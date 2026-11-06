이재명 대통령, 한국전쟁 민간인 희생자 추도사 발표

이재명 대통령이 한국전쟁 전후 군경 등에 의한 민간인 희생자를 기리는 제76주기 추모식에 추도사를 보내 국가 차원의 공식 애도를 표했다.

이재명 대통령 은 한국전쟁 전후 군경 등에 의해 희생된 민간인들을 기리는 제76주기 전국합동추모식에 공식적으로 애도의 뜻을 전했다.

이 대통령은 전성환 경청통합수석을 통해 대독한 추도사에서 무고하게 희생된 모든 분의 영전에 깊은 애도를 표하며, 국가 차원의 진심 어린 위로를 전달했다.

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대통령이 관련 공식 행사에서 희생자와 유족에게 직접적인 추모의 메시지를 보낸 것은 이번이 역사상 첫 번째 사례로 기록되고 있다.

대통령 추도사 주요 내용 및 역사적 의미

이재명 대통령은 추도사를 통해 한반도 전역을 뒤흔든 전쟁의 소용돌이 속에서 수많은 무고한 국민이 억울하게 목숨을 잃었다고 규정했다.

이어 그는 전쟁 여파로 남겨진 생존자들이 억울함을 호소할 곳도, 진실을 밝힐 길도 막힌 채 강요된 침묵 속에서 또 다른 가족들에게 피해가 돌아갈까 두려워 살아야만 했다고 밝혔다.

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한국전쟁 전후 남북의 대립 속에서 수많은 민간인이 적대세력으로 몰리며 학살당하는 비극이 발생했으며, 이로 인해 많은 가족이 해체되는 아픔을 겪었다.

정부의 진실 규명 및 유해 발굴 정책 방향

이 대통령은 3기 진실·화해를위한과거사정리위원회 등의 조사로 국가폭력의 실상이 일부 밝혀졌지만, 마땅히 이뤄져야 할 일에 비하면 아직 갈 길이 멀다고 지적했다.

그러면서 정부는 유해 발굴과 신원 확인을 통해 희생자의 가족 찾기를 적극적으로 추진하여 희생자분들이 하루빨리 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다고 약속했다.

이 같은 정부는 과거사의 어두운 그림자를 직시하고, 진상 규명과 명예 회복을 위한 법적, 행정적 장치를 지속적으로 강화해 나간다는 방침이다.

3기 진실화해위의 구체적 조사 계획 및 현황

송상교 진실화해위원장은 이날 추도사에서 3기 신청사건인 한국전쟁 시기 민간인 집단희생사건 관련 조사개시 결정을 이어 가고 있다고 밝혔다.

3기 진실화해위는 최근 확보한 '6·25 처형자 명단'을 바탕으로 한국전쟁 전후 군경에 의해 희생된 민간인 사건에 대해 직권조사하기로 결정했다.

아울러 북한군 점령 당시 부역 혐의, 국민보도연맹원이라는 이유 등으로 군경에 의해 희생되거나 우익인사 가족이란 이유로 적대세력에 의해 희생된 사건에 대해서도 조사개시 결정을 내렸다.

민간인희생자 전국유족회의 추모제 진행 및 향후 과제

한국전쟁 전후 민간인희생자 전국유족회는 6일 오후 서울시청에서 한국전쟁 전후 민간인희생자 제76주기 전국합동추모제를 열었다.

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유족회는 이번 추모제를 통해 희생자들의 넋을 위로하고, 미해결된 진상 규명 과제에 대한 사회적 관심을 다시 한번 고취시키는 계기로 삼았다.

특히 2기 진실화해위에 이어 당시 군경 등에 의해 불법적으로 발생한 민간인 집단 살해 사건에 대한 진실규명을 이어가고 있는 가운데, 3기 위원회가 보다 적극적인 조사를 통해 억울한 희생이 최대한 밝혀지기를 기대하고 있다.

이와 함께 명예 회복과 후속조치가 이루어질 수 있도록 정부와 위원회의 지속적인 노력을 요청하며, 과거사가 현재의 화해와 평화로 이어질 수 있는 기반을 마련해 나가야 한다는 공감대가 형성되고 있다.

역사적 교훈과 미래 지향적 화해의 기반 마련

이번 이재명 대통령의 추도사는 단순한 추모를 넘어, 한국현대사에서 오랫동안 외면되어 온 민간인 희생사건에 대한 국가적 책임을 인정하는 중요한 전기가 될 것으로 예상된다.

대통령의 메시지는 유가족들에게 오랜 침묵을 깨고 진실을 요구할 수 있는 권리를 부여하며, 사회적 치유와 화해를 위한 첫 단추를 끼우는 의미를 담고 있다.

향후 3기 진실화해위의 조사 결과가 구체화되면, 피해자들이 누렸던 고통의 규모가 더 명확히 드러날 가능성이 크며, 이에 따른 보상과 명예 회복 정책도 가속화될 전망이다.

이재명 정부는 과거사의 상처를 외면하지 않고 직시함으로써, 민주주의의 가치를重申하고 미래 세대에게 더 나은 역사 인식을 심어주는 데 주력할 것으로 보인다.