이임성 특검 후보자가 검찰 기소 책임 강조와 검찰개혁 비판으로 여당의 공소취소 주장을 직접 반박했다. 12개 조작기소 사건 수사와 이재명 대통령 임명 권한의 핵심 쟁점을 확인하세요.

더불어민주당이 추천한 조작기소 특별검사 후보자 이임성 변호사가 검찰의 공소유지 책임론을 강조하며, 국민의힘이 주장하는 공소취소 논리에 정면으로 맞섰다. 이 후보자는 최근 언론 기고문을 통해 기소 절차의 엄숙성과 피해자 보호 차원에서 검사로서의 책임을 다해야 한다고 목소리를 높였다.

기소 책임 강조로 여당 주장 반박

이임성 변호사는 9월 30일자로 '헬로TV뉴스'에 기고한 지역 칼럼에서 검찰의 기소 결정이 갖는 무게를 강조했다. 그는 증거가 부족한 사건을 법정에 넘길 경우 피고인에게 따르는 고통과 무죄 판결까지의 과정을 지적했다. 이 변호사는 "기소했으면 책임 있게 가야 한다"는 명확한 입장을 표명하며, 공소청 검사가 기록을 면밀히 검토해야 하는 이유를 설명했다.

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특히 이 후보자는 공소청 검사가 직접 수사하지 않은 사건을 법정에 세우는 만큼 더 철저한 기록 검증이 필요하다고 주장했다. 그는 "공소청 검사가 흔들리면 범죄 피해자는 의지할 데가 없어진다"며, 검사 기관의 안정적이고 책임 있는 공소 유지가 사법 공정성의 핵심이라고 지적했다. 이러한 입장은 국민의힘이 특검 수사 결과를 근거로 이재명 대통령의 사건 공소취소를 주장하는 상황과 맞물려 주목을 받고 있다.

12개 사건 조사 범위와 후보자 임명 쟁점

민주당이 주도해 출범하는 조작기소 특검은 윤석열 정부 검찰이 수사하고 기소한 총 12개 사건의 조작 여부를 조사할 예정이다. 이 범위에는 대장동 개발 비리, 위례동 개발 비리, 백현동 개발 비리, 쌍방울 대북송금 사건 등 이재명 대통령이 재판받고 있는 6개 사건이 포함된다. 이러한 광범위한 조사 범위를 앞두고 특검 후보자 선정이 최대 쟁점으로 부상했다.

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민주당은 지난 26일 검사 출신인 이임성 변호사를 특검 후보자로 공식 추천했다.与此同时, 조국혁신당은 같은 날 판사 출신인 이정훈 변호사를 별도의 후보자로 제안했다. 특검법规定에 따라 이재명 대통령은 추천된 2명의 후보자 중 한 명을 3일 이내에 특검으로 임명해야 하는 법적 의무를 가진 상태다.

만약 이재명 대통령이 3일 이내에 후보자를 임명하지 않을 경우, 연장자인 이임성 변호사가 자동으로 특검으로 취임하게 된다. 국민의힘은 만약 이용철 법무부 장관 후보자가 임명될 경우, 특검 수사 결과를 근거로 공소청에 대해 이재명 대통령 사건에 대한 공소취소를 지휘해 재판을 무효화할 것이라고 주장하고 있다. 이에 따라 이임성 후보자의 사법 철학이 향후 수사 방향에 막대한 영향을 미칠 전망이다.

검찰개혁 및 형사사법체계 개편 비판

이임성 후보자는 정부와 여당이 검찰개혁의 일환으로 추진해 온 형사사법체계 개편안에 대해 수차례 비판적 입장을 밝혀 왔다. 그는 7월 28일 기고문에서 정치인들을 향한 형사법제 개편 논의가 허영에 불과하다며 강한 비판을 가했다. 이 변호사는 "목하 정치인들은 형사법제를 바꾼다고 난리다. 마치 헛소리 경연대회장 같다"며 제도 개선의 진정성에 의문을 제기했다.

당시 민주당은 검사의 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안을 당론으로 채택하고 국회 법제사법위원회에서 처리를 강행하던 시점이었다. 이 후보자는 8월 6일 칼럼에서도 프랑스 검찰이 수사권과 수사지휘권을 통해 경찰을 통제하는 제도적 모델과 비교하며, 대한민국의 현 주소가 거대한 '공화국 경찰'로 변모하고 있다고 우려했다.

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이 후보자는 경찰이 아닌 법률가가 실질적으로 통제할 수 있는 '공화국 검사' 제도가 현재 검토해야 할 해법이라고 제안했다. 그는 8월 10일 기고문에서 수사권 조정 이후 현장에서 나타난 문제점과 국민이 체감하는 불편함과 불안이 분명히 존재한다고 인정하면서도, 모든 문제를 단순히 제도 변화 탓으로 돌릴 수는 없다고 선을 그었다.

이임성 후보자는 "모든 문제가 제도 변화 때문이라고 단정할 수는 없지만 국민이 체감하는 불편과 불안이 존재하는 것 또한 부인하기 어렵다"며 신중한 태도를 보였다. 그러나 경향신문이 이 후보자에게 수차례 전화와 문자메시지를 통해 구체적인 입장을 요청했지만, 현재까지 답변이 이루어지지 않고 있어 후속 논평이 기대된다.