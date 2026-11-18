이재명 대통령이 2027학년도 수능 AI 부정행위 적발 시 시험시간 연장을 검토하도록 지시했다. 그러나 구체적인 시행 계획 부재로 인해 현장 감독관 및 수험생 사이에서 혼란과 우려가 확산되고 있다.

이재명 대통령 은 2027학년도 대학수학능력시험에서의 인공위성(AI) 기반 부정행위를 차단하기 위해 기존 위급재난문자 발송 계획을 강화하고, 적발 시 시험 시간을 최대 3분까지 연장하는 방안을 검토할 것을 직접 지시했다. 2025년 11월 18일 예비소집일 기준, 교육부 와 행정안전부는 시험 시작 전인 오전 8시 25분에서 30분 사이 위급재난문자를 발송해 모든 휴대전화에 경보음을 울리는 방안을 기본으로 추진하고 있으나, 대통령 지시에 따른 추가 조치가 급격하게 도입되면서 현장 대응에 혼란이 가중되고 있다.

위급재난문자 발송 및 시간 연장 메커니즘

정부는 기존에 계획했던 1교시 시작 전 단일 발송에서 벗어나, 시험 중 불시에 위급재난문자를 추가로 전국에 발송할 계획이다. 해당 문자가 도착하면 전원이 켜진 전국 모든 휴대전화에서 최소 40데시벨(dB) 이상의 최대 음량으로 10.5초 동안 경보음이 자동으로 재생된다. 이 대통령은 전날 밤 엑스(X)에 게시한 글을 통해 시험 중 위급재난문자로 부정행위자가 적발될 경우, 시험 시간을 2분에서 3분까지 연장하는 방안을 검토하도록 관련 부서에 지시했다. 이는 다른 수험생들이 피해를 보지 않도록 하기 위한 조치로 해석된다.

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현장 감독관 혼란 및 시교육청별 대응 차이

교육부는 이날 오후까지 구체적 시행 매뉴얼을 시도교육청에 전달하지 않아 현장 감독관들의 불안감이 고조되고 있다. 경기 지역의 한 수능 감독관인 A교사는 감독관 교육 직전까지 시간 연장 조치에 대한 고지를 받지 못했다고 밝혔으며, 시험실 분위기가 흔들렸을 때 발생할 수 있는 책임 소재에 대한 두려움을 호소했다. 교육부 관계자는 불가피한 사유로 시험이 지연될 경우 적용하던 기존 감독관 매뉴얼을前一天 밤 시도교육청에 공문으로 보냈다고 해명했다.

시험 시간 연장 절차도 명확하지 않다. 상황실에서 감독관이 복도 감독관을 통해 보고한 후 해당 시험실의 연장 여부와 시간을 개별적으로 판단하도록 지시한 상태다. 또한 시도교육청별 물품 지원 체계의 차이도 논란이다. 전국교직원노동조합에 따르면 서울, 세종, 부산광역시는 시교육청이 스티커를 제공했으나, 경기도는 학교 측이 직접 구매해야 해 교무부에서 급히 문구점을 찾아 스티커를 확보해야 하는 상황이 발생했다. 이 외에도 기존 허용되던 사인펜, 수정테이프, 지우개 등도 시험장에서 일괄 지급하는 방안이 도입되며 물자 수급에 차질을 빚고 있다.

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사후 적발 절차 및 학생 구제 방안 불확실성

대통령이 글로벌 AI 기업들의 협조를 받아 2025년 12월 11일 성적 통지 이후 적발된 부정행자의 AI 이용 기록을 모두 조사하겠다는 방침도 확인됐다. 이는 기존에 특정 의심자에 한해 기록을 검토하겠다는 정부 발표보다 훨씬 확대된 조사의 범위를 의미한다. 과학기술정보통신부는 접속 기록과 데이터 로그 분석을 통해 개별 이용자를 특정하는 것이 가능하지만, 법적 문제와 민간 기업과의 관계상 구체적인 방법론을 공개하기 어렵다고 선을 그었다.

반면, 사후 적발 시 구제 절차에 대해서는 여전히 빈틈이 노출되고 있다. 2025년 12월 11일 이후 부정행위가 적발되어 낮은 등급을 받거나 대입 불이익을 입은 수험생의 성적 재산출 및 구제 방안에 대해 한국교육과정평가원 관계자는 "아직 교육부로부터 추가 지침을 전달받은 바 없다"고 선을 그었다. 수험생 커뮤니티에서는 적발 확인에 3분 이상 소요될 경우의 처리 방법, 시험실 단위 연장 여부, 그리고 종료 시간 차이에 따른 형평성 해결 방안 등에 대한 질의가 끊이지 않고 있어, 당국이 즉각적인 후속 조치를 취해야 한다는 지적이 제기된다.