이용철 법무부 장관이 93일 만에 공백을 메우고 검찰청 폐지 후 공소청과 중수청 안착을 맡게 됐다. 공소 취소 지휘 논란과 1년 3개월째 공석인 검찰총장 인선이 핵심 과제로 떠올랐다. 인사청문회에서 밝힌 검찰개혁 완성 다짐이 실제 조직 운영으로 이어질지 주목된다.

이용철 법무부 장관 이 기소권과 공소권을 분리한 이래 첫 법무부 장관 으로 임명됐다. 이 장관은 인사검증 과정에서 ' 검찰개혁 완성'이라는 과제를 내세웠으며, 정성호 전 장관의 사임 이후 이어진 리더십 공백을 메우게 됐다.

정성호 전 장관이 사임한 8월 26일 이후 법무부 장관 자리는 27일 재가가 이뤄지면서 93일 만에 채워졌다. 다만 인사검증 과정에서 이재명 대통령 관련 사건의 공소 취소 지휘를 둘러싼 논란이 제기돼, 법무부와 공소청 내부 분위기를 추스를 수 있을지는 아직 가늠하기 어렵다.

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공소청과 중수청 출범으로 바뀐 검찰 구조

올해 10월 2일 개정 형사소송법이 시행되면서 수사와 공소 제기를 모두 담당하던 검찰청이 폐지됐다. 대신 공소 제기와 유지 업무만 맡는 공소청과 중대범죄 수사를 담당하는 중수청이 각각 출범했다.

이용철 장관은 기소권과 공소권을 분리한 이래 첫 장관이어서, 개편된 형사사법 체계가 처음 운영되는 시기를 맡게 된 셈이다. 새 체계의 안착 여부가 장관 임기 초반의 가장 큰 시험대가 될 전망이다.

법무부는 김승원 전 법무부 장관 후보자의 사퇴로 수장 공백이 길어지자 9월 말 검사 인사를 발표했다. 법무부는 이 인사가 업무 공백을 막기 위한 조치일 뿐이며, 대대적인 인사는 이용철 장관의 손에 달려 있다고 설명했다.

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법무부는 당초 안을 뒤집고 검사정원법상 정원보다 15∼20% 적은 검사 1천900명 안팎으로 공소청을 출범시켰다. 사법통제부 명칭도 '불송치심사부'로 바꿨다.

보완수사권 존치 논란과 장관의 다짐

공소청은 최종적으로 어떤 수사권도 갖지 않는 것으로 결정됐다. 장윤기 사건과 제주 부 경장 사건이 연달아 발생한 뒤, 경찰을 견제하기 위해 보완수사권만이라도 공소청에 남겨야 한다는 목소리가 일었지만 받아들여지지 않았다.

보완수사권 존치를 주장한 측은 경찰 견제 필요성을 핵심 근거로 내세웠다. 반면 최종 결정은 수사와 공소를 분리하는 방향으로 정리되면서 두 입장의 간극이 남게 됐다.

이용철 장관은 국회 인사청문회에서 '새로운 형사사법 체계가 무사히 안착해 국민 보호에 빈틈이 없도록 최선을 다하겠다'고 밝혔다. 또 '국민의 지지를 받는 형사사법 체계 실현으로 진정한 개혁이 완성될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다'고 다짐했다.

장관이 공석인 기간에 벌어진 난맥상에서 드러난 법무부와 공소청의 어수선한 분위기를 수습하는 것도 당면한 과제로 꼽힌다. 이 장관이 조직의 신뢰를 어떻게 회복하느냐에 따라 검찰개혁의 성패가 갈릴 것이라는 시각이 나온다.

공소 취소 지휘 논란과 엇갈린 평가

이용철 장관은 공소 취소 지휘 여부를 묻는 질문에 원론적 답변으로 일관해 논란을 키웠다. 인사검증 과정에서 이 장관은 진상 조사를 해야 할 때라고 답하고, 가정적인 질문에 말씀드리는 것은 적절치 않다고 덧붙였다.

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이 같은 답변은 정성호 전 장관과 사퇴한 김승원 전 법무부 장관 후보자가 공소 취소 가능성을 일축했던 것과 대비된다. 이에 따라 이용철 장관이 사실상 공소 취소 가능성을 열어뒀다는 평가가 나왔다.

수도권 지방공소청의 한 부장검사는 신임 장관이 이재명 대통령의 성남 라인으로 분류되지 않느냐고 반문했다. 이 부장검사는 공소 취소를 하기 위해 손발이 맞고 잘 알고 지내는 사람을 임명한 것으로밖에 보이지 않는다고 말했다.

이 같은 주장은 인사의 배경을 둘러싼 조직 내부의 불신이 여전히 깊다는 점을 보여준다. 이 장관이 논란을 해소하지 못하면 공소청 운영 전반의 신뢰도 흔들릴 수 있다는 지적이 제기된다.

검찰총장 인선과 향후 일정

검찰총장 자리는 작년 7월 심우정 당시 총장이 퇴임한 이후 약 1년 3개월 동안 공석이며, 이재명 정부 들어 한 번도 임명되지 않았다. 이에 따라 검찰총장 인선은 조직 안정을 가르는 핵심 변수로 떠올랐다.

추가 천거는 12월 9일까지 받는다. 천거된 인물 가운데 추천위가 3명 이상의 후보를 추천하면, 이용철 장관이 후보자 1명의 임명을 대통령에 제청해야 한다.

이용철 장관은 공소청 출범과 검사 인사, 검찰총장 제청이라는 산적한 과제를 동시에 안고 있다. 공소 취소 지휘 논란을 어떻게 해소하느냐에 따라 조직의 신임을 얻을 수 있을지가 결정될 전망이다.