 근거를 결여할 경우 제도 신뢰도를 훼손하고 약자 혐오를 선동하는 세력에 빌미를 줄 수 있다고 우려했다. 이에 따라 정부는 공공서비스 지원 기준 전반을 재검토하여 지원의 사각지대를 해소하고 정책의 투명성을 확보할 계획이다.

이재명 대통령의 정책 점검 지시 배경과 내용

이재명 대통령은 국무회의 발언을 통해 다문화가정이 겪는 어려움이 단순히 문화적 차이뿐만 아니라 경제적 빈곤과 고난에서 비롯된 것임을 강조하며 지원 기준의 재설정을 주문했다. 그는 어렵고 힘들고 가난한 상황에 있는 모든 가구를 지원 대상으로 삼아야 하며, 특정 집단만을 위한 일률적인 우대 조치가 바람직하지 않다고 지적했다. 이러한 지적은 기존 제도가 가지는 포괄성 부족과 형평성 논란을 해결하려는 정부의 의지를 반영한 것이다.

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이와 관련 원민경 성평등가족부 장관은 '보이지 않는 차별'이 여전히 존재한다며 여러 부처가 협력하여 지원 확대와 차별 해소 정책을 병행해야 한다고 화답했다. 원 장관은 이번 정책 점검이 자칫 특정 집단에 대한 차별 확대로 이어지지 않도록 주의를 당부하며, 정책의 목적이 형평성 확보에 있음을 분명히 했다. 성평등부는 중앙부처와 지방자치단체별 시행계획을 점검하며 제4차 다문화가족 정책 기본계획(2023~2027년)의 성과를 평가할 예정이다.

과거 역차별 논란과 정부의 보완 노력 사례

다문화가족 지원 제도를 둘러싼 형평성 논란은 이번이 처음이 아니다. 여성가족부(현 성평등가족부)가 2013년 한국보건사회연구원에 의뢰한 연구에서는 다문화가정 자녀의 대학 입학 할당, 가산점, 주택 특별공급 우선순위 등이 역차별 논란의 소지가 있는 사례로 꼽힌 바 있다. 연구진은 다문화가족에 특별히 필요한 지원이 경제적·가족구조적 취약성과 개별 욕구에 따라 제공되어야 한다고 제안했다.

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정부는 이러한 형평성 문제 해소를 위해 일부 지원 기준을 보완해 왔다. 예를 들어 다문화가족 방문교육 자녀생활서비스는 2014년 10월부터 소득별 본인부담금을 도입했으며, 현재는 기준 중위소득 150% 이하 가구에 무료로 제공하고 초과 시 본인부담금을 적용한다. 또한 다문화가족 국민주택 특별공급도 소득과 무주택기간 등을 종합적으로 평가해 저소득 가구에 높은 점수를 부여하는 방식으로 개선되었다.

정책 사각지대 해소와 전문가의 경고

정부는 사각지대 축소를 위한 정책도 추진해 왔다. 2024년에는 다문화가족을 포함한 취약·위기 가족에 상담과 사례관리 등을 제공하는 '온가족보듬사업'을 도입했다. 별도로 다문화가족 자녀의 기초학습 및 진로설계 지원, 결혼이민자 특화 직업훈련 등도 추진하고 있다. 그러나 이러한 정책적 노력이 생활의 어려움 개선으로 충분히 이어지지 못한다는 지적은 계속되고 있다.

2024년 전국 다문화가족 실태조사 결과, 결혼이민자와 귀화자가 최근 1년간 지원서비스를 이용한 비율은 21.5%로 2021년 14.3%에 비해 높아졌다. 하지만 한국 생활에 어려움을 느낀다는 응답은 62.3%로 3년 전 조사의 62.1%와 달라지지 않았다. 자녀교육 문제를 의논하거나 도움받을 사람이 없다는 응답도 21.1%로 나타나, 지원 정책이 실제 어려움 해소에 미치지 못함을 보여주는 지표로 작용한다.

전문가들은 포용성 강화와 제도 정비 동시 추진 촉구

설동훈 전북대 사회학과 교수는 실제 수혜자와 지원 추이 데이터, 전문가 의견, 국제 기준 등을 바탕으로 소득 기준 도입 등 제도의 합리적 조정이 필요하다고 강조했다. 그는 이번 논의가 제도 축소가 아니라 합법 체류 외국인에 대한 사회보장 확대 등 제도 사각지대 해소의 계기가 되어야 한다고 제언했다. 포용성 강화와 제도 정비가 동시에 이루어져야 한다는 취지다.

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양경은 성공회대 사회융합학부 사회복지학과 교수도 점검 과정에서 다문화가족에게 필요한 지원까지 줄어들 수 있다며 주의가 필요하다고 경고했다. 그는 특정 집단에 대한 혐오로 이어지지 않도록 주의해야 하며, 점검의 목적이 형평성 확보라면 다문화가족의 법적 정의 밖에 있는 이주배경 아동에 대한 보완책도 같이 논의되어야 한다고 덧붙였다.