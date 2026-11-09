이장섭 시장, 충북 권역별 특례시 기준 완화 위해 여야 국회의원들과 협의 추진

이장섭 청주시장이 특례시 인구 기준을 지역 실정에 맞게 유연하게 적용해 달라고 국회와 더불어민주당에 공식 요청하며, 진천 등 지역 의원들과 입장 차이도 드러나고 있다.

이장섭 청주시 장은 청주시 의 특례시 지정을 위한 행보를 한층 강화하고 있다. 이 시장은 지난 4일 민주당의 한병도 원내대표와 국회 행정안전위원장을 맡은 김영진 의원 등을 차례로 방문했다. 이 과정에서 이 시장과 여야 국회의원들은 지역 현안인 청주시 의 특례시 지정 문제를 해결하기 위한 정치적 협조를 다짐했다.

인구 100만 미만 비수도권 특례시 제도 개선을 위한 로비

이장섭 시장은 4일 한병도 민주당 원내대표를 만나 충북 청주시의 특례시 지정 필요성을 상세히 설득했다. 한병도 원내대표와의 회동 직후 이 시장은 김영진 국회 행정안전위원장 역시 만났다. 그는 청주시가 인구 89만 명에 달하는 대도시 규모임에도 현행법상 행정 권한 확보에 어려움을 겪고 있다고 강조했다. 이 시장은 특례시 지정 기준인 인구 100만 명을 모든 지역에 일률적으로 적용하기보다, 비수도권 지역의 실정에 맞게 합리적으로 조정해야 한다고 요구했다.

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이 시장의 이러한 주장은 지난 9월 국회에서 열린 토론회에서도 지속적으로 제기된 바 있다. 당시 이 시장은 지방 소멸 위기를 극복하기 위한 지원 방안 마련과 특례시 기준의 이원화 문제를 중심으로 토론을 이끌었다. 그는 "인구 89만 대도시 규모에 맞는 행정 권한을 확보해야 시민들이 더 많은 행정 서비스를 누릴 수 있다"며 기준 완화의 정당성을 역설했다.

현행 특례시 제도의 의미와 청주 적용 시 파급효과

현행 특례시 제도는 2022년 지방자치법 개정에 따라 도입된 새로운 행정구역 제도이다. 이 제도는 인구 100만 명 이상인 대도시에 행정, 재정, 국가 지도 감독 등의 특별한 권한을 부여한다. 현재 수원, 용인, 고양, 화성 등 경기도 내 4개 지자체와 경상남도의 창원시가 이미 특례시로 지정되어 운영 중이다.

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만약 청주시가 특례시 지정을 받게 되면 다양한 실질적인 혜택이 기대된다. 이장섭 시장은 구체적인 사례를 들어 특례시 효과의 규모를 설명했다. 그는 "기초연금과 장애인 연금의 재산 공제 기준이 현재 8500만 원에서 1억 3500만 원으로 확대된다"며 "긴급복지 지원 수준도 함께 향상된다"고 밝혔다. 또한 창원시의 경우 특례시 지정 이후 약 1만 49억 원의 복지 혜택을 1만여 명의 시민이 누렸다고 소개했다.

행정적 효율성 측면에서도 개선될 것으로 보인다. 이 시장은 개발 승인 및 기업 유치, 일자리 확충 등의 절차가 단축되어 지역 경제 활성화 속도가 빨라질 것이라고 내다봤다. 이러한 행정 권한과 재정 지원의 확대는 단순히 숫자를 맞추는 것을 넘어, 대도시로서 필요한 핵심 기능을 확보하는 기반이 될 것이다.

충북권 국회의원들의 입장과 반대 의견 충돌

청주시 특례시 지정 문제는 충북권 국회의원들 사이에서도 찬반 의견이 분분하다. 더불어민주당 소속 이광희 의원(서원구)과 송재봉 의원(청원구)은 청주 특례시 지정을 적극 지지하며 입법 작업을 진행하고 있다. 이광희 의원은 특례시 기준을 인구 50만 명으로, 송재봉 의원은 70만 명으로 완화하는 법률안을 각각 발의했다.

이광희 의원은 "인구가 많은 지역의 주민들에게 행정과 복지 서비스의 격차를 해소하기 위해 특례시 제도가 마련되었다"며 "특례시가 되면 행정·복지 향상, 주요 인허가 절차 단축, 거점 도시 위상 제고 등 다양한 효과가 예상된다"고 말했다. 만약 이 법률안들이 통과된다면 청주시뿐만 아니라 성남, 부천, 남양주, 안산, 평택 등 경기권과 충남 천안, 전북 전주 등도 특례시 지정이 가능해질 전망이다.

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반면 임호선 의원(진천·음성·증평)은 청주 특례시 추진을 반대하고 있다. 임 의원은 지난 6일 자신의 입장을 밝히며 "청주 특례시는 충북 전체의 공존을 외면하고 청주시의 비대화를 가속하는 왜곡된 접근"이라고 주장했다. 그는 청주가가 이미 충북 전체 인구의 53%, 지역 내 총생산(GRDP)의 절반을 차지하는 '1극' 상태라고 지적했다.

임호선 의원은 "특례시 지정은 지역 간 불균형을 더욱 악화시킬 뿐만 아니라, 나머지 10개 시·군의 성장 동력을 상실시키고 소멸 위험을 앞당길 수 있다"고 경고했다. 그는 특례시 지정보다는 강원도나 전라북도와 같이 '충북특별자치도' 승격을 추진하는 데 힘을 모아야 한다고 제안했다. 최근에는 충북 청주 등 충북권 시민들이 참여하는 사회적 관계망 페이스북을 통해 지역 단체장과 국회의원들 간에 이러한 입장 차이를 담은 논쟁이 이어지기도 했다.

차후 전망과 지역 균형 발전 정책 방향

이장섭 시장은 앞으로도 국회와 여당과의 협력을 강화하여 특례시 지정이라는 목표를 달성할 계획이다. 그는 충북 지역의 특수성을 충분히 이해할 수 있는 여야 의원들과 지속적으로 소통할 예정이다. 특히 인구 100만 미만이지만 대도시 기능이 필요한 비수도권 지자체들의 현실을 법제도에 반영하려는 움직임은 향후 지방행정 개혁의 중요한 쟁점이 될 것이다.

청주시와 충북권 국회의원들 사이의 논쟁은 단순한 행정구역 변경의 문제를 넘어, 지역 간 균형 발전과 자원 배분의 공정성에 대한 깊은 고민을 반영한다. 앞으로도 국회에서의 법률안 논의 과정과 중앙정부의 결정에 따라 청주시의 미래 행정 체계가 어떻게 재편될지 주목된다. 시민들의 복지와 행정 효율성 제고, 그리고 지역 간 조화로운 발전이 실현될 수 있는 방향이 도출되길 기대해본다.