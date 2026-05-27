이재명 대통령 취임 1년, 실용주의로 국민통합 이끌어

이재명 대통령이 취임 1년을 맞아 진영을 초월한 실용주의 노선을 통해 60% 중반대 지지율을 유지하며 국민 통합을 이끌었다는 평가. 인사, 경제, 외교에서 균형 잡힌 접근을 보였으나 개인기 의존에 대한 우려도 제기됨.

이재명 대통령이 오는 4일로 취임 1년 을 맞는다. 윤석열 전 대통령의 내란과 탄핵으로 인한 극심한 혼란과 분열 속에서 임기를 시작한 그는 지난 1년 동안 정책, 인사, 외교 등에서 진영을 가리지 않는 실용주의 노선을 추구하며 60% 중반대의 국정지지율 을 유지해왔다.

이는 그가 보수와 진보를 아우르는 통합적 리더십을 발휘하려 노력했음을 보여준다. 이 대통령의 실용주의는 인사에서 특히 두드러진다. 그는 윤석열 정부에서 임명된 송미령 농림축산식품부 장관을 유임하고, 한나라당 출신 권오을 전 의원을 국가보훈부 장관에, 국민의힘-개혁신당 출신 허은아 전 의원을 청와대 국민통합비서관에 기용했다. 낙마하긴 했지만 첫 기획예산처 장관 후보자로는 보수진영 출신인 이혜훈 전 의원을 지명하는 파격을 보이기도 했다.

장관급인 국민경제자문회의 부의장에는 한나라당 출신 김성식 전 의원을 임명했다. 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장에는 더불어민주당 내 대표적 비이재명계 인사였던 박용진 전 의원, 홍준표 국민의힘 대선 후보 캠프 정책총괄본부장을 맡았던 이병태 카이스트 명예교수를 기용했다. 또한 그는 새마을운동을 박정희 대통령이 시작한 성공적인 사회 개혁 운동으로 재평가하며 진보적 시각에서 금기시되던 인물에 대한 긍정적 평가를 내리기도 했다. 경제와 노동 분야에서도 이 대통령은 균형 잡힌 접근을 보였다.

그는 배임죄 남용으로 기업 활동이 위축되는 점을 지적하며 제도적 개선을 지시했고, 불필요한 규제를 정리하고 첨단 산업 분야에서 네거티브 규제로 전환하는 등 기업 규제 완화를 추진했다. 삼성전자 노조 파업 국면에서는 노동계 입장만을 일방적으로 두둔하지 않고, 노동자 권익 보호와 비정규직 차별 철폐를 강조하면서도 과도한 요구는 국민과 다른 노동자에게 피해를 준다고 경고하며 타협을 압박했다. 에너지 정책에서는 후보 시절 재생에너지 활용을 강조했지만, 취임 후 AI 시대 전력 수요 증가에 대응해 탈원전 일변도 대신 원전 병행으로 폭을 넓혔다. 외교 분야에서도 국익 중심의 실용주의가 돋보였다.

야당의 반미·반일 우려와 달리, 도널드 트럼프 미국 대통령과 두 차례 정상회담을 통해 한미 공동 설명자료를 체결하고, 일본 다카이치 사나에 총리와 네 차례 회담하며 셔틀외교를 정착시켰다. 또한 윤석열 정부 시절 악화된 한중 관계도 회복했다. 이 대통령은 국무회의 전체 생중계를 강행하며 정부 역할에 대한 국민의 효능감을 높였다.

청와대 참모들의 반대를 무릅쓰고 생중계를 추진한 결과, 국산 생리대 가격 문제를 지적해 100원 생리대 출시를 이끌었고, 교복 가격을 등골 브레이커라고 비판해 가격 비교를 유도했으며, 정유사 기름값 담합 의혹에 일벌백계를 주문하고, 계곡 불법 시설물에 대해 여름 전 완전 정비를 지시했다. 이러한 행정 경험에 기반한 세밀한 지시는 보수층에서조차 일 잘한다는 평가를 받았다. 그러나 전문가들은 대통령의 개인기에 의존한 국정 운영에 우려를 표한다. 김윤철 경희대 교수는 대통령만 부각되면 정부 부처의 기반이 약해지고, 장기적 어젠다를 다루기 어려워질 수 있다고 지적했다.

이 대통령의 첫 1년은 실용주의와 강력한 리더십으로 국민 통합을 이끌었지만, 제도적 안정성과 지속 가능성 측면에서는 과제를 남겼다





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이재명 취임 1년 실용주의 국정지지율 인사

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