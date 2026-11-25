이재명 대통령이 서울 은평구 간담회에서 2030년까지 매해 평균 24만호의 공적주택을 공급하겠다고 밝혔다. 중산층도 선택할 수 있는 주거 사다리 역할을 강조하며 LH의 초과달성을 지시했다.

이재명 대통령 은 25일 서울 은평구 은평구청에서 열린 '공적주택 제대로 알리기 소통 간담회'에 참석해 주거 정책의 새로운 방향을 제시했다. 이 대통령은 "올해부터 2030년까지 매해 평균 24만호 정도의 공적주택을 공급할 예정"이라고 명확히 밝혔다. 이는 기존 영세민 중심의 공급 틀을 넘어 중산층까지 포함하는 포괄적인 주거 안전망 구축을 목표로 한다.

중산층도 선택 가능한 공적주택 전환

이재명 대통령은 공적주택이 단순한 빈곤층 지원을 넘어 하나의 가능한 선택지로 자리매김해야 한다고 강조했다. 그는 "앞으로는 위치나 면적, 품질 측면에서 중산층들도 공적주택을 얼마든지 선택할 수 있어야 한다"고 주문했다. 이는 자가 주택 구매 전 누구나 큰 불편 없이 거주할 수 있는 공적 공간을 제공하라는 지시로 해석된다. 궁극적으로 공적주택이 자가 acquisition 과정에서의 주거 사다리 역할을 하도록 설계하겠다는 의도다.

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LH 50만호 발주 계획 초과 달성 지시

한국토지주택공사(LH)가 2030년까지 건설형 공적주택 50만호를 발주하겠다고 발표한 것과 관련해 이 대통령은 속도전을 강조했다. 이 대통령은 "반드시 이행할 뿐만 아니라 초과 달성하도록 부탁드린다"며 엄격한 이행을 촉구했다. 그는 "독일 병정, 전차가 진격하듯이 딱 정해놓고 정해진 대로 무조건 가라"는 비유를 사용하며 조직의 신속한 대응을 요구했다. 추가적으로 정해진 사업을 얼마나 신속하게 많이 수행하느냐를 평가 포인트에 반영하는 것도 고려해 볼 만하다고 제안했다.

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역대 최대 규모 공급 확대의 배경

매년 평균 24만호 공급안은 역대 최대 규모이며, 지난 10년 평균 대비 50% 확대된 수치다. 이 대통령은 "주거 안전매트로서의 공적주택, 또 주거 사다리로서의 공적주택에 정부의 책임을 최대한 확대하고 주택 시장이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이러한 정책 강화 배경에는 최근 서울의 전세 비중이 21%로 역대 최저치를 기록하는 등 이어지는 전월세난이 자리한다. 주거 불안 해소를 위한 공급 물량 확대의 필요성이 절실하다는 판단에서다.

은평구 현장 점검 및 신혼부부 의견 수렴

이 대통령은 간담회 전에 은평구 응암동에 위치한 신혼부부 대상 공적주택을 직접 둘러보며 신속 공급을 위한 인프라를 점검했다. 사업자 인센티브 제도 운영 현황과 LH 담당 인력 현황 등을 파악했으며, 공적주택 설계 단계부터 수요자인 신혼부부의 의견을 적극적으로 수렴하도록 지시했다. 이성훈 한국토지주택공사 사장은 2026년부터 3년간 서울 지역에만 청년과 신혼부부 대상 주택 2만호 이상을 공급할 계획이라고 밝혔다. 이를 통해 공급 시작 단계부터 지역 특성과 수요자의 니즈를 반영하겠다는 입장이다.