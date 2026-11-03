이재명 대통령, 에르도안과 원전·방산 협력 강화 합의

이재명 대통령은 11월 3일 청와대에서 에르도안 대통령과 회담하고 원자력, 방산, 에너지 분야 협력 MOU 체결을 발표했다. 양국은 전략적 동반자 관계를 심화하기로 했다.

이재명 대통령은 11월 3일 청와대 에서 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령과 정상회담을 개최했다. 두 정상은 한국전쟁 터키 용사의 희생에 경의를 표하며 양국 간 혈연적 우정인 '칸 카르데쉬' 정신을 재확인했다. 이 자리에서 양국은 원자력, 방산, 에너지 등 핵심 분야에서의 전략적 동반자 관계를 한층 심화하기로 합의를 보았다.

원전과 방산 분야 협력 구체화

이재명 대통령은 원자력 협력과 관련해 지난해 11월 체결된 양해각서(MOU)를 바탕으로 터키 시노프 원전 건설 사업이 부지평가와 공동 워킹그룹 운영 등을 통해 순조롭게 진행 중이라고 밝혔다. 또한, 한국 기업의 신규 원전 사업 참여를 지원하기 위해 '원전 프로젝트 금융 협력 MOU'를 신규로 체결했다.

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방산 분야에서는 올해 7월 개최된 방산군수공동위원회와 알타이 전차 사업 성과를 기반으로 새로운 협력 분야를 발굴했다. 이어 9월 함정 분야 협력의향서를 체결한 바 있으며, 향후 제3국 공동 진출을 모색하며 협력 범위를 확대해 나갈 예정이다.

무역 균형과 에너지 전환 논의

2013년 발효된 한-터키 자유무역협정(FTA) 이후 교역액은 작년 기준 107억 달러로 수교 이후 최대 규모를 기록했다. 이재명 대통령은 무역 불균형, 수입 규제 조치, 통관 지연 등의 현안들을逐一 해결하여 한국 기업의 안정적인 활동 환경을 조성하겠다고 약속했다. 특히 SK플라즈마가 참여한 터키 혈액제제 자급화 사업과 혈장분획 공장 건립 프로젝트의 차질 없는 추진을 보장하기로 했다.

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청정에너지, 수소, 재생에너지 분야 협력 강화를 위해 '에너지 협력 MOU'를 체결했다. 이를 토대로 '한-터키 에너지전환 포럼'을 신설하여 에너지 전환 시대에 맞는 지속 가능한 협력을 기반을 닦았다. 이와 함께 첫 과학기술공동위원회 개최도 확정되었다.

국제 현안에 대한 공동 입장

이재명 대통령은 한반도 평화와 국제정세의 안정성 회복을 위한 전략적 공조를 강화하겠다고 밝혔다. 이번 회담에서 터키 정부는 한국의 대북정책에 대한 일관된 지지를 재확인했으며, 한반도 평화 정착을 위해 양국이 협력하기로 했다.

우크라이나 전쟁과 중동 정세 등 주요 국제 현안에 대해 두 정상은 의견을 공유했다. 분쟁의 평화적 해결과 역내 안정 회복을 위해 긴밀히 소통하며 협력해 나가기로 재확인했으며, 이는 양국 관계가 지역을 넘어 글로벌 차원으로 확장되었음을 보여준다.