이재명 대통령 국정 지지율 59.7% 이상 떨어지는 흐름에…

이재명 대통령의 국정 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 리얼미터 조사에 따르면, 이 대통령 국정수행에 대한 긍정평가는 59.7%로 지난주 같은 조사보다 0.2%포인트 상승했습니다.
이재명 대통령의 국정 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 4~8일 전국 18세 이상 2007명을 대상으로 시행해 이날 공개한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 국정수행에 대한 긍정평가는 59.7%로 지난주 같은 조사보다 0.2%포인트 상승했다.
부정 평가는 0.7%포인트 상승한 35.7%였다. 같은 조사에서 이 대통령 지지율은 지난주부터 60%를 하회하고 있는 상태다. 리얼미터는 ‘국정수행 긍정평가 하락세를 멈추고 60%에 근접한 수준을 유지하며 소폭 상승했다’면서 ‘코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다’고 분석했다. 지역별로 이 대통령 지지율은 특히 영남권에서 하락세가 두드러졌다.
지난주 조사 대비 대구·경북에서는 6.3%포인트 하락한 44.1%, 부산·울산·경남에서는 4.3%포인트 하락한 52.4%를 기록했다. 인천·경기권에서는 6.5%포인트 상승한 64.6%를 기록했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 7~8일 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 진행해 이날 공개한 정당 지지도 조사에 따르면 더불어민주당은 48.7%로 전주 대비 0.1%포인트 하락했다. 국민의힘은 0.7%포인트 떨어진 30.9%였다.
개혁신당은 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2%로 집계됐으며, 무당층은 8.5%였다. 분석에 따르면 민주당 지지율에 대해 ‘코스피 최고치 경신 등 정부의 경제 성과가 긍정적 영향을 줬으나 당내 연이은 말실수 논란과 조작기소 특검을 둘러싼 여야 대치 등 정국 불안 요소가 겹치며 횡보한 것으로 보인다’고 했다. 국민의힘 지지율에 대해서는 ‘공소취소 특검에 대한 반발과 개헌안 표결 불참 및 필리버스터 등 정치적 갈등이 이어진 영향으로 보수층과 경기 인천 등 지지 기반이 일부 이탈하며 하락세를 보였다’고 했다
Republic Of Korea President Public Opinion Survey Proportion Nation State State Of Affairs Regional Distribution Party
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