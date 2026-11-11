이용철 법무부 장관 후보자, 공소 취소 질문에 진상 규명 우선 입장 밝혀

이용철 법무부 장관 후보자가 인사청문회 준비단 첫 출근에서 공소 취소와 수사 지휘권 질문에 답했다. 법무부 장관 인사청문 준비 과정의 쟁점을 정리했다.

2026년 11월 11일 이용철 법무부 장관 후보자 가 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근을 했다. 이 후보자는 출근 과정에서 취재진의 질문을 받고 공소 취소 가능성, 수사 지휘권 발동 여부, 주요 수사 사건에 대한 평가 등에 답했다. 법무부 장관 후보자로서 공식 검증 절차를 앞두고 나온 첫 공개 발언이라는 점에서 주목을 받고 있다.

이 자리는 앞서 정성호 전 법무부 장관과, 법무부 장관 후보자로 지명됐다가 사퇴한 김승원 더불어민주당 의원이 공소 취소 가능성을 일축했던 상황과 대비된다. 이 후보자는 같은 쟁점에 대해 보다 구체적으로 입장을 밝히며 진상 규명 이후의 판단을 강조했다.

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이용철 후보자, 공소 취소 질문에 기존 입장 유지

이용철 후보자는 공소 취소 문제에 대해 기존 입장에 변화가 없다고 밝혔다. 이 후보자는 지금은 진상 규명에 집중할 때이며, 나머지 사안은 법과 원칙에 따라야 한다는 것이 자신의 입장이라고 설명했다.

진상 규명 결과에 따라 수사 지휘권을 발동할 가능성이 있는지에 대한 질문에는 답을 아꼈다. 이 후보자는 진상 규명이 시작되지도 않은 시점에서 많은 예측과 예단, 억측을 전제로 한 논란에 의견을 내는 것은 적절하지 않다고 말했다.

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이 후보자는 자신이 공소 취소 모임의 멤버가 아니며, 특검 수사 대상 사건에 변호인으로 참여한 일도 없다고 강조했다. 그러면서 앞으로 특검의 진상규명 활동을 어떤 예단과 선입견 없이 지켜보겠다고 밝혔다.

대장동·쌍방울 수사 평가에는 선을 그어

이용철 후보자는 대장동 개발 비리와 쌍방울 대북 송금 사건 수사에 대한 평가 요청에도 구체적인 답변을 하지 않았다. 이 후보자는 해당 사건에 대해 충분히 보고받지 못한 상태이며, 현재 위치에서 평가하는 것이 적절해 보이지 않는다고 말하며 말을 아꼈다.

이 후보자는 성남산업신흥재단 대표이사로 재직하던 시기에 관한 질문에도 답했다. 질의 내용은 재단이 통합진보당의 이른바 지하혁명조작 'RO' 행사에 여러 차례 청사 일부 공간을 대관해 준 일에 관한 것이었으며, 이 후보자는 이 부분에 대해 잘 알지 못한다고 답했다.

이 같은 답변은 인사청문회를 앞둔 후보자가 현재 확인할 수 있는 범위를 기준으로 판단하겠다는 태도로 읽힌다. 공직 후보자가 검증 과정에서 확인되지 않은 사안을 단정하지 않는 원칙을 유지하고 있다는 점이 이번 발언의 특징이다.

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새 형사사법 체계 안착을 최우선 과제로 제시

이용철 후보자는 장관으로 일할 기회가 주어진다면 새로운 형사사법 체계를 안착시키는 일을 최우선으로 노력하겠다고 밝혔다. 제도 변화 과정에서 범죄 대응에 공백이 생기거나 국민 불편이 생기지 않도록 관계기관과 긴밀히 협의하겠다는 계획도 함께 내놓았다.

이 후보자는 새로 선임될 공소청장, 즉 검찰총장과 협의해 공정한 인사와 인력 확충을 조속히 추진하겠다고 말했다. 조직 안정과 구성원의 사기 진작을 위한 방안이라는 설명이다. 또 공소청은 공정한 기소권 행사를 통해 사법 정의를 실현하고, 피해자 보호 등 인권 보호 기관으로 자리 잡도록 노력하겠다고 강조했다.

이 후보자는 법무부가 직면한 여러 과제도 언급했다. 최근 급증한 관계성 범죄에 대한 예방 대책, 과밀 수용에 대응하는 행정의 어려움, 외국인 인권을 보호하면서도 합법적인 체류 질서를 확립하는 일이 포함됐다. 여기에 AI 인공지능에 기반한 법무 행정의 선진화와 법무부의 지방 이전에 따른 직원 고충 해결도 과제로 꼽았다.

이 후보자는 이러한 과제들에 대해 조속히 해결책을 찾도록 노력하겠다고 덧붙였다. 현재 이 후보자는 인사청문회 준비단 사무실에서 청문회 절차를 준비하고 있으며, 이후 국회의 검증 결과에 따라 장관 임명 여부가 정해지는 절차가 남아 있다.