이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 여부 질문에 답을 보류하는 등 국회 인사청문회에서 논란이 빚어졌습니다. 야당 의원들의 강도 높은 추궁과 후보자의 유보적 답변이 맞부딪혔습니다.

이용철 법무부 장관 후보자 가 국회 법제사법위원회 인사청문회 에서 핵심 쟁점에 대한 즉답을 피하며 야당 의원들과 신경전을 벌이고 있습니다. 이 후보자는 지난 24일 열린 청문회에서 이재명 대통령 관련 형사사건의 공소취소 요청 유무에 대해 '말씀드리기가 적절하지 않다'며 입을 다물었습니다.

공소취소 요청 질문을 통한 회피 논란

이용철 후보자는 김태규 국민의힘 의원의 질의에 대해 '청와대로부터 이재명 대통령 관련 형사사건의 공소취소 요청을 받은 적이 있느냐'는 질문에 "그건 말씀드리기가 적절하지 않은 것 같다"라고 즉답하지 않았습니다. 김태규 의원은 이를 두고 "'없다'라고 당당히 말씀을 못 한다"며 재차 따져 물었습니다.

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이에 대해 이 후보자는 "그걸 말씀드리는 것 자체가 적절하지 않다"는 답변을 되풀이하며 침묵을 지켰습니다. 김 의원은 "인사청문 답변서 서면에서도 '인사와 관련해서 답변드리기가 적절치 않다'고 했다고 확인했다"며 의혹을 강화했습니다.

인사권 독립과 사법부 독립의 경계

야당 측은 이 후보자의 입장이 공소취소와 인사 권한이 맞물려 있음을 시사한다고 해석했습니다. 김 의원은 "공소취소에 대한 입장이 왜 인사하고 관련이 있는지 잘 납득이 안 된다"며 "혹여 공소취소가 인사와 관련이 있다면 그 인사 자체가 공소취소를 조건으로 한 것이라는 사전 조건을 깐다는 의미"라고 지적했습니다.

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특히 "침묵하니 의심을 버릴 수가 없다"며 강한 비판을 가했습니다. 이용철 후보자는 "인사와 관련한 거를 말씀드리는 게 적절치 않다는 거를 말하는 거다"라고 반박하며, 인사권의 독립성 문제를 거론한 것으로 보입니다.

검찰 지휘권 행사 여부와 원론적 입장

이 후보자는 주진우 국민의힘 의원으로부터 이 대통령 관련 사건의 공소취소를 지휘할 생각이 있는지 질문을 받았습니다. 이 후보자는 "국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각은 없다"고 선을 그었습니다.

이어 "공소취소는 제가 하는 게 아니고 검사가 하는 것"이라고 원론적인 답변을 내놓았습니다. 이러한 태도는 검찰의 독립성을 존중하면서도 정치권력으로부터의 간섭 배제를 강조한 것으로 읽힙니다.

다만 이 후보자는 "이런 예단을 갖고 전제한 가정적 질문에 말씀드리는 것은 적절치 않다"며 유보적인 태도를 보였습니다. 주 의원은 "공소취소하겠다는 말로 들린다"며 "정성호 전 장관 입장에서 많이 후퇴한 것"이라고 강하게 몰아세웠습니다.

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이재명 대통령과의 친분 관계와 측근 논란

이용철 후보자는 이재명 대통령과 친분이 있다는 점은 인정하면서도 '측근은 아니다'라고 선을 그었습니다. 김기표 더불어민주당 의원은 "대통령이 측근 가운데 유능한 사람을 쓰는 것이 당연하다"는 취지로 질문했습니다.

이 후보자는 "제가 대통령님하고 오랫동안 친분을 유지해 온 건 맞습니다만 저는 대통령님의 측근은 아니다"라고 명확히 부인했습니다. 이를 통해 청와대와의 과도한 유대를 차단하고, 법무부 장관으로서의 중립성과 객관성을 확보하겠다는 의도로 해석됩니다.