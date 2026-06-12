이재명 대통령 국정 지지율 57% 기록, 취임 1년 만에 60%대 무너져

이재명 대통령의 국정 수행에 대한 지지율이 57%를 기록하며 취임 1년 만에 60%대가 무너졌다는 여론조사 결과가 나왔다. 부정 평가는 35%로 상승했고, 긍정 평가 하락 주요 원인으로는 선관위 문제와 경제·민생 문제 등이 지목됐다.

한국갤럽 이 12일 발표한 여론조사 결과에 따르면 이재명 대통령 의 국정 수행에 대한 긍정 평가가 57%를 기록했다. 이는 직전 조사 대비 7%포인트 하락한 수치로, 지난 2월 첫째주 이후 14주 만에 60%대가 무너졌다.

부정 평가는 35%로 7%포인트 상승했으며, 의견 유보는 8%였다. 조사는 지난 9일부터 11일까지 전국 유권자 1002명을 대상으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 11.3%였다. 조사 방식은 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식이었다. 긍정 평가의 주요 이유로는 '경제·민생'(21%)이 가장 많이 꼽혔고, 이어 '외교'(12%), '전반적으로 잘한다'(9%) 등이 뒤를 이었다.

부정 평가 이유로는 '부실·부정선거·선관위 문제'가 16%로 가장 높았으며, '경제·민생·고환율'(14%), '부동산 정책'(9%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(8%) 등이 있었다. 한국갤럽은 선관위 문제가 부정 평가 주요 이유로 지적된 것에 대해, 투표용지 부족 사태 여파를 반영한 것으로 분석했다. 아울러 올해 지방선거와 관련해 높은 대통령 직무 긍정률과 강한 여당 지지세속에서도 서울 등 주요 지역에서 석패하며 지지층 기대에 부응하지 못한 점이 영향을 미쳤다고 봤다.

이 대통령의 취임 1년 직무 수행 긍정률은 문재인 전 대통령(78%, 2018년 5월)과 김대중 전 대통령(60%, 1999년 3월)보다는 낮으나, 박근혜 전 대통령(57%, 2014년 2월)과 동일한 수준이다. 다만 노태우(45%, 1989년 1월), 김영삼(55%, 1994년 2월), 노무현(25%, 2004년 3월), 이명박(34%, 2009년 2월), 윤석열 전 대통령(35%, 2023년 5월)보다는 높게 나타났다. 정당 지지도는 더불어민주당이 41%로 직전 조사 대비 4%포인트 하락했고, 국민의힘은 29%로 7%포인트 상승해 현 정부 출범 후 최고치를 기록했다. 무당층은 21%, 조국혁신당·개혁신당·진보당은 각각 2%였다.

장래 정치 지도자 선호도는 오세훈 서울시장(9%), 한동훈 무소속 의원(8%), 조국 전 조국혁신당 대표(7%) 순으로 집계됐다





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