이재명 대통령의 23일 단행 개각에서 청와대 측근 및 참모 출신 인사들이 주요 부처 장관 후보자로 지명되면서 '회전문 인사' 및 '친위 내각'이라는 비판이 여야를 가리지 않고 제기되고 있다.

이재명 대통령 은 23일 주요 부처의 장관 후보자를 지명하며 국정 실행력 강화를 위한 개각을 단행했다. 이번 인사에서 청와대 내 높은 국정 이해도를 갖춘 참모와 측근 인사들이 대거 주요 정부 부처로 배치되었다. 이는 집권 2년차에 접어든 현 정권이 정책 집행의 속도감과 실효성을 높이기 위해 신뢰할 수 있는 핵심 인재를 기용하겠다는 의지로 해석된다.

주요 부처별 후보자 인선 배경 및 경력

행정안전부 장관 후보자에는 한준호 더불어민주당 의원이 지명되었다. 한 후보자는 20대 대선 당시 이재명 후보 수행실장을 맡으며 인연을 맺은 대표적 '친명계' 인물이다. 그는 문화방송 아나운서 출신으로 재선 의원이며, 2024년 8월 전당대회에서 최고위원으로 당선되었다. 지난달 출범한 중대범죄수사청의 안착 임무를 담당하게 될 것으로 보인다.

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통일부 장관 후보자에는 홍익표 더불어민주당 의원이 이름을 올렸다. 홍 후보자는 통일부 장관 정책보좌관과 북한대학원대학교 겸임교수를 역임한 통일 전문가다. 이재명 대통령 당대표 시절 원내대표로 호흡을 맞춘 3선 의원이며, 지난 1월부터 이달 초까지 청와대 정무수석을 지냈다. 우상호 강원도지사의 후임으로 정무수석 자리에 올랐다.

문화체육관광부 장관 후보자에는 강유정 더불어민주당 의원이 지명되었다. 강 후보자는 2024년 총선에서 비례대표로 당선되었으며, 21대 대선 때는 이재명 대통령 경선 캠프와 본선 선거대책위원회 대변인으로 활동했다. 지난해 6월 4일부터 약 1년 5개월간 대통령의 '입' 역할을 하며 보도자료를 대변하는 일을 맡아왔다.

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외교부 장관 후보자에는 외교관 출신의 임웅순氏が 지명되었다. 임 후보자는 지난해 6월 국가안보실 2차장에 임명되어 청와대에서 근무해온 경력 보유자다. 강금실 국정원장 후보자 역시 이번 개각의 주요 인물 중 하나로, 대통령과의 긴밀한 협력을 통해 국정 기조를 이어갈 것으로 예상된다.

청와대 측근 인선 논란 및 여당 내 비판

임광현 대통령비서실장은 인사 배경에 대해 "미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정 속도와 실행력, 국민 체감도를 더욱 강화하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다. 그러나 여당인 더불어민주당内部에서도 인재 풀의 협소함을 드러낸 '회전문 인사'라는 비판이 나오고 있다. 한 민주당 재선 의원은 대통령 지지율이 40%대 안팎인 답보 상태에서 국정을 쇄신할 카드로 인사가 제시되었으나, 오히려 지지율 제고에 도움이 안 될 수 있다고 우려했다.

또 다른 재선 의원은 "사실상 대통령의 분신들이 장관으로 간다는 면에서 여러 논란이 있을 수 있다. 청와대가 컨트롤 타워를 넘어 사실상 사령부가 되는 것 같다"며 강한 우려를 표했다. 그는 "정치를 잘 모르는 국민도 '우리나라에 인재가 그렇게 많은데 이 정부는 똑같은 사람을 또 쓰네' 이런 이미지를 줄 수 있다. 국민들 눈에는 '측근 회전문 인사'로 비칠 수밖에 없을 것 같다"고 지적했다.

야당과 전문가의 통합 인사 실패 지적

이 대통령이 내세웠던 통합 '실용주의' 인사 기조와 거리가 있다는 지적도 제기된다. 지난 1월 낙마한 국민의힘 출신 이혜훈 기획예산처 장관 후보자나 9월 성평등가족부 장관 후보자에서 낙마한 용혜인 기본소득당 의원 실패 사례가 영향을 미쳤을 가능성이 제기된다. 민주당 재선 의원은 "청와대 출신이나 측근들을 장관으로 전진 배치해 속도를 강조하는 인사로 보인다"면서도 "탕평이나 통합 인사는 좋은데 아쉬움이 남는다"고 밝혔다.

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여당 내 아쉬움과 달리 야당인 국민의힘은 강하게 비판했다. 정점식 원내대표는 국회에서 기자들을 만나 "사람이 없어도 이렇게 없냐. 임기 말에나 보이는 레임덕 징후가 완전히 나타나는 인선"이라며 "대부분의 인선이 재활용 돌려막기 인사"라고 규정했다. 이는 장기적인 국정 운영보다 단기적인 통제력을 우선시했다는 비판으로 해석된다.

정가 전문가들 사이에서도 인선 시기에 대한 비판이 일고 있다. 윤태곤 '의제와전략그룹 더모아' 정치분석실장은 "대통령 임기가 많이 남은 만큼, 여야 통합 인사가 어렵다면 여권 내에서라도 (사람을) 폭넓게 쓸 수 있었는데, 청와대에서 (부처로 사람을) 내려보내는 게 너무 일러 보인다"며 "대통령이 믿을 만한 사람들 중심의 '친위 내각'이라는 평가를 받을 만한 인사"라고 분석했다.