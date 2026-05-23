이재명 대통령 ಸರ್ಕಾರ, 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식 참석

이재명 대통령이 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 참석한 모습과 참석자들이 국화 드리는 장면 등이 담겨 있습니다.

이재명 대통령 부부, 권양숙 여사, 문재인 전 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 입장하고 있습니다. 이 대통령은 오후 2시께 추모의 뜻을 나타내는 검은 정장 차림으로, 배우자 김혜경 여사와 함께 봉하마을 생태문화공원에 모습을 드러냈습니다.

이 대통령은 참석자들에게 짧게 고개 숙여 인사하고, 권 여사와 함께 바로 자리로 향했습니다. 식장에 들어서며, 이 대통령은 차성수 노무현재단 이사장의 인사말, 한명숙 전 국무총리의 추도사 등을 들었습니다. 참배에는 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 정무수석 등 청와대 참모들, 최교진 교육부 장관과 윤호중 행정안전부 장관, 권오을 국가보훈부 장관 등 정부 인사들도 다수 동행했습니다.

'트럼프 묘하게 닮아' 인기끌었는데…방글라 '스타물소' 제물로도 유명한 이 대통령은, 노 전 대통령이 '대통령 욕을 하며 국민들이 스트레스를 해소할 수 있다면 기꺼이 감당하겠다'고 했던 점을 하나씩 언급하며 회고하기도 했습니다. 참가자들은 국화를 들고 헌화대로 향했습니다





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