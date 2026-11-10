이용철 후보자 농지 불법 증축 의혹, 철거 영상 공개

이용철 법무부 장관 후보자의 광주시 농지 가설건축물 불법 증축 및 철거 의혹에 대해 주진우 의원이 관련 영상을 공개했다. 당국은 즉각 조사를 진행 중이며 후보자는 일부 정황에 대해 해명했다.

이용철 법무부 장관 후보자가 소유한 경기도 광주시 농지 위에 설치된 가설건축물 정비 과정이 공개되면서 불법 증축 논란이 재점화되었다. 주진우 국민의힘 의원은 10일 자신의 페이스북을 통해 해당 현장의 제보 사진과 영상을 배포하며 의혹을 제기했다. 주 의원은 이용철 후보자가 고용한 인부들이 농지 내 불법 증축으로 의심되는 구조물을 철거하는 장면을 포착했다고 밝혔다.

공개된 29초 분량의 영상에는 남성 3명이 의자 등을 옮기고 있는 모습이 담겨 있으며, 농막 컨테이너 옆에 설치된 철제 구조물과 천막 연장에 깔린 보도블록이 바닥에 널려 있는 상태였다. 주 의원은 이 후보자가 인사청문을 앞두고 방치됐던 농지의 형상을 변경하고 증거를 인멸하려는 의도가 있는지 의문을 제기했다. 그는 이 후보자가 1호 농지 조사 대상이 되어야 한다고 주장하며 관할 당국의 즉각적인 조사를 촉구했다.

Also read 프랑스, 냉장고 해킹 배후로 '이란' 지목 - BBC News 코리아

건축법 위반 정황과 신고 누락 논란

이 후보자의 농지 소유 및 건축물 설치 내역에 따르면, 이용철 법무부 장관 후보자는 2021년 5월 곤지암읍의 전(밭)을 7,000만 원에 매수했다. 이후 2022년 11월 해당 농지에 농막 설치 목적으로 신고를 완료했으나, 이후 농막 옆으로 철제 구조물과 천막을 연장해 사용해온 것으로 확인되었다. 이는 무단 증축에 해당하며 건축법 위반 소지가 있다고 판단된다.

또한 컨테이너 등 가설건축물의 경우 설치 후 3년이 경과하면 존치 연장 신고를 해야 하나, 이 후보자는 이를 진행하지 않아 현재 불법 건축물 상태로 분류될 수 있다. 한겨레는 앞서 이 후보자의 이러한 정황을 보도하며 법적 위반 사항을 지적한 바 있다. 주진우 의원은 이 대통령의 수도권 농지 집중 조사 공언을 인용하며, 이 후보자가 첫 번째 대상이 되어야 한다고 강조한다.

Advertisement

청문회 준비단의 해명과 입장에 대한 이견

이 후보자의 청문회 준비단은 전날 공지문을 통해 반박 입장을 밝혔다. 준비단은 컨테이너가 2022년 11월경 농자재 보관 목적으로 설치된 농막이며, 적법하게 신고하고 사용해왔다고 해명했다. 또한 존치 기간 연장 미신고 의혹에 대해서는 방위사업청장 임명 등 경황으로 기한 내 신고를 하지 못했으나 절차를 진행하고 있으며, 본인의 불찰임을 인정했다.

그러나 불법 증축 정황에 대해서는 구체적으로 답변하지 않았다. 이는 주진우 의원이 제시한 철제 구조물과 천막 연장에 대한 법적 근거와 명백히 대비되는 부분이다. 주 의원은 인력 고용을 통한 현장 정비가 증거 인멸 시도로 볼 수 있다며, 당국의 엄중한 조사를 요구하고 있다. 이로 인해 인사청문회前夕인 현재까지도 농지 위반 의혹은 해결되지 않은 채 논란만 확산되고 있는 상황이다.

실제 농지 경작 여부와 향후 규제 방향

이번 사건은 단순히 건축법 위반을 넘어, 수도권 농지의 투기적 이용 실태에 대한 경각심을 일깨우고 있다. 이 대통령은 수도권 농지 매입 후 실질적 경작 여부를 집중 조사하겠다고 밝혔으며, 이 후보자의 사례가 그 첫 번째 사례가 될 가능성이 크다. 관련 부처는 이 후보자의 농지 사용 실태와 철거 과정에서의 불법성 여부를 종합적으로 검토할 예정이다.

이용철 법무부 장관 후보자가 농지 규제와 건축법 준수 의식을 어떻게 정립할 것인지에 대한 평가가 갈리고 있다. 주진우 의원은 인사청문회 준비단의 해명이 불법 증축 정황을 덮기 위한 변명에 불과하다고 주장하며, 독립적인 수사를 통한 사실 규명을 강력히 요구하고 있다. 향후 관련 기관의 조사 결과에 따라 이 후보자의 장밋빛 인사 청사진과 농지 관리 실태 간의 간극이 명확히 드러날 것으로 예상된다.