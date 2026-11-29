이임성 민주당 특검 후보자가 기소 유지를 강조하는 반면, 조국혁신당은 이정훈 법조인 후보를 추천하며 공천 경쟁이 본격화됐다. 특검 임명 기한 내 결정이 관건이다.

더불어 민주당 이 조작기소 특별검사 후보자로 검찰 출신인 이임성 변호사를 공식 추천했다. 이에 따라 이 후보자는 최근 언론에 기고한 칼럼을 통해 검사로서 공소 유지의 책임감을 강조했다. 국민의힘이 주장하는 공소 취소 주장과 대비되는 입장으로, 사법적 안정성과 피해자 보호의 중요성을 역설했다.

이임성 후보자의 기소 책임론과 수석 입장

이임성 변호사는 9월 30일 헬로TV 뉴스에 기고한 칼럼에서 검찰의 엄중한 책임을 재확인했다. 그는 증거 불충분한 사건으로 법정에 서면 피고인이 무죄 판결을 받을 때까지 겪는 고통이 크다고 지적했다. 특히 그는 피고인 옆자리에 앉아 있으면 기소의 무게를 실감할 수 있다고 기술하며, 한번 기소했으면 책임 있게 proceedings을 진행해야 한다고 명시했다.

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이어 이 후보자는 향후 출범할 공소청 검사의 역할에 대해서도 언급했다. 공소청 검사는 직접 수사하지 않은 사건을 법정에 선다. 따라서 관련 기록을 철저히 확인하고 검증해야 할 의무가 있다는 것이다. 만약 공소청 검사가 이러한 의무를 다하지 못해 흔들린다면, 범죄 피해자는 의지할 데가 없어지는 심각한 결과가 초래될 수 있다고 경고했다.

조작기소 특검의 수사 범위와 법적 절차

민주당이 주도하여 출범하게 될 조작기소 특별검사의 수사 범위는 명확히 정해져 있다. 대장동·위례·백현동 개발 비리, 쌍방울 대북송금 사건 등 이재명 대통령이 재판받는 6개 사건을 포함한다. 아울러 윤석열 정부 검찰이 수사·기소한 나머지 6개 사건을 포함해 총 12개 사건의 조작 여부를 집중적으로 수사한다.

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국민의힘은 지난 27일 임명된 이용철 법무부 장관이 특검 수사 결과를 근거로 공소청에 이 대통령 관련 사건 공소 취소를 지휘할 것이라고 주장하고 있다. 그러나 민주당이 추천한 이임성 후보자의 입장과는 명확한 대비를 이루고 있어, 향후 특검 운영 방향성에 대해 주목된다.

특검 후보자 공천과 임명 기한 내 결정 요건

조작기소 특검법에는 대통령 직속 특검 후보자 선정 및 임명 절차가 상세히 규정되어 있다. 이 대통령(재판부 이재명 대통령)은 후보자 추천을 받은 후 30일까지 2명 중 1명을 특검으로 임명해야 할 법적 의무가 있다. 만약 이 기한 내에 임명하지 않을 경우, 연장자인 이임성 후보자가 자동으로 특검으로 취임하게 된다.

현재까지 민주당은 검사 출신인 이임성 변호사를 후보자로 공식 추천한 상태다. 한편 조국혁신당은 판사 출신인 이정훈 변호사를 후보자로 추천했다. 여야 간의 공천 경쟁은 특검의 성격과 향후 수사 방향을 좌우할 핵심 쟁점으로 부상했으며, 정치적 균형과 중립성 확보가 관건이다.

이임성 후보자의 형사사법 개편 비판과 견해

이임성 후보자는 정부와 여당이 추진한 형사사법 체계 개편에 대해서도 수차례 비판적 견해를 표명해 왔다. 그는 지난 7월 28일 헬로TV 뉴스 칼럼에서 정치인들이 형사법제를 바꾸겠다고 나선 상황을 비판했다. 당시 상황을 보며 마치 헛소리 경연대회장 같다고 표현하며, 정치적 공방이 시민을 위한 좋은 제도로 이어지기를 바란다는 입장을 드러냈다.

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이 후보자는 8월 6일 기고문에서도 국제 비교를 통해 대한민국의 현 상황을 지적했다. 프랑스 검찰은 직접 수사권과 수사지휘권으로 경찰을 통제하는 반면, 대한민국은 전혀 다른 길을 걷고 있다고 분석했다. 그는 이러한 변화가 말 그대로 거대한 '공화국 경찰'의 탄생이라고 우려를 표했다.

또한 이 후보자는 8월 10일 칼럼에서 수사권 조정 이후 현장에서의 문제점을 거론했다. 모든 문제가 제도 변화 때문이라고 단정하기는 어렵지만, 국민이 체감하는 불편과 불안이 존재함은 부인하기 어렵다고 덧붙였다. 경향신문이 이 후보자의 과거 칼럼 내용을 취재하며 의견을 요청했으나, 이 후보자는 이에 대해 응답을 하지 않았다.