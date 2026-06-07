이재명 정부의 경제 정책은 높은 평가를 받지 못한다

이재명 정부의 경제 정책은 높은 평가를 받지 못했다. 고용 정책은 4.57점, 부동산 정책은 수요 억제에 초점이 맞춰졌다는 평가를 받았다. 확장재정은 4.93점으로 낮은 평가를 받았다. 그러나 평가는 가장 크게 엇갈렸다. 물가 정책은 평균 4.98점을 받았다.

이재명 정부 의 경제 정책 은 높은 평가를 받지 못했다. 중앙일보와 한국경제학회가 경제학자 100명을 대상으로 실시한 설문에서 고용 정책은 10점 만점에 4.57점을 받았고, 1~3점의 낙제점을 준 응답자도 43명에 달했다.

전문가들은 특히 청년 고용 문제에 대한 대응이 부족했다고 지적했다. 4월 전체 고용률은 70%를 넘어서며 역대 최고치를 기록했지만, 청년 고용률은 전년 대비로 24개월 연속 하락해 43.7%까지 떨어졌다. 이재명 대통령은 후보 시절 주 4.5일제 등 근로시간 단축과 같은 노동 환경 관련 공약은 대거 내놨지만, 고용에 관해서는 AI 미래 인재 양성 등 방향성만 제시하고 구체적인 계획은 밝히지 않았다. 부동산 정책은 수요 억제에 초점이 맞춰졌다는 평가를 받았다.

'10·15 대책'은 서울 전역과 경기 12개 지역을 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정하고 주택담보대출 한도를 대폭 축소하는 내용을 담고 있다. 확장재정은 4.93점으로 낮은 평가를 받았다. 그러나 평가는 가장 크게 엇갈렸다. 3점 이하를 준 응답자가 45명에 달했지만, 7점 이상을 준 응답자도 38명으로 적지 않았다. 물가 정책은 평균 4.98점을 받았다. 7점 이상을 준 응답자가 32명으로 주요 정책 분야 가운데 가장 적었다.





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 정부 경제 정책 고용 부동산 확장재정 물가

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LG엔솔, 美 3공장 건설 중단 소식에 4%↓…‘트럼프 리스크’까지 2차전지주 끌어내려[특징주]에코프로비엠 4.93%, 에코프로 4.89% 뚝 공장 건설 중단되며 ‘캐즘’ 우려 부각돼

Read more »

[단독] ‘짠물 예산’ 기조에도, 군 정보 ‘특수활동비’는 크게 늘었다국군정보사령부 등 군이 첩보·정보 활동을 위해 국가정보원을 통해 배정받는 내년 군사정보활동비(특수활동비)가 올해보다 4.57% 늘어났다. 건전재정을 이유로 ‘짠물 예산’을 고...

Read more »

애플, 시가총액 2위로 밀렸다… 관세 우려에 직격탄애플 주가 4.98% 급락하며 MS에 시가총액 1위 내줘 생산·매출 모두 중국 의존도 높아

Read more »

소비쿠폰이 소비 진작했다는데…마트서 '플렉스'했다정부가 민생회복 소비쿠폰(소비쿠폰)을 발급한 이후 소비 심리가 개선하고 향후 경기를 긍정적으로 바라보는 소상공인도 증가한 것으로 나타났다. 민생회복 소비쿠폰 1차 지급을 시작한 7월 21일부터 8월 31일까지 6주 동안 카드사 매출액 분석 결과, 소비쿠폰 사용이 가능한 업종의 매출액이 지급 직전 2주 대비 평균 4.93% 증가했다는 분석이다. 한국은행 소비자심리지수(112.4·11월)가 8년 만의 최고치, 중소벤처기업부 소상공인 경기전망지수(90.7·11월)가 2023년 이후 최고치, 소상공인 경기체감지수(79.1·10월)가 2021년 이후 최고치를 각각 기록했다는 것이다.

Read more »

운전자들 생돈 내고 있었다?…보험·오토캐시백, 카드만 잘써도 돈 굳어오토캐시백으로 신차 구입 부담 줄여 자동차세 연납…최대 4.57% 세액공제 보험료 카드결제로 고정지출↓ 혜택↑

Read more »

'다 주민들 혈세'...인천 4.57%·경북 2.15%, 전국 지자체 '이자 성적표' 첫 공개'이게 다 주민들의 혈세입니다.'28일 오전, 이재명 대통령이 자신의 X(옛 트위터) 계정에 올린 짧은 한마디가 지방자치단체를 술렁이게 하고 있다. 수조 원에 달하는 시민들의 세금을 맡기고도 정작 '이자가 얼마인지'조차 알 수 없던 지

Read more »