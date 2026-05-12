이장우 대전시장 예비후보, 교육-청년-일자리 잇는 일류교육도시 대전 청사진 제시

이장우 예비후보가 대학입시생 1인당 연 50만 원의 교육지원금 지급과 AI 청년 혁신거점 조성, 엔지니어 실무연수 지원 등을 통해 인재 유출을 막고 지역 내 성장 선순환 구조를 구축하는 파격적인 공약을 발표했습니다.

이장우 국민의힘 대전시장 예비후보가 대전의 미래를 책임질 청년들과 학생들을 위해 파격적인 교육 및 정주 여건 개선 공약을 내놓으며 대한민국 최고의 '일류교육도시'로의 도약을 선언했다. 이 후보는 최근 자신의 선거사무소에서 청년, 교육, 인재육성 분야를 아우르는 구체적인 실행 방안을 발표하며, 단순히 아이를 기르기 좋은 환경을 만드는 것을 넘어 교육과 성장, 그리고 지역 내 정착까지 이어지는 체계적인 생태계를 구축하겠다는 강한 의지를 피력했다.

특히 이번 공약의 핵심은 교육 격차 해소와 청년들의 수도권 유출 방지에 방점이 찍혀 있으며, 이를 통해 대전이 가진 과학도시의 정체성을 교육적 성과로 연결하겠다는 전략이다. 가장 눈길을 끄는 대목은 대전 거주 대학입시생들에게 1인당 연간 50만 원 상당의 교육지원금을 지급하는 '대전형 인재육성 교육지원금'의 도입이다. 이 후보는 교육 격차로 인해 많은 학생과 학부모가 수도권, 특히 서울의 대치동과 같은 특정 교육 특구로 떠나는 현실을 정면으로 돌파하겠다고 밝혔다. 이 사업은 초기 단계를 거쳐 향후 연간 약 1만 명 규모까지 지원 대상을 확대할 계획이며, 전체 예산 규모는 연간 약 50억 원 수준으로 추산된다.

지원금의 활용 범위는 매우 폭넓게 설계되었다. 대학 입시를 위한 수시 및 면접 대비, 생활기록부 관리와 같은 진로 컨설팅은 물론, 최신 트렌드를 반영한 유명 온라인 강의와 학습 콘텐츠 이용료로 사용할 수 있다. 특히 AI 코딩, 드론, 로봇 등 4차 산업혁명 시대의 미래 인재로 성장하기 위한 특화 교육과 예체능, 어학, 전문 자격증 취득, 심지어는 입시 스트레스로 인한 심리 및 정서 상담 서비스까지 포함하여 학생들의 전인적 성장을 돕겠다는 구상이다.

또한, 지역 내에서도 서울 대치동 수준의 고급 입시 정보를 얻을 수 있도록 저명한 입시 전문가를 초빙하고, 시공간의 제약을 없앤 온라인 줌 컨설팅과 체계적인 진학 설계 시스템을 구축하여 부모의 경제적 부담은 획기적으로 낮추고 아이들의 가능성은 극대화하겠다는 방침이다. 이와 더불어 이 후보는 청년들이 대전에서 꿈을 키우고 실제로 정착할 수 있도록 주거, 일자리, 창업을 통합적으로 지원하는 '대전형 청년성장 플랫폼' 조성 계획을 상세히 공개했다.

중구 중앙로의 옛 중부경찰서 부지나 원도심 일원을 전략적으로 활용하여 청년 임대주택과 공공형 지식산업센터, 창업지원시설, 돌봄센터가 결합된 AI 청년 혁신거점을 조성한다는 계획이다. 이 시설은 지하 4층에서 지상 32층, 연면적 4만 314제곱미터라는 대규모 규모로 설계되었으며, 여기에는 청년들을 위한 임대주택 200호와 1만 3,880제곱미터에 달하는 공공임대형 지식산업센터가 들어서게 된다. 이 후보는 청년들이 지역을 떠나는 이유가 단순한 일자리 부족이 아니라 주거의 불안정과 문화적 갈증, 그리고 성장의 기회가 부족하기 때문이라고 분석했다.

따라서 주거와 업무 공간, 그리고 문화적 교류가 한곳에서 이루어지는 복합 거점을 통해 청년들이 머물고 싶고, 끊임없이 도전할 수 있는 역동적인 도시 생태계를 만들겠다는 포부다. 마지막으로 지역의 특성인 공과대학과 기술기업의 연결고리를 강화하는 '대전형 청년 엔지니어 실무연수 지원사업'을 추진하여 실질적인 취업 경쟁력을 높이겠다고 강조했다.

하계와 동계 방학 기간을 활용해 지역 대학생들이 대전권 내 우수 기술기업에서 현장 실무를 직접 경험할 수 있도록 돕는 프로그램으로, 특히 참여 학생에게 실무체험 바우처를 직접 지급하고 기업 측에는 인건비 일부를 지원함으로써 이른바 '열정페이'가 없는 건강한 인턴십 문화를 정착시키겠다는 계획이다. 또한 대전시 일자리 플랫폼 내에 산학관 연계 시스템을 구축하여 공대생들이 지역 내 유능한 엔지니어들과 멘토링을 주고받으며 스마트시티, 인프라 유지관리 등 지역 전략 산업 분야에서 실력을 쌓을 수 있도록 시범 운영할 예정이다.

이 후보는 대전에 세계적인 연구소와 대학들이 밀집해 있음에도 정작 인재들이 지역에 남지 못하는 모순을 해결하기 위해, 대전에서 배우고 대전에서 취업하며 최종적으로 대전에서 성공하는 선순환 구조를 완성하겠다고 역설했다. 이러한 방대한 사업의 재원 조달과 관련해서는 학령인구 감소에 따른 지방교육재정교부금의 효율적 운용, 전시성 예산의 과감한 구조조정, 그리고 인재육성기금의 확대를 통해 충분히 실현 가능함을 설명하며 정책의 구체성과 실현 가능성을 동시에 확보했다





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이장우 대전시장 교육지원금 청년정책 인재육성

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