이재명 대통령, 로마 동포 오찬 간담회에서 격려사를 한다

이재명 대통령이 로마 동포 오찬 간담회에서 격려사를 하며, 재외국민의 투표권 행사에 어려움이 없어야 한다고 강조했다. 이 대통령은 '대한민국 국민이자 주권자들이 행정적인 문제 때문에 투표권을 행사하지 못하는 것, 주권을 행사하지 못하는 것은 참으로 심각한 문제'라고 말하며, '최대한 빨리 해결될 수 있도록 노력하겠다'고 약속했다.

이재명 대통령 이 로마 동포 오찬 간담회 에서 격려사 를 하며, 재외국민 의 투표권 행사에 어려움이 없어야 한다고 강조했다. 이 대통령은 '대한민국 국민이자 주권자들이 행정적인 문제 때문에 투표권 을 행사하지 못하는 것, 주권을 행사하지 못하는 것은 참으로 심각한 문제'라고 말하며, '최대한 빨리 해결될 수 있도록 노력하겠다'고 약속했다.

또한 '과거에는 '한국인인가'라고 물으면 대답하기 부담스러운 시절도 있었지만, 이제는 어딜 가나 대한민국의 위상을 실감하고 있다'며, '여러분(교민)들의 노력이기도 하고, 대한민국 국민들의 피나는 노력의 결과'라고 말했다. 이 대통령은 '대한민국처럼 급변하는 사회도 흔치 않다. 식민지에서 해방돼 짧은 시간에 경제적 성취는 물론 전 세계가 부러워하는 민주주의를 이뤄내지 않았나'라며, '다음 세대도 자부심을 갖고 살아갈 수 있도록 잘 가꿔가야 한다'고 강조했다. 이 대통령은 '영문 면허증 문제 등에 대해서는 이탈리아 총리께도 직접 말씀을 드렸다.

약간의 장애가 있다고는 하지만 노력하고 있는 것이 분명하더라'며, '입양 동포들이 모국과 연결되도록 하는 문제도 강력히 추진할 것'이라고 소개하기도 했다. 이 대통령은 '재외공관을 향해 소통을 강화하라고 지시했으나, 아직 부족한 것 같다'며, '또 재외공관이 쌀쌀맞게 대한다는 생각을 교민들이 많이 한다는데, 따뜻한 집처럼은 하지 못해도 최소한 동네 주민자치센터 정도의 친절함과 적극성은 가져야 하지 않겠나'라고 독려했다.

이 대통령은 '비공개 간담회에서 박이태 가이드협회 회장은 '대통령께서 지난 금요일 멜로니 총리와 만나 언급했던 공인가이드 자격증 관련 민원에 대해, 휴일임에도 불구하고 어제 이탈리아 측에서 연락이 왔다'며 사의를 표했다. 이 대통령은 '멜로니 총리의 일처리 속도가 놀라울 정도'라며, '지난 번 방한 때 논의했던 감가상각제가 해결돼 놀랐다. 한국의 이재명 정부도 빠르다고 정평이 나 있는데 멜로니 이탈리아 총리는 더 빠른 것 같다'고 말했다.

이탈리아 입양 동포인 카를로 콜롬보 한인입양인단체 회장은 '뿌리는 결코 잊을 수 없으며 우리는 단 한 번도 한국인이 아니었던 적이 없다'며, '모든 한인 입양인들이 자신의 두 조국 모두에서 인정받고 있다고 느끼기를 바란다. 우리를 받아 준 이탈리아에 감사드리며, 우리를 다시 찾아 준 한국에도 감사드린다'고 말했다





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