이재명 대통령, 여당과 야당의 역할 및 정치적 책임 강조

이재명 대통령은 자신의 SNS에 '여당과 야당 그리고 정치적 책임'이라는 글을 올려, 집권 여당의 책임 있는 통치와 포용의 중요성을 강조했다. 그는 정치인의 핵심 자질로 '책임윤리'와 현실과 이상의 균형감각을 꼽았으며, 여당은 국민 전체를 위한 '큰 그릇' 역할을 해야 한다고 역설했다.

이재명 대통령 은 13일 자신의 엑스(X)에 '여당과 야당 그리고 정치적 책임'이라는 글을 게시하며, 집권 여당과 야당의 역할 차이를 명확히 구분하고 정치인 의 기본 자질로서 '책임윤리'와 균형감각의 중요성을 강조했다.

그는 여당이 집권에 성공한 후에는 공식 권력을 바탕으로 주장보다 행동을 통해 가치와 신념을 실현해야 하며, 국가의 미래와 국민의 삶 전체에 대한 책임을 지고 결과로 증명해야 한다고 말했다. 반면 야당은 여당과 정부에 대한 감시와 견제, 공격이 핵심 임무이지만, 여당은 주어진 권력으로 책임을 지는 능력과 실적, 포용과 통합이 더 중요하다고 설명했다. 이 대통령은 독일 사회학자 막스 베버의 정치인 자질을 인용하며, 사익이 아닌 대의에 대한 열정, 행위 결과에 대한 무한한 책임, 현실과 이상 사이의 균형감각을 정치인의 핵심 덕목으로 제시했다.

특히 '신념윤리'보다 '책임윤리'가 더 중요하다며, 좋은 의도만 강조하고 결과를 외면하는 태도를 비판하고 결과 예측과 책임 수행을 강조했다. 그는 이상이 없는 현실주의자를 기회주의자로, 현실이 없는 이상주의자를 무능한 선동가로 규정하며, 현실을 바꾸려면 가치와 지향을 유지하되 냉정하게 현실을 직시하는 균형감각이 필수라고 역설했다. 이 대통령은 '야당이 군대나 창에 가깝다면 여당은 농사와 그릇에 가깝다'는 유명한 비유를 빌려, 집권여당은 신념을 버리지 않되 신념의 언어보다 '책임의 언어'에 집중해야 한다고 주문했다.

집권세력은 구호나 주장보다 냉철한 균형감각에 의한 실행에 매진해야 하며, 여당의 열정은 '우리 진영'이 아닌 '국민 전체'를 향해야 한다고 강조했다. 특히 대결과 배제보다 끊임없는 대화와 통한을 통해 갈등을 조정하고 반발을 최소화하는 '큰 그릇' 역할을 해야 한다고 요구했다. 그는 '강한 힘'이라면 모든 것을 휩쓰는 격류보다 모든 것을 담아 정화하는 큰 바다가 더 바람직하다며, 불가피하게 돌파해야 할 때도 깨지는 이들에 대한 배려와 공감을 잊지 말라고 당부했다.

아울러 국민의 위임을 받아 집권했다면 사익이 아닌 공익을 향한 가장 뜨거운 열정으로 고민하되 가장 차가운 균형감각으로 현실과 이상을 조화시키고 결과에 대해 무한 책임을 져야 한다며, '지금 우리 손에 이 나라의 운명과 5200만 국민의 삶이 달려 있다. 더 크게, 더 넓게, 더 멀리 보며 더 많은 국민과 함께 가자'고 호소했다. 그는 전쟁을 통해 점령한 것이 아니라면 배제와 독점이 이상할 수 없지만, 경쟁을 통해 부분의 힘으로 승리해 전체를 대표하게 됐다면 모두를 위한 포용과 개방이 필수라고 덧붙였다. 이와 같은 메시지는 소통과 포용, 책임을 중시하는 리더십을 강조하며 정치적 정면돌파를 꾀하는 것으로 해석된다.

이 글은 정치 철학적 성찰을 담으면서도 현실 정치에서의 실행을 동시에 요구하는 내용으로, 여당과 야당의 상호 관계와 역할 분담에 대한 깊은 통찰을 보여준다. 이 대통령의 발언은 정국 운영에 대한 구상과 함께 국민 통합을 위한 메시지로도 읽히며, 균형과 포용의 리더십을 강조하는 점에서 정치적 수사로서 의미를 갖는다. 전반적으로 이 메시지는 집권 여당으로서의 책임감과 포용적 리더십을 역설하면서, 야당과의 협력과 국민과의 소통을 통한 국가 발전을 강조하는 내용을 담고 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 여당 야당 책임 정치인 균형 포용

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

김기현 '김연경·남진' 사진 논란...'정치에 이용'김기현 SNS 올린 뒤 김연경에 악성 댓글 쏟아져 / 남진 '김기현과 처음 본 사이…SNS 당혹스럽다' / 김연경 선수 소속사 '남진 씨와 같은 입장' / 안철수 '있어선 안 될 일…공감 뒤 사진 올려야'

Read more »

���ؿ� ����Ī ����, �����ϰ� �Ű��ش޶��븸 ��� ������� ��ȥ�� Ŭ�� ��� ���ؿ��� SNS ��Ī ������ �����ϸ� ���Ǹ� ����ߴ�. ���ؿ��� 4�� SNS�� ���� ���̷� �̻��� ����� Ȥ�� ���̷�Ʈ �޽���(DM)�� ���� �����ϰ� �Ű����ֽñ� �ٶ��١��� ����

Read more »

��ȫ���� �����̡� ȫ���� ������ ���������Ѽ� �����Ϸ���?�����ؼ� �� �������� ��ǥ�� ȫ���� �屺�� �������̡��� ��Ī�� �������� ȫ������ SNS�� �����ϸ� �ż��� �����ߴ�. �� �� ��ǥ�� 23�� SNS��...

Read more »

����밡 �ݹںҰ� �߸���...���������� �İ桯 �ֵ���, �ǹ̽��� SNS����밡 �ݹںҰ� �߸���...���������� �İ桯 �ֵ���, �ǹ̽��� SNS - ��Ÿ������, �ۼ���-�̴ٰ�, ����-hot-issues, ���-KBS �Ƴ�� ��� ����� ������, �ֵ��� �κΰ� ��ȥ 14�� ���� �İ��� ���� ���, �ֵ����� �ڽ��� SNS�� ���� ���� ������ǰ� �ִ�.

Read more »

������, �ֵ����� ��ȥ ��ǥ �� SNS ���â ��Ȱ��ȭ������, �ֵ����� ��ȥ ��ǥ �� SNS ���â ��Ȱ��ȭ - ��Ÿ������, �ۼ���-������, ����-hot-issues, ���-KBS �Ƴ�� ��� ����� ������(44)�� �ֵ���(45)���� ��ȥ�� ��ǥ�� ��� SNS �Խù� ��� ����� ������ ������ ����.

Read more »

'메타, 이용자 보호 평가 3년 내리 낙제점…제재는 없어'(서울=연합뉴스) 조성미 이정현 기자=사회관계망서비스(SNS) 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타가 방송통신위원회의 검색·소셜미디어(SNS...

Read more »