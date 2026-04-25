이재명 대통령이 인도 국빈 방문 중 나렌드라 모디 총리와 정상회담에서 고대 가야국의 왕비 허황옥의 이야기를 소재로 한 한·인도 합작 영화 제작을 논의했습니다. 양국은 문화창조산업 협력 양해각서를 체결하고 영화 분야 협력을 증진하기로 합의했습니다.

인도 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담 에서 깜짝 제안을 받았습니다. 모디 총리는 고대 가야국의 왕비 허황옥 의 이야기를 한국과 인도가 합작 영화 로 제작할 것을 제안했습니다.

이 제안은 사전 협의 없이 이루어진 것으로 알려졌으며, 이 대통령은 긍정적으로 검토하겠다는 의사를 밝혔습니다. 허황옥은 고대 인도의 아유타국 공주로, 김수로왕과 혼인하여 금관가야의 왕비가 되었으며, 한·인도 교류의 상징적인 인물입니다. 이번 정상회담을 통해 양국은 문화창조산업 협력 양해각서를 체결했으며, 영화 분야 협력 증진에 대한 합의도 이루어졌습니다. 특히, 인도 영화 산업은 세계 최대 규모를 자랑하는 발리우드로 유명하며, 이 대통령은 모디 총리와의 오찬에서 인도 영화 ‘세 얼간이’의 춤사위를 재연하기도 했습니다.

이 대통령은 또한 한·인도 비즈니스포럼에서 허황옥의 이야기를 직접 언급하며 양국 간의 역사적 인연을 강조했습니다. 허황옥의 전설 속 파사석탑은 위험과 불확실성을 극복하고 새로운 길을 개척하는 의지를 상징하며, 양국 관계의 미래를 향한 긍정적인 메시지를 전달했습니다. 현재 문화체육관광부는 허황옥 합작 영화 제작에 대한 실무 검토를 시작했으며, 구체적인 진행 상황은 아직 미정입니다. 이번 합작 영화 제작은 한·인도 문화 교류를 더욱 활성화하고 양국 관계를 심화시키는 중요한 계기가 될 것으로 기대됩니다.

허황옥의 이야기는 단순한 역사적 사실을 넘어, 양국 국민들에게 깊은 감동과 영감을 줄 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 특히, 인도 영화 산업의 기술력과 한국 영화의 스토리텔링 능력이 결합된다면 세계적으로 주목받는 작품이 탄생할 수 있을 것입니다. 정부는 이번 합작 영화 제작을 통해 양국 간의 문화적 이해를 높이고, 경제적 협력 또한 증진할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 또한, 허황옥과 관련된 김해시와 아요디아시의 자매결연을 더욱 강화하고, 양 지역 간의 교류를 활성화하는 방안도 모색할 계획입니다.

이번 정상회담을 통해 확인된 양국 간의 깊은 신뢰와 협력 관계를 바탕으로, 앞으로 더욱 발전된 한·인도 관계를 만들어 나갈 수 있도록 노력할 것입니다. 허황옥의 이야기는 과거와 현재를 연결하고 미래를 향해 나아가는 양국 관계의 중요한 상징으로 자리매김할 것입니다. 정부는 이번 합작 영화 제작을 성공적으로 추진하여 한·인도 관계의 새로운 지평을 열어갈 것입니다. 이 대통령의 인도 방문은 양국 관계의 중요한 전환점이 될 것으로 기대됩니다.

특히, 허황옥 합작 영화 제작은 양국 국민들에게 깊은 감동과 영감을 줄 수 있는 의미 있는 프로젝트가 될 것입니다. 정부는 이번 프로젝트를 통해 양국 간의 문화적 이해를 높이고, 경제적 협력 또한 증진할 수 있도록 최선을 다할 것입니다





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