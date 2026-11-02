이재명 대통령, 광주 군공항 반도체 클러스터 전환 지시

이재명 대통령이 호남 반도체 클러스터 조성 위해 광주 군공항 이전을 촉구했다. 정부는 한미 포괄협정 체결을 통한 이전 일정과 방위비분담금 관련 사업 중단 논의를 추진 중입니다.

이재명 대통령 은 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 2차 점검 회의에서 호남 반도체 클러스터 부지로 지정된 광주 군공항 의 조기 전환을 지시했다. 대통령은 국방부에게 광주기지의 기능을 다른 군공항으로 2028년 중순까지 임시 배치할 것을明确要求하며, 해당 부지가 반도체 산업단지로 빠르게 활용되도록 조치해달라고 주문했다.

광주 군공항 이전 일정과 계획

정부는 한미 공군 공동운영기지인 광주 군공항 이전을 위한 대미협의를 국내 5개 공동운영기지를 모두 아우르는 포괄협정 체결을 통해 해결하기로 했다. 한미 양국은 대구 군공항 이전을 위해 2021년부터 포괄협정 체결을 추진해왔으나 오랜 기간 답보 상태에 머물러 있었다. 정부는 이제 광주군공항 이전 문제까지 포함하여 연내 포괄협정 문안 협의를 완료한다는 목표를 세웠다.

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정부 정 대변인은 국가산업단지 추진에 지장이 없도록 현재 주한미군과 긴밀히 협의 중이라고 밝혔다. 그는 조속히 포괄협정의 국회 비준과 미군 시설 이전, 그리고 공여구역 반환 등을 추진할 예정이라고 덧붙였다. 공군 공동운영기지는 유사시 미 공군 전력이 전개하여 공동으로 운영하는 기지로, 미군은 평시에도 기지 내 일부 공여 구역을 사용하는 특징이 있다.

현재 국내에는 대구, 광주, 청주, 김해, 수원 등 5곳의 공군기지가 공군 공동운영기지로 지정되어 있다. 한미 실무진은 2024년 10월 포괄협정 문안에 잠정 합의했으나, 2025년 11월에 국무부가 회신한 문안에 대해 양국 간 협의가 장기화하면서 최근 1년간 진행이 막혀 있는 상황이었다.

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포괄협정 협상 현황과 배경

앞서 위성락 국가안보실장은 지난달 30일 청와대 기자간담회에서 한미 간 군공항 이전 포괄협정과 관련하여 큰 틀의 합의가 거의 완료되었다고 밝혔다. 위 실장은 미국이 광주 기지도 그 포괄 협정안에 넣어 같이 대처하기를 바라고 우리도 이견이 없다고 전했다.

그는 포괄협정 논의가 몇 가지 쟁점을 두고 진전이 없었으나 최근 진전이 있어 거의 다 되었다고 설명했다. 포괄협정이 체결되면 여타 기지를 포함해 광주 기지에 대한 이전의 틀이 만들어지게 된다. 정부는 3대 메가프로젝트 중 하나인 호남권 반도체 클러스터 조성부지 확보를 위해 광주군공항을 무안으로 이전하는 계획을 추진하고 있다.

속도감 있는 추진을 위해 정부는 2028년 중순 이전까지 광주군공항 내 시설을 다른 기지로 임시 배치할 계획이다. 이는 반도체 산업단지 조성을 위한 필수적인 선결 조치로 평가된다. 공군 공동운영기지 포괄협정은 한미 양국 간의 국가 간 조약으로, 국회 비준 동의 역시 필요한 법적 절차이다.

방위비분담금 관련 사업과 논란

현재 방위비분담금 현물지원 사업으로 진행 중인 항공유 급유시설 건설에는 586억원, 엔지니어저장시설 보수에는 36억원, 철제물탱크 보수에는 13억원이 각각 투입되고 있다. 그러나 이러한 공사들이 국가산업단지 부지 선정 이전에 계획되었다는 점에서 예산 낭비 논란이 제기될 수 있다.

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정 대변인은 이에 대해 국가산업단지 부지 선정 발표 전에 계획된 보수공사로 공정률이 0.2%에 불과하다고 설명했다. 그는 예산이 낭비되지 않고 국가산업단지 추진에 지장이 없도록 공사 중단 등을 포함해 미 측과 포괄협정 협의 과정에서 함께 논의 중이라고 밝혔다.

문안 협상이 마무리되는 대로 정부는 국회 비준 동의 절차를 밟을 전망이다. 이를 통해 광주군공항의 민간 및 산업용 전환이 법적으로 안정적으로 추진될 수 있을 것으로 보인다. 이번 조치는 호남권의 산업 구조 고도화와 국방 전력의 효율적 재배치라는 두 마리 토끼를 잡는 전략으로 해석된다.

앞으로 한미 간 포괄협정 체결과 국회의 비준 동의 절차가 원활하게 진행될지, 그리고 미측과의 협의에서 예상치 못한 변수가 발생할지가 주요 관전포인트다. 정부는 신속한 협약 체결을 통해 반도체 클러스터 조성을 가속화하고, 국방 시설의 이전을 최적의 시점에 완료한다는 방침이다.