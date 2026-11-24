이용철 법무부 장관 후보자가 24일 인사청문회에서 이재명 대통령 재판 공소 취소 지휘 여부를 회피하며 국민적 납득이 없는 권력 남용은 없을 것이라고 밝혔다.

이용철 법무부 장관 후보자 가 24일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회 에서 이재명 대통령 의 재판과 관련된 공소 취소 지휘 가능 여부에 대해 즉답을 피했다. 이 후보자는 과거 대통령과 깊은 인연을 맺었으나 사법 행정의 공정성을 강조하며 특정 인사에 편향된 행보를 취하지 않겠다는 입장을 분명히 했다. 국회 법제사법위원회는 이날 이용철 후보자의 적격성을 검증하기 위해 여야 야당 및 여당 의원들의 집중 질의를 진행했다.

공소 취소 지휘 의도 부인 및 법치 원칙 강조

이용철 후보자는 국민의힘 주진우 의원으로부터 이 대통령 재판 공소 취소를 지휘할 생각이 있는지 직접적인 질문을 받았다. 이에 대해 이 후보자는 "저는 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각은 없다"라고 단호하게 답변했다. 주진우 의원이 "특정 개인을 위해서 공소 취소를 하지 않겠다, 이 말 한마디 하기 그렇게 어렵냐"며 재차 추궁하자, 이 후보자는 "예단을 가지고 전제한 가정적 질문에 말씀드리는 것은 적절치 않다고 생각한다"며 유보적인 태도를 보였다. 이는 사법부의 독립성과 공정성을 훼손할 수 있는 행위에 선을 그은 것으로 해석된다.

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이 후보자는 청문회 준비 과정에서도 동일한 질문에 대해 "현재는 국민적 의혹이 제기된 사건들에 대한 진상규명에 집중할 때"라며 "나머지는 법과 원칙에 따라야 한다"는 원론적인 입장을 반복했다. 과거 정성호 전 법무부 장관도 재직 당시 공소 취소 관련 검토가 없었다고 밝혔던 것과 맥을 같이한다. 주진우 의원은 이른바 '조작기소' 특검을 '이재명 탈옥 특검'이라고 지칭하자, 이 후보자는 "헌법상 무죄추정의 원칙이 적용되는 헌법 기관인 대통령에 대해서 탈옥을 말씀하시는 데 대해서는 동의하기가 어렵다"고 지적하며 대통령의 위상과 법적 권리를 옹호했다.

과거 인연 규명 및 측근 관계 부인

이 후보자는 이재명 대통령과 과거 법무법인 새길에서 함께 근무했고, 이 대통령이 성남시장 시절 성남시 산하 성남산업진흥재단 대표이사를 맡는 등 오랜 세월 친분을 맺어 왔다. 그러나 김기표 더불어민주당 의원으로부터 대통령이 측근 중 유능한 사람을 쓰는 것이 당연하다는 질문을 받자, 이 후보자는 "제가 대통령님하고 오랫동안 친분을 유지해 온 건 맞습니다만 저는 대통령님의 측근은 아니다"라고 선을 그었다. 주진우 의원이 그를 '성남 라인의 핵심'이라고 지칭하며 카테고리화를 시도하자, 이 후보자는 "대통령과 친분이 있던 것이 맞지만 저를 '성남 라인'이라고 카테고리를 띄워서 말씀하시는데"라며 반박하는 취지로 답변했다.

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곽규택 국민의힘 의원은 "이재명 대통령이 보은 인사를 통해 공소 취소를 하려 한다"는 의혹을 제기하기도 했다. 이에 이용철 후보자는 "(제가) 법무비서관으로 있는 동안 검찰개혁과 관련된 사회적 의제화에 가장 먼저 착수했다"며 반박했다. 이 후보자는 "당시에 검찰개혁의 방향성에 관해서 논했던 많은 부분이 저기 지금 시점에 다 이뤄진 것"이라고 강조하며, 사법개혁위원회 간사로 참여해 사법개혁 관련 선진적 제도들을 성안하고 정책적으로 실현시키는 일에 주력해 왔다고 밝혔다.

직무 관련 제적 사항 및 진상 규명 의지

이용철 후보자는 과거 성남산업진흥재단 대표 시절 직원을 감봉 처분하는 과정에서 근로기준법을 위반해 벌금형 선고유예를 받은 점과, 변호사 휴업 신고 없이 공직을 겸한 점 등 개인적인 문제들에 대해서도 해명했다. 그는 근로기준법 위반에 대해 "재단이 제가 있기 전부터 지방공무원법을 준용해 직원 징계 규정들을 만들어 근로기준법과 상충하는 부분들을 깊이 살피지 못했다"며 "대표를 맡았을 때 잘 살폈어야 했는데 관행적인 부분을 잘 살피지 못했다"고 사과했다. 휴업 신고 누락 사건에 대해서는 "공직에 들어가는 과정에서 저희 법인에 제 신병 관련한 일 처리를 위임하고 갔는데 그게 실수로 누락된 상황이었다"며 법무법인 측의 실수였음을 주장했다.

이 후보자는 이성윤 민주당 의원으로부터 이 사건과 관련해 '취임한다면 의지를 갖고 진상을 밝혀주겠느냐'는 질문을 받자 "노력하겠다"고 답했다. 법무부는 이미 진상 확인 절차에 돌입했고 공소청도 자체 진상조사에 착수한 상태다. 이 후보자는 "현재 서울경찰청에서 수사 중이고 법무부와 공소청에서도 감찰이 진행 중이라고 보고 받았다"며 "장관으로 임명된다면 법무부와 공소청 감찰이 더 신속하게 진행될 수 있도록 지휘하겠다"고 다짐했다. 또한 김기표 의원으로부터 '검찰이 목표에 맞는 증거만 수집하면 재판에서 피고인이 뒤집기 어렵다'는 질문을 받자, "강제수사권을 갖지 않은 경우 상대적으로 제약이 많을 수 있다"고 말해 검찰 개혁의 필요성을 시사했다.