이용철 법무부 장관 후보자, 이재명 대통령과 이어진 성남 인연 주목

이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령과 법무법인, 성남시 인수위, 성남산업진흥재단에서 맺은 인연이 인사청문회 쟁점으로 떠올랐다. 국회는 공소 취소 지휘 가능성을 집중 추궁할 것으로 보인다.

이용철 법무부 장관 후보자 가 2026년 11월 12일 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근했다. 이 후보자가 법무부 장관으로 지명되면서, 이재명 대통령 재판의 ' 공소 취소 가능성' 논란과 맞물려 두 사람의 오랜 인연에 관심이 쏠리고 있다. 법조계 등에 따르면 이용철 후보자는 이 대통령이 과거 근무했던 법무법인의 창립 멤버다.

이 후보자는 이 대통령이 성남시장 당선인이던 시절 인수위원으로 활약했고, 이후 성남시 산하 공공기관인 성남산업진흥재단(현 성남산업진흥원) 대표이사를 맡았다. 향후 열릴 인사청문회에서 국회는 이런 이력과 인맥을 근거로, 이 후보자가 법무부 장관이 되면 이 대통령의 공소 취소를 지휘할 가능성을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다.

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이재명 대통령과 이용철 후보자의 법무법인 인연

이재명 대통령은 2010년 성남시장에 당선되기 직전 새길에서 변호사로 활동했고, 이 시기 이용철 후보자와 민사 6건과 행정 1건 등 총 7건의 사건을 공동 수임했다.

공동 창립 멤버로 이름을 올린 변호사는 이흥록, 이석범, 이상호, 이현용 등이며, 이 가운데 여럿이 현 정부 또는 과거 민주당 정권에서 굵직한 직책을 맡았다.

이흥록 변호사는 6·10 민주항쟁에 기여한 공로를 인정받아 사후인 2026년 6월 국민훈장 목련장을 수훈했다.

이석범 변호사는 문재인 정부에서 국가정보원 개혁발전위원회 위원(2017∼2018년), 법무·검찰개혁위원회 위원(2019∼2020년), 국가정보원 감찰실장(2021∼2022년)을 역임했다.

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이현용(60·29기) 변호사는 이 대통령이 성남시장이던 시기 성남시 고문변호사였으며, 이 대통령 측근들의 형사사건을 여럿 변론했다. 2026년 7월 대한법률구조공단 사무총장(상임이사)으로 임명됐다.

이현용 변호사가 수임한 사건에는 이 대통령의 성남시장 시절 수행비서였던 백종선씨가 2013년 택시 기사를 폭행한 사건, 이 대통령 선거사무소 공동선대위원장이었던 김병욱 전 더불어민주당 의원의 공직선거법 위반 사건, 김현지 대통령비서실 제1부속실장의 공직선거법 위반 사건이 포함됐다.

이 같은 법조 인맥 가운데 김용 전 부원장은 대장동 민간 개발업자들에게 금품을 받은 혐의가 인정돼 1·2심에서 징역 5년을 선고받았고, 현재 대법원 판단을 기다리고 있다.

성남산업진흥재단 인맥과 이사진 구성

이용철 후보자가 '성남 라인' 인사들과 본격적으로 인연을 맺은 것은 2010년 이재명 대통령의 성남시장 당선인 시절 인수위에서였다. 당시 인수위에는 이재명 대통령의 40년 지기 정책 멘토로 알려진 이한주 대통령비서실 정책특별보좌관이 위원으로, 이 대통령의 공직선거법 위반 사건 변호인인 차지훈 현 유엔 대사가 부위원장으로 참여했다.

재단 이사진에도 이 후보자와 비슷한 시기에 합류한 인물들이 있었다. 김병욱 전 의원은 20∼21대 성남분당을 국회의원을 지냈고 '원조 친명계'로 불렸다.

민주당 안태준 의원도 이용철 후보자가 대표이사로 있던 시기 재단 이사를 맡았다. 안 의원은 2013년 7월부터 4년간 재단에서 근무했다.

이 밖에도 이 대통령의 성남시장 선거캠프에 있던 고병용 성남시의원과 김모씨, 당초 성남시장 후보로 출마하려다 이 대통령과 단일화한 김시중 전 성남시의원 등이 재단에서 이용철 후보자와 함께 일했다.

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보도에 따르면 이씨는 2007년 대선 당시 이재명 대통령과 함께 정동영 후보의 외곽 조직인 '정통들'(정동영과 통하는 사람들)을 이끌었던 것으로 알려졌다.

특혜 논란과 근로기준법 위반 지적 쟁점

성남산업진흥재단의 인력 규모는 이용철 후보자 재임 중 크게 늘어난 것으로 나타났다. 재단이 성남시의회에 제출한 보고서 등을 종합하면, 재단 임직원 정원은 후보자가 취임하기 직전인 2011년 초 49명이었다가 퇴임 직후인 2015년 초에는 82명으로 늘었다.

재단은 이 후보자가 취임한 직후 '위례신도시, 대장동 등 산업지구별 유망 업종 육성 전략 수립' 조직개편안을 마련했다. 이를 바탕으로 대장동과 위례신도시의 산업육성 전략 수립과 관련 사업 발굴을 추진했다.

시의회에서는 관련 조처가 특혜라는 지적이 나왔다. 이에 이용철 후보자는 모양이 조금 좋지 않다고 판단할 수도 있겠다고 인정하면서도, 여러 직무를 분석해 기안했고 이사회를 통해 의사 결정한 것이라고 반박했다.

이 후보자는 재단 대표이사 재직 시절 행정사무감사에서 근로계약서 미체결과 노사협의회 미설치 등 근로기준법을 여러 차례 위반했다는 지적을 받았다. 이 후보자 측은 기관장으로서 관계 법령을 세심하게 살피지 못한 점을 송구하게 생각한다고 사과했다.

이 후보자 측은 재단이 후보자 취임 전부터 지방공무원 관련 규정을 준용해온 관행이 있었고, 이로 인해 노동 관계법령 준수에 미흡한 부분이 있었다고 설명했다. 사무감사 지적 이후 노동 관계법령이 적용되도록 내부 규정을 정비했고, 근로계약서 작성과 노사협의회 구성 추진 등 후속 조치를 진행했다고 밝혔다.

인사청문회에서 공소 취소 지휘 가능성 추궁 전망

국회는 향후 열릴 인사청문회에서 이용철 후보자의 이력과 인맥을 근거로, 법무부 장관이 되면 이재명 대통령의 공소 취소를 지휘할 가능성을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다.

청문회 쟁점은 크게 세 갈래로 정리된다. 이재명 대통령과의 법무법인 및 성남시 인수위 인연, 성남산업진흥재단 재직 기간의 인력 확대와 특혜 논란, 근로기준법 위반 지적에 대한 대응이다. 청문회 구체적 일정은 원문에 제시되지 않았다.