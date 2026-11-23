24일 열리는 이용철 법무장관 후보자의 인사청문회에서 이재명 대통령 사건의 공소취소 지휘 여부와 성남산업진흥재단 시절 채용 및 근로기준법 위반 의혹이 주요 쟁점으로 부상했다.

이용철 법무부 장관 후보자의 국회 인사청문회 가 2026년 11월 24일에 진행된다. 이 후보자에 대한 검증은 이재명 대통령 사건에 대한 공소취소 지휘 가능 여부와 성남산업진흥재단 대표이사 재직 당시의 인사 의혹 등이 주요 쟁점으로 부상한 상태다.

공소취소 지휘와 특검 도입에 대한 이용철 후보자 입장

이 후보자는 2026년 11월 22일 국회에 제출한 인사청문회 서면질의 답변서에서 핵심 질문에 명확히 답했다. 박형수 국민의힘 의원이 장관 취임 시 이재명 대통령 사건의 공소취소를 지휘할 것인지 '예' 또는 '아니오'로 답변해 줄 것을 요구하자, 이 후보자는 "현재는 국민적 의혹이 제기된 사건들에 대한 진상규명에 집중할 때이고, 나머지는 법과 원칙에 따라야 한다"고 밝혔다.

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김민전 국민의힘 의원이 법무부 장관의 지휘·권고로 대통령 사건에 대한 공소취소를 추진하는 것이 적절한지 묻는 질문에도 이 후보자는 동일한 입장을 반복했다. 이는 이 후보자가 법무부 장관 후보로 내정된 이후 언론에 밝혔던 기존 입장과도 일치하는 반응이다.

또한 이 후보자는 조작기소 특별검사의 필요성에 대해 공감한다는 뜻을 전했다. 윤석열 정권 검찰의 조작기소 의혹에 대한 진상규명 필요성을 묻는 질의에 "조작기소 특검법은 과거 검찰권 오남용에 따른 잘못된 기소가 있는지 실체를 규명하는 것을 목적으로 한다"며 "특검에 의한 실체 규명이 필요한 상황이고 그 결론과 후속 조치에 대해 어떠한 예단도 없다"고 설명했다.

수사와 재판에 부당하게 관여하지 말아야 한다는 전제 하에, 수사기관의 권한남용이나 정치적 중립성 훼손 가능성에 대한 정당한 문제 제기와 비판은 허용되어야 한다는 것이 이 후보자의 견해다.

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성남산업진흥재단 시절 채용 특혜 및 근로기준법 위반 의혹

이 후보자의 과거 활동 중 성남산업진흥재단 대표이사 재직 당시의 인사 문제가 집중 조명되고 있다. 이 후보자가 2011년 7월 성남산업진흥재단 대표이사에 취임한 이후, 2012년부터 2014년까지 재단 인사위원회 위원으로 활동하며 직원 채용을 심사했다.

그동안 이 후보자가 성남시 유력 인사 자녀를 관련 경력 없이 재단에 채용했다는 의혹이 제기되어 왔다. 또한 2010년 이 대통령의 성남시장 인수위원회에서 김현지 청와대 제1부속실장과 정진상 전 더불어민주당 대표 정무조정실장 등과 함께 활동한 근무연이 있다는 지적에도 불구하고, 이 후보자는 이에 대해 선을 그었다.

이 후보자는 "인수위 위원 수가 100여명에 달해 함께 활동하지 않은 정진상·김현지와 친분을 쌓기 어려웠다"고 해명했다. 정진상의 경우 성남시 산하 기관장 재직 시절 시장보고 등에서 교류한 사실이 있고, 김현지는 인사를 나눈 것 이상으로 기억나는 인연이 없다고 부연했다.

더불어 2015년 성남산업진흥재단 대표 재직 당시 직원에게 과도한 감봉 조치를 내렸다는 이유로 벌금형 선고유예를 받은 과거도 문제가 되고 있다. 2014년 12월 성남시의회의 행정사무감사 회의록에 따르면, 당시 감봉 규정에 대해 준공무원과 근로자의 중간지점에서의 법 적용이 문제가 되었다는 지적이 있었다.

이 후보자는 "당시에는 재단 규정과 절차에 따른 조치라고 판단했다"며 "실무 부서와 소송 대리인이 통상의 절차에 따라 진행했을 가능성이 있다"고 해명했으나, 재단이 손해배상을 청구한 소송에서 패소한 전력이 있어 논란의 여지가 있다.

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도박 및 유동규 전 본부장과 관련된 의혹 부인

유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 과거 닭백숙집에서 이 후보자와 포커 게임을 했다고 주장한 의혹에 대해서도 이 후보자는 강하게 부인했다. 이 후보자는 "유 전 본부장이 닭백숙집을 예약하고 모임을 만들었다고 주장하지만, 후보자는 어릴 때부터 육식을 전혀 하지 못한다"고 말했다.

이어 "평소 일시적인 오락을 넘어서는 거액의 판돈이 걸린 도박을 해본 적이 없다"며 도박 및 유력 인사와의 밀접한 관계설립 의혹을 일축했다. 이러한 해명에도 불구하고, 24일 열리는 인사청문회에서 이러한 과거 사안들이 어떻게 다뤄질지 주목된다.

법무부 장관 후보자의 주요 공약과 향후 일정

이 후보자는 장관 재임 중 먼저 개선하고 싶은 당면 과제로 관계성 범죄에 대한 예방 대책 마련, 교정 과밀 수용 해소, 외국인 인권 보호 및 합법적 체류 질서 확립, AI 기반 법무행정 선진화 등을 꼽았다.

앞서 공개된 관련기사에 따르면, 이 후보자는 2014년 성남산업진흥재단 대표이사로 재직 당시 성남시의원이던 김용 더불어민주당 민주연구원 수석부원장에게 대장동 및 위례신도시 산업 개발 계획을 다수 연구 중이라는 취지의 답변을 한 것으로 나타났다.

또한 이 후보자가 과거 '양평 통나무집 일가족 살해 사건'의 살인범을 상고심에서 변호했던 정황도 드러났다. 2003년 살인, 현주건조물방화, 사체손괴 등 혐의로 사형 선고를 받은 정모씨의 상고심 변론에서 '검찰 강압수사'를 전략으로 제시했던 것으로 확인되었다.

대장동 사업 연루 의혹, 성남시 유력 인사 자녀 채용 의혹, 근로기준법 위반 전력 등은 24일 국회 법제사법위원회의 인사청문회에서 집중적으로 다뤄질 전망이다. 이 후보자가 이재명 대통령 사건에 대해 '진상규명이 우선'이라는 입장을 유지하고 있어, 공소취소 지휘 여부 관련 질의가 예상보다 격렬하게 전개될 가능성도 제기된다.