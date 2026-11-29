이재명 대통령이 청와대 출입기자단과 함께 북악산 청운대 전망대에서 동반 산행과 간담회를 진행했습니다. 부동산 정책과 G20 정상회의 관련 질문에 답변하며 소통을 강조하는 모습을 보였습니다.

이재명 대통령 이 29일 청와대 출입기자단 120여명과 함께 취임 후 첫 동반 산행을 진행했다. 이 대통령은 오전 청와대 춘추관 앞에서 기념사진 촬영을 마친 뒤, 체크 셔츠에 주황색 등산복을 입고 넥타이 없이 편안한 차림으로 기자들과 북악산 을 올랐다. 비가 오지 않는 맑은 날씨에도 입김이 나올 정도로 추운 날씨였으나, 대통령은 기자들과 담소를 나누며 등산길을 같이했다.

청운대 전망대에서의 즉석 질의응답과 현장 소통

북악산 청운대 전망대에 도착한 이 대통령은 약 20분가량 기자들과 즉석 간담회를 가졌다. 이 자리에서 대통령은 부동산 정책과 다음 달 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 등 현안과 외교 일정에 관한 질문을 받고 답했다. 산책 중 떨어진 등산화 밑창을 가리키며 "이게 하도 오래됐다"고 언급한 뒤, 경호처 직원에게서 건네받은 운동화로 갈아신고 산행을 이어갔다. 이 등산화는 약 20년 전에 구입한 것으로 전해졌다.

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오찬 후 자청한 춘추관 간담회와 정치적 메시지 전달

3시간가량 이어진 산행을 마친 후 이 대통령은 청와대 내 구내식당으로 이동해 수육과 배추전 등을 곁들인 오찬을 기자단과 함께했다. 오찬 이후 예정에 없던 일정으로 이 대통령은 춘추관으로 자리를 옮겨 약 2시간 동안 즉석 기자간담회를 진행했다. 이 대통령은 이날 간담회에서 "제일 황당했던 게 연임하려고 개헌을 추진한다는 얘기였다"며 강하게 반박했다. 그는 "어처구니없어서 말을 안 한 것인데, 말을 안 하니 사실인 것처럼 점점 고착되더라"고 설명하며 언론과의 소통 부재를 인정했다.

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경호 참모진의 동행과 북악산 탐방로 개방의 의미

이날 산행에는 임광현 대통령비서실장과 하준경 정책실장, 성기홍 홍보소통수석, 한찬식 민정수석 등 청와대 핵심 참모진도 동행했다. 110여 개 언론사 소속 기자 120여명이 참여한 이번 산행 코스는 지난달 17일부터 전면 개방된 북악산 탐방로를 포함한다. 북악산은 1968년 1월 김신조 사건 이후 보안과 경호 등을 이유로 일반인 출입이 통제되어 왔으나, 최근 전면 개방되며 대중에게 공개된 지 얼마 되지 않았다.

이 대통령은 간담회 마무리 발언에서 "아, 이게 소통이 많이 부족하구나. 이것도 말을 해야 하나보다"라고 자성하며 "(오늘) 하고 싶은 말을 많이 했다"고 소감을 밝혔다. 이번 일정을 통해 대통령이 직접 보도진과 만나는 자리를 마련한 것은, 과거 제기되었던 개헌 추진설 등에 대한 부정과 더불어 소통 강화 의지를 과시하려는 전략으로 해석된다. 청와대는 이번 산행과 간담회를 통해 대통령의 친근한 모습과 정책 의지를 동시에 전달하고자 했다.