이재명 대통령이 28일 강원 동해에서 열린 AI 데이터센터 착공식에 참석해 글로벌 AI 주도권 경쟁과 지역 경제 활성화 방안을 밝혔다. GS의 대규모 투자와 행정 지원 협력을 강조하며 선제적 행보를 약속했다.

이재명 대통령 은 28일 강원도 동해 에서 개최된 GS의 인공지능 데이터센터 착공식에 직접 참석하여 글로벌 기술 경쟁에서의 대한민국의 위상을 높일 것을 약속했다. 이 대통령은 전 세계가 국가 단위 인공지능 기술 주도권 싸움을 펼치고 있는 만큼, 정부가 모든 역량을 동원하여 대한민국이 세계의 기준을 세우는 선도 국가로 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.

AI 주도권 경쟁과 국가 전략의 핵심

이재명 대통령은 이날 발언에서 전 세계가 인공지능 기술 분야에서 단성 없는 전쟁을 치르고 있다고 진단하며, 이 속도전에서의 승패가 국가의 운명을 좌우한다고 강조했다. 그는 단 한 걸음만 늦어도 영원한 추격자가 될 수 있지만, 한 걸음 먼저 내디뎌야만 판도를 바꾸고 무한한 기회를 누릴 수 있는 선도자가 된다고 설명했다. 이는 단순한 기술 도입을 넘어 국가 안보와 경제 성장의 핵심 축이 된 인공지능 분야에서 대한민국의 전략적 선택이 얼마나 절박한지를 시사한다.

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강원도, 아시아 최대 AI 인프라 허브로 도약

이 대통령은 강원도 동해에 건설될 인공지능 데이터센터가 향후 아시아 최대 규모의 인공지능 핵심 인프라로 기능할 것이라고 전망했다. 이 거대한 시설은 단순한 건설 프로젝트를 넘어 글로벌 기업들의 선제적인 투자를 이끌어내는 마중물 역할을 할 것으로 기대된다. 이재명 대통령은 앞으로 강원도가 인공지능 산업을 선도하는 핵심 거점으로 새롭게 도약할 것이라고 확언하며, 해당 지역이 전 세계 인공지능 생태계의 중심지로 떠오를 것임을 시사했다.

지역 경제 활성화와关联 산업 동반 성장

이재명 대통령은 이번 데이터센터 건설이 지역 경제 활성화를 이끄는 모범 사례가 될 수 있도록 최선의 지원을 약속했다. 그는 대규모 투자가 지역의 새로운 혁신으로 이어지며, 기업과 지역 사회, 그리고 지역의 인재가 함께 성장하는 거대한 전환점이 될 것이라고 밝혔다. 건설, 전력, 에너지, 냉각, 공조 등의 연관 산업뿐만 아니라 지역 중소기업과 협력업체들도 함께 성장할 수 있도록 꼼꼼하게 챙기겠다고 강조했다.

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더불어 이 대통령은 데이터센터의 건설과 운영 과정에서 축적된 경험이 기업의 소중한 자산으로 자리 잡아 세계 시장에서 경쟁력으로 발현될 수 있도록 힘보태겠다고 약속했다. 이는 거대한 인프라가 구축된 후에도 지역 골목 상권에 새로운 활력을 불어넣고, 장기적으로 지역 경제의 자생력을 키워내는 방향으로 정책이 추진됨을 의미한다.

행정 속도 입증과 3대 메가프로젝트 추진

이 대통령은 이번 프로젝트가 지난 3개월 만에 핵심 인허가 절차까지 마무리되는 등 빠른 행정 속도를 보여준 점을 높이 평가했다. 그는 기업의 과감한 투자 결단에 화답하기 위해 적극 행정으로 응답한 강원특별자치도와 동해시 공직자들에게 큰 박수를 요청하며 행정 효율성의 중요성을 다시 한번 지적했다. 동해에 지어질 이 인공지능 데이터센터는 지난 6월 정부가 발표한 '3대 메가프로젝트'의 일환으로, 최대 2.4GW급의 규모로 구축될 예정이다. 이는 한국 인공지능 산업의 규모와 잠재력을 가늠하게 하는 중요한 수치가 된다.