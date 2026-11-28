이재명 대통령이 28일 강릉 점포를 방문해 서민 물가 및 생계 경제 현안을 점검했다. GS AI 데이터센터 기공식에 참석한 후 이어진 일정으로, 상인들과의 소통과 현장 진단을 통해 정책 방향을 확인했다.

이재명 대통령은 28일 강원특별자치도 동해시에서 열린 GS AI 데이터센터 기공식에 참석한 후, 이어 강릉시로 이동하여 상인과 시민들을 만나 생계 경제 현안을 점검했다. 대통령실은 전예현 대변人的인 성명을 통해 이번 일정은 연말 장보기 물가 확인과 지역 상권 활성화 방안에 대한 현장 의견을 수렴하기 위한 것이라고 밝혔다. 이는 인공지능 인프라 구축 지원과 함께 서민들의 체감하는 물가 안정 및 지역 상권 살리기 정책이 병행되고 있음을 보여주는 사례이다.

GS AI 데이터센터 기공식 참석

이날 오전 이재명 대통령은 강원특별자치도 동해시에서 진행된 GS AI 데이터센터 기공식에 참여했다. 해당 행사에서는 향후 AI 기반 데이터 처리 시설인 AI 데이터센터의 설립을 위한 기초 작업을 시작하는 의미가 있다. 대통령과 관계자 등은 이 시설이 지역 경제 활성화와 디지털 인프라 고도화에 기여할 것이라고 기대하며 행사의 의미를 더했다. 이어서 대통령은 LG 일렉트로닉스의 전시 공간으로 이동하여 액체 냉각 기술 등 AI 데이터센터용 장비 시연을 직접 체험하기도 했다.

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강릉 점포 방문 및 물가 현장 점검

오전 일정 이후 이재명 대통령은 강릉시 문수건어물시장으로 자리를 옮겨 상인들을 격려하고 생선 및 건어물 가격 등 주요 생필품의 물가 현황을 직접 살폈다. 대통령실 전예현 대변인은 "대통령이 점포를 둘러보며 상인들과 소통하고 연말 장보기 물가와 생활물가 상황을 면밀히 점검했다"고 전했다. 이는 정부가 인공지능 발전과 같은 기술 인프라 확장 alongside 서민들이 일상에서 느끼는 물가 부담 해소에 중점을 두고 있음을 시사하는 중요한 지점이다.

상인들과의 소통 및 구매 지원

문수건어물시장은 문수항 인근에 위치해 있어 지역 특산 건어물이 집중되어 있는 곳이다. 이재명 대통령은 상인들의 경영 여건을 파악하기 위해 여러 상점을 직접 방문했고, 상인들에게 "장사가 잘 되고 있느냐"라고 물어보며 현장의 생생한 목소리를 직접 들었다. 또한 대통령실은 대통령이 온누리상품권을 사용하여 동해안 특산 건어물인 마른 오징어와 날치알 등의 건어물을 실제로 구매했다고 밝혔다. 이는 지역 특산품 소비를 촉진하고 상인들에게 직접적인 경제적 지원을 하는 의미를 가진다.

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물가 지원 정책 및 시민 반응

현장에 모인 상인과 시민들은 이재명 대통령에게 "건강하고 힘내라"라고 외치며 환영의 뜻을 표현했다. 대통령 또한 시민들 일일이 악수를 나누고 사진 촬영 요청에 응했다. 특히 아이들에게 "대통령님, 사진 찍어주세요"라고 외치는 모습에 스마트폰을 빌려 직접 셀카를 찍으며 즐거운 분위기를 연출했다. 상인 중 한 명은 "작은 도시까지 찾아줘서 고맙다"며 감사의 뜻을 밝혔고, 다른 상인은 "강릉시가 지역 주민에게 10만 원(약 75달러)의 물가 지원금을 제공한 것이 장사에 큰 도움이 되었다"고 말했다.

지역 경제 활성화 및 정책 방향

이번 방문은 첨단 산업 투자인 AI 데이터센터 건립과 서민 생계 물가 안정 지원이라는 두 가지 축을 모두 포함하고 있다. 정부는 지역 상권이 어려움을 겪는 현실을 인지하고, 지역 특산물 구매와 같은 직접적인 소비 진작책을 함께 추진하고 있다. 문수건어물시장 방문을 통해 확인된 상인들의 반응은 지자체의 물가 지원금이 지역 상권 활성화에 실질적으로 기여하고 있음을 보여준다. 이재명 대통령은 이러한 현장의 목소리를 정책 개발 과정에 적극 반영할 계획임을 밝혔다.