이재명 대통령, 2027년 예산 정책방향 발표... 여야 팽팽한 공방

이재명 대통령의 4번째 예산 정책방향 발표에서 여당은 30차 박수, 야당은 정족장 Silent Protest로 강하게 반발. 차기 대법관 임명 문제 등 핵심 쟁점과 예산안 처리 전망을 살펴봅니다.

이재명 대통령 은 2일 서울 여의도 국회의사당 본회의장에서 2027년도 예산에 대한 정책방향 발표를 진행했다. 취임 후 네 번째로 치러진 이번 연설은 여야 간 정책 인식의 큰 차이를 극명하게 드러냈으며, 정치적 공방이 본격화되는 단초가 되었다.

발표 전 이재명 대통령은 김민석 더불어민주당 원내대표와 장동혁 국민의힘 원내대표 등 원내대표들과 사전 회동을 가졌다. 이 자리에서 이재명 대통령은 집권여당 주도로 추진 중인 차기 대법관 추궁을 위해 국회 조사를 요청한 조희대 대법관에게도 인사하며 "잘 지내셨죠"라고 말해 화제를 모으기도 했다.

Also read 이재명 대통령, 모두의 성장으로 대전환 선언 K자 성장 한계 극복

국민의힘은 본회의장 앞 로터리에 집회를 열어 강도 높은 항의를 전개했다. 당 의원들은 "국채 1,400조원, 미래채무 누적 fund 162조" 및 "사법부 intimidating 중단! 재판 독립 수호" 등의 피켓을 들고 시위를 이어갔다. 이들은 "미래세대에 부담을 전가하는 미래채무 fund 중단"과 "정치간섭으로 재판 취소, 국민 화풀이"라는 구호를 외치며 정부를 압박했다.

발표 중 국민의힘 의원석에서 야유와 웅성거림이 쏟아지자 이재명 대통령은 잠시 발언을 멈추고 "말씀하실 건 말씀하시고, 그러면 제가 계속하겠다"라고 말했다. 이어 "지금 제가 말씀드리고 계신데 interfering remarks를 계속 하시는 것 같고, 구체적인 의견이라도 내주셨으면 좋겠다"며 "이제 계속해도 되겠습니까?"라고 재차 확인했다.

Advertisement

반면 김민석 원내대표가 이끄는 더불어민주당을 비롯해 조국혁신당, 진보당 등 여권 연대 의석에서는 전체 30차례의 박수가 나왔다. 연설 후 이재명 대통령은 여권 의원들과 일일이 악수하며 '셀카'도 찍는 여유를 보였다. 특히 국민의힘 의원석에서 끝까지 자리에 남아 있던 조경태 의원을 찾아 악수한 점도 주목을 받았다.

연설 이후 양당은 성명을 통해 다시 한번 충돌했다. 김민석 원내대표 측은 "집회조차 연설 시작 전부터 개최한 것은 책임 있는 야당의 자세가 아니다"며 "정당간 공방을 잠시 멈추고 예산 심사에 책임 있게 임해야 한다"고 촉구했다. 반대로 장동혁 원내대표는 "양측 의견을 존중하고 국가 통합에 기반한 예산안을 제시하기보다, 자신의 업적을 뒷받침할 막대한 재정만 요구하는 정책방향이었다"고 비판했다.

특히 장동혁 원내대표 측은 "세금으로 지불되는 국민의 자금을 이용해 정부 지지율을 채우려는 것은 아닌지 의심스럽다"고 지적했다. 또한 연설 전 사전 회동 중 이재명 대통령이 국민적 제안인 국채 상환보다 미래차대응基金 설립을 주장한 데 대해 "일부 타당성이 있다"면서도 "지속 가능한 성장을 위한 기반 구축에 유용하다면 미래 투자를 하는 것이 맞다"는 입명을 내놨다.

앞으로 예산안 처리 과정에서 여야 간 입장이 어떻게 수렴될지, 그리고 차기 대법관 임명 문제 등 사법부 독립성과 관련된 쟁점이 국론 분열로 이어질지가 관건이다. 양측의 주장이 극명하게 대립하는 가운데, 국회 심사의 공정성과 정치적 중립성이 더욱 중요한 과제로 부상하고 있다.