이용철 법무부 장관 후보자가 성남산업진흥재단 대표 재임 시절 재단에 수의계약을 체결한 업체들의 인적 연결고리가 이재명 대통령 측근들과 관련되어 있어 인사청문회에서 집중 조명받고 있다.

이용철 법무부 장관 후보자 가 2026년 11월 22일 공개된 보도자료를 통해 성남산업진흥재단 대표이사로 재직하던 시절 재단과 다수의 수의계약 을 체결했던 업체들이 대통령 측근 인사들과 인적 연결고리를 맺고 있는 것으로 드러났다. 이는 향후 진행될 인사청문회 에서 윤리적 문제와 공직후보자의 적격성에 대한 핵심 쟁점으로 부상할 가능성이 크다.

후보자와 측근 기업의 수의계약 실태

이용철 후보자는 법무법인 새길의 창립 멤버로, 이재명 대통령도 과거 대표변호사로 함께 활동한 바 있다. 이용철 후보자는 2011년 7월 성남산업진흥재단 대표이사에 취임하며 새길을 떠났으며, 2015년 7월까지 재단을 이끌었다.

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法조계에 따르면, 미디어 분석 기업 '에스앤에스인사이트'는 2013년 12월부터 2015년 6월까지 성남산업진흥재단과 총 5건의 계약을 체결해 6,800만원 대의 일감을 수행했다. 이 모든 계약은 경쟁 절차 없이 이루어진 수의계약이었다.

에스앤에스인사이트의 대표는 김지호 전 대변인으로, 그는 2014년 성남시장 선거 등에서 이 대통령의 소셜미디어 대응을 담당했으며, 2018년 이 대통령이 경기도지사에 취임한 뒤에는 경기도 비서관으로 활동했다. 해당 블로그 서비스 업체는 이즈음 폐업한 것으로 알려졌다.

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성남산업진흥재단은 에스앤에스인사이트와 2013년 12월 9일 '성남벤처TV 우수제품 홍보 용역' 계약을 처음 맺었다. 당시 성남시는 각 부서와 산하기관들에 SNS를 활용한 홍보를 강화하라고 독려해 오던 시기였다.

대통령 캠프 출신 기업들의 재단 입찰

성남산업진흥재단은 다른 업체와의 수의계약에서도 유사한 정황이 확인됐다. 재단은 2013년 리서치 회사 'A리서치'와 두 차례 수의계약을 체결했다. 당시 A리서치를 운영하던 함모씨는 2007년 대통령 선거 당시 정동영 대통합민주신당 후보 캠프에서 이 대통령과 함께 활동했던 인물이다.

또한, 한국경제조사연구원은 2012년 11월 20일 재단과 '성남벤처빌딩 시설관리 용역업체 선정 원가분석 용역'으로 300만원 규모의 수의계약을 맺었다. 이 기관은 대장동 개발 사업과의 연루 의혹이 제기됐던 곳으로도 알려져 있어 관심이 집중된다.

이해영 한신대 교수가 운영하는 국제통상연구소 역시 2012년 8월 27일 재단과 992만1천원 규모의 'FTA 매뉴얼 제작 연구용역' 수의계약을 체결했다. 진보 성향 통상 전문가인 이 교수는 2014년 이 대통령의 성남시장 선거 캠프에서 정책자문단으로 합류했다.

이 교수는 2017년 이 대통령이 대선에 출마하면서 낸 자서전 '이재명의 굽은 팔' 집필에도 참여하는 등 지지 행보를 이어온 바 있다. 이러한 인적 네트워크가 공적 자금의 집행 과정에 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 검증이 필요하다.

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후보측 해명과 청문회 쟁점

이용철 후보자 측은 이에 대해 "개별 계약의 체결 과정에 직접 관여하지 않았고, 당시 계약 상대방과 계약 금액 등 계약 내용에 관한 구체적인 사항에 대해서도 알지 못했던 것으로 기억한다"고 해명했다.

또한 후보자 측은 "재단에서 수의계약을 포함한 계약 체결은 재단 규정에 따라 실무 담당 부서에서 공정하게 진행된 것으로 알고 있다"는 입장을 밝혔다. 그러나 이러한 해명이 충분한지, 그리고 공직윤리 기준에 부합하는지 여부가 인사청문회의 관건이 될 전망이다.

한편, A씨의 아들은 2013년 기획협력부 6급 주임으로 임용되어 재단의 경영사업 성과 관리와 혁신 기획, 감사 등의 업무를 담당한 것으로 전해졌다. 이는 재단 내부의 인사 구조에서도 관련人士들과의 연관성이 확인되는 대목이다.

이용철 법무부 장관 후보자는 2026년 11월 17일과 19일 각각 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근했다. 후보자는 이러한 의혹에 대한 자세한 설명과 재단 운영 전반에 대한 소명을 통해 국민의 신뢰를 얻을 수 있을지 주목된다.