이원택 더불어민주당 후보와 양정무 국민의힘 후보가 전북지사 후보 초청 TV토론회에서 사실상 동일한 내용과 디자인의 ‘통계로 본 민선 8기 전북도정 성적표’ 패널을 각각 들고 있다. 이 패널의 배색은 물론 특정 순위를 강조한 붉은색 동그라미 표식까지 완벽히 일치해 무소속 김관영 후보 측으로부터 ‘자료 담합’ 의혹이 제기됐다. TV토론회 방송 화면 갈무리 전북지사 선거 TV토론회에서 더불어민주당과 국민의힘 후보가 사실상 동일한 시각 자료를 나란히 사용한 것을 두고 ‘자료 담합’ 논란이 불거졌다.

이원택 · 양정무 후보, 방송 토론서 토씨·색깔까지 같은 도정 비판 자료 사용 이원택 더불어민주당 후보와 양정무 국민의힘 후보가 전북지사 후보 초청 TV토론회 에서 사실상 동일한 내용과 디자인의 ‘통계로 본 민선 8기 전북도정 성적표’ 패널을 각각 들고 있다.

이 패널의 배색은 물론 특정 순위를 강조한 붉은색 동그라미 표식까지 완벽히 일치해 무소속 김관영 후보 측으로부터 ‘자료 담합’ 의혹이 제기됐다. TV토론회 방송 화면 갈무리 전북지사 선거 TV토론회에서 더불어민주당과 국민의힘 후보가 사실상 동일한 시각 자료를 나란히 사용한 것을 두고 ‘자료 담합’ 논란이 불거졌다. 김관영 무소속 후보 선거대책위원회는 23일 “거대 양당이 무소속 후보 협공을 위해 사실상 ‘깐부’를 맺었다”며 강하게 반발했다. 문제가 된 자료는 ‘통계로 본 민선 8기 전북도정 성적표’라는 제목의 시각 패널이다.

선대위는 “항목 배열과 배색, 강조 표시를 위한 동그라미 표식까지 일치했다”며 “정밀 검증 결과 내용과 디자인 소스가 동일한 것으로 판단된다”고 주장했다. 선대위는 특히 민주당과 국민의힘 후보 간 ‘적대적 공생’ 가능성을 제기하며 공세 수위를 높였다. 이들은 “이 후보가 ‘김관영 돌풍’을 차단하기 위해 양 후보 측에 자료를 전달했다면 상상하기 어려운 정치적 사건”이라며 “이는 마치 최근 논란의 중심인 스타벅스에 당당히 걸어 들어가 커피를 주문하는 격”이라고 꼬집었다. 반대의 경우를 향한 비판도 이어졌다.

선대위는 “국민의힘 후보가 민주당 후보와 자료를 공유했다면 정책 경쟁 대신 거대 정당끼리 야합해 무소속 후보를 협공했다는 비판을 피하기 어렵다”고 주장했다. 실제로 여야 간 자료 공유와 공조가 있었다면 민주당이 주장해 온 ‘원팀’에 국민의힘까지 포함되는 것인지 도민 앞에 분명히 설명해야 한





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이원택 양정무 방송 토론서 도정 비판 자료 자료 담합 적대적 공생 TV토론회 전북지사 선거

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

���� ������TV ���� �����롯 ����, ������ �㱸�� ������ġ ���� - ��ߴ����������������� ������ �뼱�ĺ� ������ ��Ȥ ���� ������ ��������TV�� ���� ���� ������ �����ߴ�. 7�� ��������TV�� �� �ĺ��� 2013�� �� �뱸...

Read more »

'D.P' 조현철의 수상 소감, 내 가슴 울린 이유'D.P' 조현철의 수상 소감, 내 가슴 울린 이유 조현철 DP 백상예술대상 디피 이현파 기자

Read more »

TV셋톱별 맞춤광고 확산…EBS, 전국단위 첫 도입 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 이정현 기자=방송가에서 '어드레서블 TV 광고'(Addressable TV ad) 판매가 확산하면서 방송통신위원회에서도 시...

Read more »

방통위, TV 수신료 분리징수 의결...다음 주 공포 예정방통위, TV 수신료 분리징수 시행령 개정안 의결 / 민주당, TV 수신료 분리징수 방통위 항의 방문 / 대통령 재가 거쳐 이르면 다음 주 중반 확정될 듯 / TV 수신료 분리징수 위한 계약 변경 절차 남아

Read more »

“프리미엄·대형 TV는 한국”…삼성·LG, 3분기 세계 점유율 46.3%21일 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 3분기 글로벌 TV 시장에서 삼성전자는 매출 기준 29.9%의 점유율로 1위를 기록했다. 특히 최근 북미와 유럽 등 프리미엄 TV 시장에서 초대형 프리미엄 TV 수요가 꾸준히 늘면서 전체 OLED TV 시장에서 LG전자의 75형 이상 초대형 TV가 차지하는 비중은 올해 1~3분기까지 출하량 기준으로 60%, 금액 비중으로 25%를 넘어섰다. LG전자 측은 '전 세계 OLED TV 시장에 확고한 1위로 자리매김했다'며 '초대형 OLED TV 시장과 더불어 프리미엄 LCD TV 시장 공략을 지속 강화해 나가겠다'고 말했다.

Read more »

‘TV’ 수익성 낮은 소니, 사업 분리한다···중국 TCL과 합작사 설립한때 세계 TV 시장을 주도했던 일본 소니가 TV 사업 부문을 떼어내 중국 TCL과 TV 합작 회사를 설립한다. 수익성이 낮은 TV 사업 ...

Read more »