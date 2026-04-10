이원택, 더불어민주당 전북지사 후보 확정…제주지사 결선은 문대림·위성곤

이원택 의원이 더불어민주당 전북지사 후보로 최종 선출되었습니다. 치열한 경선 끝에 안호영 의원을 꺾고 최종 후보로 확정되었으며, 제주지사 경선에서는 문대림, 위성곤 의원이 결선에 진출했습니다.

이원택 의원이 10일 안호영 의원을 꺾고 더불어민주당 전북지사 후보로 최종 선출되었습니다. 민주당 선거관리위원회는 권리당원 투표와 일반 여론조사를 각각 50%씩 반영한 전북지사 본경선을 8일부터 10일까지 진행했습니다. 치열했던 경선 끝에 이 의원이 최고 득표를 기록하며 최종 후보로 확정되었습니다. 이원택 후보는 전북 김제 출신으로 전북대학교를 졸업하고 시민단체에서 활동하다가 2005년 열린우리당에서 당직을 맡아 정계에 입문했습니다. 2006년 전주시의원으로 당선되며 첫 선출직을 경험했고, 2017년 문재인 정부에서 청와대 균형발전비서관실 및 자치발전비서관실 행정관을 역임하며 국정 경험을 쌓았습니다. 2020년 총선에서 전북 김제-부안 국회의원으로 당선된 후, 22대 총선에서 전북 군산-김제-부안 지역구에서 재선에 성공하며 정치적 입지를 다졌습니다. 특히 지난해 8월 전당대회에서 정청래 대표의 당선을 적극적으로 도우며 당내에서 '친정청래파'로 분류되는 등 당내 영향력을 키웠습니다.

\전북지사 후보 확정 과정에서는 여러 논란이 있었습니다. 당초 유력 후보였던 김관영 전북지사가 지난 1일 '현금 살포 의혹'으로 인해 징계를 받고 제명되면서 후보 자격을 상실, 중도 하차하는 상황이 벌어졌습니다. 이원택 후보 또한 지난 7일 한 행사에서 제3자에게 고액 식사비를 대납시켰다는 논란에 휩싸이며 위기를 겪었으나, 8일 최고위원회의에서 이 사건을 '혐의 없음'으로 종결하면서 경선을 완주할 수 있었습니다. 김관영 전 지사가 투표 마감 하루 전인 9일 안호영 의원을 만나 지지를 선언하는 예상치 못한 변수까지 발생했지만, 이원택 후보는 이러한 어려움 속에서도 최종 후보로 선출되는 쾌거를 거두었습니다.\한편, 민주당은 제주지사 본경선 결과도 발표했습니다. 10일 발표된 결과에 따르면 문대림, 위성곤 민주당 의원이 결선에 진출했으며, 오영훈 제주지사는 3위를 기록하며 탈락했습니다. 제주지사 본경선은 8일부터 10일까지 진행되었으며, 권리당원 투표 50%와 일반 여론조사 50%를 합산하여 반영했습니다. 오영훈 지사는 민주당 광역단체장 선출직 평가에서 하위 20%에 포함되어 20% 감산되었으며, 문대림 의원은 과거 공천 불복 이력으로 인해 25% 감산되었습니다. 제주지사 결선 투표는 16일부터 18일까지 진행될 예정입니다. 이번 경선 결과는 민주당의 향후 행보와 전반적인 정치 지형에 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 각 후보들의 정책과 비전, 그리고 당내 세력 간의 역학 관계가 결선 투표에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목됩니다





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