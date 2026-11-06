이원석 전 검찰총장, 조작기소 특검법 헌법 위반 비판

이원석 전 검찰총장이 윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 다루는 특검법에 대해 헌법과 법치주의를 훼손하는 위헌적 조치라고 비판했다.

이원석 전 검찰총장 이 윤석열 정부 당시 검찰의 수사권과 공소권 남용 의혹을 수사하기 위해 추진 중인 ' 조작기소 특검법'을 강력히 비판했다. 이 전 총장은 6일 발표한 입장문을 통해 해당 법률이 대통령의 측근들만 사법 절차의 예외로 두고 공소취소 를 가능하게 함으로써 헌법과 법치주의를 무너뜨리고 있다고 명시했다.

이 전 총장은 "대통령과 그 측근들만은 예외로 하여 재판을 받지 않고 공소취소로 가는 길을 활짝 열어두고 있다"고 지적했다. 그는 전직 검찰총장으로서 현재 처한 현실을 더 이상 침묵할 수 없다는 비통한 심정을 토로하며, 특검법이 이미 확정된 사법 시스템을 임의적으로 무력화시키려 한다고 주장했다.

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수사·기소 분리 원칙의 이중잣대 문제

이원석 전 검찰총장은 정부가와 더불어민주당이 검찰개혁의 핵심으로 내세운 '수사와 기소 분리 원칙'이 특검법에서 적용되지 않았다고 비판했다. 그는 기존 검찰이 수사와 기소를 모두 담당하는 것을 무소불위의 권력이라고 비난하며 보완 수사권을 없앴으나, 정작 공소취소를 위한 특검에는 수사와 기소 권한을 통째로 부여하는 이중잣대를 들이댔다고 성토했다.

이 전 총장은 민주당이 수사 대상을 정하고 대통령이 임명하는 특검만이 수사·기소 분리 원칙의 예외라고 지적했다.他甚至指出，该法案甚至溯及适用了已被废除的旧刑事诉讼法中的检察官权限，称这是为特定阵营创立有利的刑事司法系统。他反驳了特检法关于调查和起诉分离的合理性，认为这违背了检察改革的核心精神。

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사법권 독립과 권력분립 원칙 침해

이 전 검찰총장은 특검의 수사 대상에 이미 확정판결이 내려졌거나 법원에서 재판이 진행 중인 사건들이 포함된 점을 심각한 사법권 독립 침해 사례로 꼽았다. 그는 사법권은 독립된 사법부에 속하며, 행정권에 속하는 수사기관이 재판 절차가 일시 중지된 대통령의 임시조직인 특검을 통해 확정되거나 진행 중인 사건을 다시 끌어내어 사법부에 앞서 판단하는 것은 재판을 독립시킨 본질에 위배된다고 강조했다.

그는 특검법 수사가 대법원 판결이 확정된 불법 대북송금 사건, 대법원에서 파기환송되어 계류 중인 공직선거법위반 사건, 항소심까지 유죄 판결되어 대법원에 계류 중인 김용 부원장의 불법자금수수 사건, 그리고 1심과 2심 재판이 계류 중인 전직 및 현직 대통령과 그 측근들의 사건을 포함하고 있다고 설명했다. 이러한 상황에서 사법부가 먼저 판단할 권한을 특검이 가져가는 것은 권력분립 원칙을 심각하게 훼손하는 행위라고 주장한다.

일반인 대상 특검 부재와 사법 절차 정상화 요구

이 전 총장은 법원과 공소청에는 억울함을 주장하는 수많은 국민들이 있지만, 일반 국민들이 일방적 주장만을 근거로 소위 조작을 문제제기하더라도 그때마다 특검을 만들어 수사를 해주지는 않는다고 지적했다. 그는 특검법이 대통령과 그 측근들만은 예외로 하여 재판을 받지 않고 공소취소로 가는 길을 활짝 열어두고 있다고 비판하며, 이는 상식을 벗어난 위헌·위법적 정치 행위라고 강조했다.

이전 대통령들에 대한 사법 처리를 언급하며 박근혜 대통령, 이명박 대통령, 한명숙 총리 모두 재판을 받았다고 언급했다. 이 전 총장은 만약 확정된 재판을 번복할 만한 새로운 증거가 발견된다면 재심절차를 거치면 되며, 진행 중인 재판에서는 적법절차와 증거, 법리를 따져 차분히 유무죄를 결정지으면 될 일이라고 밝혔다.

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이원석 전 검찰총장은 대통령에 대한 재판 절차가 중단된 상황에서 그에 관한 특검 수사를 다시 진행한다는 것은 사법절차가 거꾸로 진행되어 물구나무서는 것이라고 비판하며, 헌법과 법률이 미리 마련해 둔 사법 시스템 안에서 문제를 해결해야 한다고 강조했다. 그는 특검의 일방적 결과에 따라 공소취소의 길을 열려고 하겠지만, 이에 따를 검사는 없을 것이며 오히려 더 큰 사법적 문제가 눈덩이처럼 커져 얼마 못 가 진실이 드러나게 될 것이라고 전망했다.

결국 이 전 총장은 상식을 벗어난 위헌·위법적 정치 행위가 사법 정의를 파괴할 수는 없다고 주장하며, 사법 절차의 정상화를 촉구했다. 그는 특검법이 검찰개혁의 취지와는 달리 특정 정치적 목적을 위해 사법 시스템을 왜곡하는 도구로 사용되고 있다고 경고하며, 진정한 법치주의 회복을 위한 해결책을 모색해야 한다고 촉구했다.