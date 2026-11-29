이용철 법무부 장관 후보자가 청문회 중 '이재명 대통령' 시계를 착용해 정치적 중립성 논란을 일으켰다. 야당은 공소취소 지휘 불명확성에 대한 강한 의구심을 제기했다.

이용철 법무부 장관 후보자가 지난 24일 열린 국회 법제사법위원회 인사청문회 에서 시계 착용 문제로 논란에 휩싸였다. 특히 야당 의원들이 공소취소 지휘 여부를 명확히 밝히지 않은 것과 맞물려, 그의 손목에 찬 시계가 정치적 향방을 가늠하는 단서로 해석되면서 큰 파장을 낳았다.

이재명 대통령 시계 포착, 정치적 상징성 논란

청문회 현장의 언론 카메라는 이용철 후보자의 왼쪽 손목에 둘러진 '이재명 대통령' 시선을 명확히 포착했다. 이 시계는 단순한 액세서리가 아니라, 대한민국의 정치 문화에서 강한 권력 연줄과 정치적 충성을 상징하는 특수한 사치품으로 통한다. 박정희 전 대통령이 1970년대 새마을운동 지도자들을 청와대로 초청해 격려와 포상의 의미로 손목시계를 선물한 것이 시초가 되었다. 대통령 선물로만 증정되는 까닭에, 이 시계를 차고 다니는 것만으로도 권력과의 깊은 연줄을 과시하는 수단으로 작용해왔다.

Also read 5천원짜리 갓성비 패딩, 불티나게 팔렸다…다이소 겨울옷에 지갑 열려

역대 정부에서도 이 시계를 둘러싼 논란은 끊이지 않았다. 참여정부 시절에는 '청와대 사정비서관실 사정팀 국장'을 사칭한 남성이 '청와대 손목시계'(대통령 친필 서명 없음) 등을 선물하며 8명으로부터 4억3천여만원을 받은 사례가 있었다. 이는 시계가 가진 높은 권위와 그로 인한 부패의 가능성을 보여주는 단적인 예시다.

윤석열 정부에서도 '윤핵관'으로 불리던 권성동 국민의힘 의원이 "남자 시계 20개, 여자 시계 10개를 우리 사무실로 보내달라"고 청와대 총무비서관에게 메시지를 보내는 장면이 포착되며 '권력 실세임을 인증한 것'이란 비판이 일기도 했다. 이처럼 시계는 착용자의 정치적 입장과 권력과의 관계를 드러내는 강력한 심볼로 기능해왔다.

Advertisement

더불어민주당 내부에서도 이 시계는 민감한 정치적 쟁점으로 떠올랐다. 정청래 당시 민주당 대표는 전당대회를 두달여 앞둔 지난 6월15일 최고위원회에 참석하며 '이재명 시계'를 착용해 논란이 되기도 했다. 엿새 전 이 대통령 유럽 순방 환송 행사 때 정 대표가 참석하지 못한 것을 두고 '패싱' 논란이 발생했을 때였기 때문이다. '이 대통령에게 충성하고 있다는 것을 보여주기 위한 작위적 연출'이라는 뒷말이 쏟아지자, 정 대표는 "2025년 12월 당대표로서 이재명 시계를 1호로 제가 받았고, 그때부터 찼다"고 반박했다. 이처럼 시계는 단순한 사치가 아니라 정치적 메시지가 담긴 도구로 인식되고 있다.

공소취소 지휘 불명확, '공소취소용 장관' 의심 증폭

이용철 후보자의 시계 논란은 그가 밝힌 법무행정의 방향성에 대한 의구심과 맞물려 더 크게 부각되었다. 청문회 중 박형수 국민의힘 의원은 "'공소취소 여부는 검찰이 알아서 할 것이다, 나는 지휘하지 않겠다'는 후보자로서 그 얘기를 못 하십니까"라고 질문했다.

이에 이용철 후보자는 "예단을 가지고 가정적인 질문을 하는 데 대해서 답변드리기가 적절치 않다는 취지"라고 답하며 명확한 거부의사를 밝혔다. 이는 이재명 대통령 사건 공소취소 지휘 여부를 묻는 질의에 대해 선을 긋는 발언이었으나, 야당 의원들과 정치권에서는 오히려 '공소취소용 장관'이라는 의구심을 더 깊게 만드는 결과를 낳았다. 후보자가 사법권의 독립성과 행정부의 개입 한계를 어떻게界定할 것인지에 대한 명확한 가이드라인 제시에 실패했다는 비판이 나온다.

정치적 센스 부족, 오이밭 신발 고치기 실수

이용철 후보자가 '이재명 대통령' 시계를 착용한 것이 이러한 정치적 상징성을 전혀 모르고 우연히 선택한 것인지, 아니면 의도적인 정치적 표출인지에 대해 여야 모두 주목하고 있다. 옛말에 '오이밭에서는 신발을 고쳐 신지 말고 오얏나무 아래에서는 갓을 고쳐 쓰지 말라'고 했다. 이는 자신의 위치나 상황을 고려하지 않고 무심코 행동을 취할 때 불필요한 오해를 살 수 있다는 교훈을 주는 말이다.

Advertisement

논란 속에 열린 청문회 당일, 이 후보자의 시계 고른 센스는 정치적 중립성을 지켜야 할 법무부 장관 후보자에게 심각한 실수로 비칠 수밖에 없다. 검찰 수사와 공소유지, 또는 공소취소 여부는 사법 행정의 핵심 사안이며, 후보자는 이 과정에서 어떤 정치적 압력에도 흔들리지 않는 객관성을 보여야 한다. 이러한 중요한 시점에 특정 정치인과의 연대를 암시할 수 있는 아이템을 노출한 것은 정치적 중립성 확보라는 측면에서 큰扣分 요인이 될 것이다.

이번 인사청문회를 통해 이용철 후보자는 법치주의 원칙과 검찰의 독립성에 대한 확고한 입장을 제시해야 한다는 요구가 고조되고 있다. 특히 이재명 대통령 사건은 한국 정치사에 기록될 중요한 사안인 만큼, 법무부장관 후보자의 대응과 태도는 향후 사법 행정의 방향을 가르는 중요한 분기점이 될 것이다. 야당의追问이 이어지는 상황에서 후보자가 어떻게 해명하고 입장을 정립할지 관심이 집중되고 있다. 시계 하나하나에 담긴 정치적 함의를 간과하지 않고, 법치주의의 수호자로서의 자질을 입증할 구체적인 방안을 제시해야 할 때다.