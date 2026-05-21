이은우 전 KTV 원장 내란선전 혐의 구속심문 출석, 특검팀 엄벌 주장

12·3 비상계엄 관련 내란선전 혐의로 기소된 이은우 전 한국정책방송원 원장이 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문에 출석했다. 특별검사보는 내란 정당성 선전에 대한 엄벌을 주장하며 증거 인멸과 도망 염려를 제기했고, 특검팀은 비상계엄 해제 이후에도 내란 세력 옹호 사실을 확인했다고 밝혔다.

서울중앙지방법원에서 12·3 비상계엄 관련 내란선전 혐의로 기소된 이은우 전 한국정책방송원( KTV ) 원장에 대한 구속 전 피의자 심문이 21일 오전 10시부터 열렸다. 이종록 영장전담 부장판사가 주재한 이번 심문에서는 구속수사의 필요성이 중점적으로 심리되었다.

특별검사보는 내란의 밤을 중단시킨 국민을 상대로 내란을 계속 선전한 행위에 대해 엄벌에 처할 필요가 있다고 주장하였으며, 피의자가 혐의를 부인하고 있어 증거 인멸과 도망의 염려가 있다는 점을 재판부에 설명할 것이라고 밝혔다. 이 전 원장은 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 직후부터 같은 달 13일까지 계엄과 포고령 등 내란의 정당성을 주장하는 뉴스를 반복적이고 집중적으로 보도하였고, 계엄을 비판하는 뉴스는 차단 및 삭제한 혐의를 받고 있다.

특히 조은석 내란특검팀은 계엄 선포 직후 위헌·위법성을 지적한 정치인들의 발언을 다룬 방송 자막을 삭제하라고 지시한 혐의로 지난해 12월 이 전 원장을 불구속 상태로 재판에 넘긴 바 있다. 해당 재판은 이미 변론이 마무리되었으며, 다음 달 26일 1심 선고를 앞두고 있는 상황이다. 종합특검팀은 비상계엄 기간뿐만 아니라 비상계엄 해제 이후에도 내란 세력을 옹호한 사실을 확인했다고 발표했다. 특검법에 따라 재기수사를 결정하였고, 범죄 사실이 기소된 사건과는 다르다고 판단하여 구속영장을 청구했다고 설명했다.

이미 자막 삭제 등의 혐의로 기소되어 재판이 진행 중인 상황에서 이와 연결되는 범죄 행위를 추가로 인지하여 수사하는 것은 사실상 같은 사건에 대한 중복 수사라는 의견도 제기되고 있다. 법조계에서는 특정 뉴스를 집중적으로 보도하는 행위에 내란 선전 혐의를 적용할 수 있을지를 두고 의견이 엇갈리고 있다. 이번 사건은 비상계엄 선포 이후 언론의 역할과 책임, 그리고 공영방송의 공정성 문제를 둘러싼 사회적 쟁점으로 대두되고 있다.

특검팀의 재기수사 결정과 구속영장 청구는 비상계엄 당시 내란 선전 혐의에 대한 검찰의 적극적인 입장을 보여주는 것으로 해석되고 있으며, 향후 재판부의 결정에 따라 언론 자유와 공익 사이의 균형 문제에 대한 판례가 형성될 것으로 예상된다





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이은우 KTV 비상계엄 내란선전 구속영장

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