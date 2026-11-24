재정경제부는 24일 국무회의에서 2027년 경제정책 방향을 보고했다. 정부는 내년도 성장 전망을 설명하며 민생 프로젝트와 모두의 성장을 핵심으로 내세웠다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 24일 오후 청와대에서 열린 국무회의에 참석하여 정부의 향후 경제 정책 방향을 논의했다. 이 자리에는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관도 함께하여 주요 안건을 보고했다.

재정경제부는 이날 회의에서 '2027년 경제정책방향 주요 골자(안)'를 이재명 대통령에게 직접 보고했다. 정부는 내년 하반기인 12월에 이 문서와 연계하여 '3대 민생 프로젝트'를 공식 발표할 계획이다. 이를 통해 민생 개혁과 성장 동력 육성에 집중하겠다는 입장을 재확인했다.

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2026년 반도체 호황과 성장 진단

정부는 현재 진행 중인 경제 상황이 글로벌 반도체 호황의 직접적인 영향을 받고 있다고 진단했다. 이로 인해 수출과 투자가 중심이 되어 지난 해 대비 성장세가 뚜렷하게 확대되고 있는 것으로 분석했다. 정부는 이러한 흐름이 올해 7월에 제시된 중장기 전략의 결과라고 평가했다.

올해 7월 하반기 경제 성장전략에서 제시된 '3·4·5 비전'이 구체적으로 가시화되고 있다고 정부는 밝혔다. 이 비전은 잠재성장률 3%, 수출 4강 진입, 1인당 국민소득 5만불 달성을 목표로 한다. 최근의 경제 지표가 이러한 장기 비전의 방향과 일치하고 있음을 강조한다.

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내년에는 수출과 투자의 증가세가 점차 내수 시장으로 파급될 것으로 전망한다. 이러한 파급 효과가 유지된다면 양호한 성장 흐름이 내년에도 지속될 것이라고 예측한다. 정부는 내수의 활성화가 경제 안정의 핵심 열쇠가 될 것으로 보고 있다.

양극화 해결과 '모두의 성장' 정책

그러나 정부가 우려하는 부분도 존재한다. 노동시장의 이중구조와 산업, 기업, 지역, 세대 간의 격차가 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 분석했다. 이러한 불균형이 해소되지 않으면 지속 가능한 성장이 어려울 수 있다는 경고다.

이에 이재명 정부는 내년 모든 국민이 성장의 기회와 성과를 고르게 누리는 '모두의 성장'을 구현하기로 했다. 이를 위해 양극화를 완화하고 잠재 성장률을 제고하여 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 총력을 기울이기로 했다.

정부는 모든 국민의 성장 참여를 위해 ▲ 민생 안정 ▲ 성장동력 확충 ▲ 글로벌 경쟁력 강화라는 3대 정책 방향에 역량을 집중하기로 했다. 이는 불평등 해소를 통한 내수 강화와 함께 글로벌 시장에서의 한국 경제 위상 강화라는 두 가지 목표를 동시에 추구하는 전략이다.

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민생 안정과 글로벌 경쟁력 강화 방안

민생 안정을 위한 구체적 조치로는 석유류 가격 안정화책과 공공요금의 안정적 관리가 포함된다. 또한 계층별 일자리 확대 방안을 마련하고, 공적 주택 119만호 공급을 추진한다. 저리자금 공급 확대와 우리아이 자립펀드 출시를 통해 가계 부담을 줄이고 돌봄 부담도 완화할 계획이다.

글로벌 경쟁력 강화를 위해서는 자본시장 체질 개선에 나선다. 장기 투자를 촉진하고 주주 보호를 강화하여 투자 환경을 개선한다. 디지털자산법 입법을 통해 가상자산 제도를 정립하고, 원화의 국제화를 지속적으로 추진하며 한국 경제의 국제적 신뢰도를 높일 방침이다.