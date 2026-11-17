이재명 대통령이 필리핀에서 수능 비상 점검회의를 주재하며 AI 기반 부정행위에 대한 zero-tolerance 원칙을 강조했습니다. 정부 차원의 전수 조사와 법적 제재 강화 방안이 확정되었습니다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 17일 필리핀 마닐라에서 재중 화상으로 '수능 비상 점검회의'를 주재하며 인공지능(AI)을 활용한 입시 부정행위에 대한 강력한 대응 방침을 천명했습니다. 이 대통령은 시험의 공정성 이 우리 사회 신뢰의 기반임을 강조하며, 이번 수능을 앞두고 철저한 사전 대비와 사후 엄정 처분을 지시했습니다. 이번 회의에는 한성숙 국무총리 를 비롯해 배경훈 과기부총리, 최교진 교육부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 임광현 비서실장 등 주요 행정안전부 및 교육부 관계자들이 참여했습니다.

입시 부정, 신뢰 허무는 중대 범죄 강조

이 대통령은 수능을 '기회의 사다리이자 공정성의 상징'으로 규정하며, 가난은 참아도 불공정은 못 참는다는 사회적 정서를 인용했습니다. 그는 AI 기술을 이용한 부정행위가 사회가 쌓아온 신뢰를 허물어뜨리는 중대 범죄라고 단언했습니다. 특히 최첨단 전자장비를 활용한 부정은 데이터 기록이 남기 때문에 얼마든지 적발 가능하다고 지적하며, 국민들에게 명확한 예방 메시지를 전달해야 한다고 주문했습니다.

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AI 기업 데이터 확보 및 법적 의무화 추진

정부는 AI 기업들과 협력하여 시험 시간 중 문제지를 촬영해 AI에 입력한 모든 이용 사례를 제공받기로 했습니다. 이 대통령은 이를 위해 정부가 요청할 경우 AI 기업들이 의무적으로 자료를 제출하도록 하는 법률 제정을 추가 지시했습니다. 강유정 청와대 수석대변인은 이러한 의무 제출 대상이 수능뿐만 아니라 향후 모든 국가자격 시험으로 확대될 것이라고 밝혔습니다.

신고 포상금 1억원 상향 및 전수 조사 시행

시험 부정 신고를 독려하기 위해 포상금 제도가 대폭 강화됩니다. 첨단 장비를 이용한 입시 부정 행위가 신고될 경우, 부정 행위에 참여한 인원 수만큼 가산하여 건당 1억원 이상의 포상금이 지급됩니다. 또한 공동 부정행위를 신고한 경우 신고자에게 처벌이나 제재 감면이 적용되는 제도가 도입됩니다. 사후 분석을 통해 위반 사례를 예외 없이 처벌할 예정이며, 처벌 수위가 기존과 차원이 다를 것이라고 홍보할 계획입니다.

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시험장 관리 강화 및 수험생 지원 확대

시험 중 재난 문자를 수시 발송하여 통신기기를 숨긴 수험생이 적발되는 사례를 방지하도록 지시했습니다. 개인이 소지할 수 있는 수정액과 지우개 등은 교육부가 일괄 지원하는 방안이 검토되고 있습니다. 현장 감독관들의 부담을 덜기 위해 문답지 호송과 안전 점검 절차를 완벽히 작동시키며, 모든 절차가 누락되지 않도록 철저히 점검하도록 요청했습니다.

사후 전수 조사와 엄정한 책임 추적

시험 종료 후에도 부정행위의 가능성을 전수 조사로 철저히 검토토록 했습니다. 이 대통령은 데이터로 남아있는 기록을 통해 어떤 대책을 취할지 명확히 보여줌으로써 예방 효과를 높여야 한다고 강조했습니다. 최종적으로 어떤 수단이 동원되더라도 반드시 적발되고 책임이 엄정하게 추궁된다는 점을 수험생과 국민들에게 명확히 알리기로 했습니다.