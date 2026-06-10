이재명 대통령 국정수행 지지도, 6·3 지방선거 이후 10%p 급락

여론조사에서 이재명 대통령 국정수행 지지도가 직전 대비 9.4%포인트 하락한 50.4%를 기록하며 부정 평가와 오차범위 내 차이를 보였다. KSOI는 지방선거 결과와 특정 계층·지역의 지지 이탈 원인을 분석했다.

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 최근 여론조사에서 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다. 한국사회여론연구소(KSOI)가 2024년 6월 8일부터 9일까지 전국 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 이재명 대통령 국정수행에 대한 긍정 평가는 50.4%를 기록했다.

이는 직전 조사 대비 9.4%포인트 급락한 수치로, 4월 중순 이후 꾸준히 하락세를 보이다가 이번에 급감한 것으로 분석된다. 반면 부정 평가는 직전 조사보다 10.5%포인트 오른 45.7%를 기록하면서 긍·부정 평가 격차가 오차범위 내로 좁혀졌다. 이는 최근 지방선거 결과와 관련이 있는 것으로 보인다. KSOI는 분석을 통해 "이번 지방선거에서 여당이 승리했지만 서울시장 선거와 국회의원 보궐선거 등 핵심 승부처에서 기대에 미치지 못한 결과가 나온 영향"을 지적하며, 특히 2030 세대와 보수·중도층, 부울경 지역에서 지지도 하락폭이 컸다고 설명했다.

또한 선거 막판 국민의힘 지지층의 결집세가 국정운영 평가에 일부 반영된 것으로 해석된다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 직전 대비 4.7%포인트 하락한 38.6%를 기록했고, 국민의힘은 6.5%포인트 상승한 38.1%로 집계되어 양당 지지율 격차가 불과 0.5%포인트로 근접한 것으로 나타났다. 이 외에도 개혁신당 3.9%, 조국혁신당 1.6%, 진보당 1.0%, '지지정당 없음' 13.1% 순이었다. KSOI는 지방선거 직전까지 이어졌던 민주당의 우세 흐름이 약화되고 정당 지지도가 다시 접전 양상으로 전환된 상황에서 당분간 비슷한 구도가 지속될 것으로 전망했다.

이번 조사는 ARS 자동응답 방식으로 실시됐으며 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 5.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조할 수 있다





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이재명 지지율 KSOI 여론조사 국정수행 평가 6·3 지방선거 영향 더불어민주당 지지도

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