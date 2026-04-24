이재명 정부 통일외교안보팀 내 불협화음 심화…'3불' 우려

정동영 장관의 '구성 우라늄 농축 시설' 발언을 둘러싼 논란과 미국 정보 제공 제한 조치로 인해 이재명 정부의 통일외교안보팀 내 갈등이 심화되고 있으며, 정부 내 '3불(불편·불만·불신)'이 커질 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

이재명 정부 의 통일외교안보팀 내 불협화음은 새로운 이야기가 아니다. 조선과의 관계 개선을 위한 통일부의 노력과 한미동맹 및 일본과의 협력, 비핵화 원칙 유지를 강조하는 안보실·외교부 간의 입장 차이가 존재해 왔다.

한미연합훈련, 대북제재, 비무장지대(DMZ) 법안, 비핵화 문제, 한반도 평화특사 등 다양한 사안에서 이견이 드러났으며, 이는 언론에서 '자주파와 동맹파의 갈등'으로 묘사되기도 했다. 그러나 이러한 사안들은 복잡하고 민감한 문제들이므로 이견이 존재한다는 점은 충분히 이해할 수 있다. 문제는 정동영 장관의 '구성 우라늄 농축 시설' 발언과 그에 따른 미국의 대북 정보 제공 제한 조치 논란이다. 이는 정부 내 이견 조율의 부재와 정부 관계자의 언론 플레이로 해석될 수 있으며, '3불(불편·불만·불신)'을 심화시킬 우려가 있다.

익명의 정부 관계자가 언론에 흘린 내용을 종합해 보면, 미국은 한국에 여러 사안에 대해 항의했지만, 정동영 장관의 발언만 부각되었다는 점이 특이하다. 미국은 제이비어 브런슨 주한미군 사령관의 서해상 미·중 전투기 대치 사건 관련 '사과' 보도, 비무장지대 출입 승인권 관련 '디엠제트법', 안규백 국방부 장관의 주한미군 항의 등도 문제 삼았지만, 정 장관의 발언만 집중적으로 부각되었다. 또한, 미국의 정보 제공 제한 소식이 정부 관계자를 통해 신속하게 공개된 점도 이례적이다. 과거에도 정보 유출로 인해 정보 제공이 줄어든 적은 있었지만, 미국의 제한 조치가 언론을 통해 알려진 경우는 드물었다.

정부 관계자의 언론 플레이는 정 장관의 발언을 문제 삼고 자신이 문제 해결에 나섰다는 점을 강조하는 데서 절정에 달했다. 그러나 정 장관의 발언은 이미 공개된 내용을 언급한 것이었으며, 미국에 제대로 설명했어야 했다. 정부 관계자의 언론 플레이는 전문성과 정부 내 소통 부족을 드러내는 것이다. 이재명 대통령은 해외 순방 중 정동영 장관의 발언을 '미국이 알려준 기밀 누설'로 규정하고 강도 높은 조사를 예고했다.

이에 따라 대통령의 조치에 대한 관심이 집중되고 있다. 우선 조선의 핵 관련 공개 발언의 범위와 수위에 대한 명확한 가이드라인 수립이 필요하며, 정부 내 이견과 갈등을 외부로 드러내는 행위를 금지하고 충분한 소통을 위한 여건을 조성해야 한다. 이번 사태를 통해 '3불'을 불식시키고 신뢰 회복의 계기로 삼아야 한다. 이재명 대통령의 리더십이 필요한 시점이며, '비 온 뒤에 땅이 굳어진다'는 말처럼 이번 위기를 극복하고 정부의 안정적인 운영을 기대해 본다





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이재명 정부 통일외교안보팀 정동영 구성 미국 정보 제공 제한 한미 관계 3불

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