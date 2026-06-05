이재명 대통령, 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식 참석

이재명 대통령은 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 추모사를 하고 있다. 이 대통령은 이날 봉환식을 통해 국군 전사자 유해 10구가 미국 하와이에서 대한민국으로, 미군 전사자 유해 3구가 미국으로 각각 봉환된 것과 관련, '자국의 용사 뿐 아니라 동맹국의 용사까지 찾아 가족의 품으로 돌려보내는 노력은 피로 맺어진 동맹의 가장 뜨거운 증거'라고 강조했다.

이재명 대통령 은 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식 에서 추모사 를 하고 있다. 이 대통령은 이날 봉환식을 통해 국군 전사자 유해 10구가 미국 하와이에서 대한민국으로, 미군 전사자 유해 3구가 미국으로 각각 봉환된 것과 관련, '자국의 용사 뿐 아니라 동맹국의 용사까지 찾아 가족의 품으로 돌려보내는 노력은 피로 맺어진 동맹의 가장 뜨거운 증거'라고 강조했다.

이 대통령은 '70여년 전 대한민국의 자유와 평화를 지키기 위해 가장 고귀한 목숨을 바친 영웅들의 숭고한 희생으로 우리는 자유와 평화를 지켜낼 수 있었다'며 '그러나 전쟁이 끝나고 오래도록 고향으로 돌아가지 못한 영웅들이 있다. 이들을 온전히 돌려보내는 일이야말로 살아남은 우리의 역사적 책무'라고 밝혔다. 이어 '오늘 열세분의 영웅이 고향으로 돌아간다. 낯선 하와이에서 외롭게 기다린 우리 국군 용사 열 분의 유해가 조국의 품으로 돌아왔고, 이역만리 대한민국 산야에 잠들었던 미군 용사 세 분의 유해를 최고의 예우를 갖춰 고국으로 보내드린다'고 소개했다





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