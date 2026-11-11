이용철 법무부 장관 후보자, 첫 출근서 공소 취소 질문에 선 긋기

이용철 법무부 장관 후보자가 11일 서울 송파구 인사청문회 준비단에 첫 출근해 공소 취소 가능성과 특검 수사에 대한 입장을 밝혔다. 새로운 형사사법 체계 안착과 공소청의 인권 보호 기능을 최우선 과제로 제시했다.

이용철 법무부 장관 후보자 가 11일 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진 앞에서 발언했다. 이 후보자는 이날 도어스테핑(약식 문답)에서 공소 취소 문제와 향후 과제에 대한 입장을 함께 밝혔다.

이 자리는 정성호 전 법무부 장관과 김승원 더불어민주당 의원의 발언 흐름과 비교되는 자리이기도 하다. 김승원 의원은 법무부 장관 후보자로 지명됐다가 사퇴했으며, 그 과정에서 공소 취소 가능성을 일축한 바 있다.

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이용철 후보자의 공소 취소 및 수사 지휘권 입장

이용철 후보자는 공소 취소 질문에 대해 기존 입장에 변화가 없다고 밝혔다. 그는 지금은 진상 규명에 집중할 때이며 나머지는 법과 원칙에 따라야 한다는 입장을 재확인했다.

진상 규명 결과에 따라 수사 지휘권을 발동할 가능성이 있는지에 대해서도 이 후보자는 즉답을 피했다. 그는 진상 규명이 시작되지도 않은 시점에서 예측과 예단, 억측을 전제로 의견을 내는 것은 적절하지 않다고 말했다.

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이 후보자는 자신이 공소 취소 모임의 멤버가 아니며, 특검 수사 대상 사건에 변호인으로 참여한 적도 없다고 강조했다. 이어 앞으로 특검의 진상규명 활동을 어떤 예단과 선입견 없이 지켜보겠다고 밝혔다.

대장동 개발 비리와 쌍방울 대북 송금 사건 수사를 어떻게 평가하는지에 대한 질문에도 이 후보자는 말을 아꼈다. 그는 현재 충분한 보고를 받지 못한 상태여서 현 위치에서 평가하는 것이 적절해 보이지 않는다고 답했다.

새로운 형사사법 체계와 공소청 운영 구상

이용철 후보자는 장관으로 일할 기회가 주어진다면 새로운 형사사법 체계를 안착시키는 일을 최우선으로 추진하겠다고 밝혔다. 그는 제도 변화 과정에서 범죄 대응에 공백이 생기거나 국민 불편이 생기지 않도록 관계기관과 긴밀히 협의하겠다고 말했다.

이 후보자는 새로 선임될 공소청장, 즉 검찰총장과 협의해 공정한 인사와 인력 확충을 조속히 진행하겠다고 밝혔다. 조직 안정과 구성원의 사기 진작이 목표라고 덧붙였다.

그는 공소청이 공정한 기소권 행사를 통해 사법 정의를 실현하고, 피해자 보호 등 인권 보호 기관으로 자리매김해야 한다고 강조했다. 공소청의 역할을 기소와 인권 두 축으로 설명한 셈이다.

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법무부 현안과 향후 과제에 대한 대응

이 후보자는 최근 급증한 관계성 범죄에 대한 예방 대책을 과제로 꼽았다. 과밀 수용에 따른 교정 행정의 어려움 역시 해결해야 할 문제로 제시했다.

외국인 인권을 보호하면서도 합법적인 체류 질서를 확립하는 일도 법무부가 직면한 과제로 언급됐다. 이 후보자는 AI(인공지능)에 기반한 법무 행정의 선진화 방안도 함께 검토하겠다고 밝혔다.

법무부의 지방 이전에 따른 직원 고충 해결도 주요 과제로 꼽혔다. 이 후보자는 이러한 과제들에 대해 조속히 해결책을 찾겠다고 덧붙였다.

이 후보자는 지난 며칠간 인사청문을 준비하면서 국민의 기대와 우려를 접해 더욱 막중한 책임감을 느끼고 있다고 말했다. 원문 기사에는 인사청문회의 구체적인 일정이 제시되지 않았으므로, 향후 절차는 청문회 일정 발표에 따라 확인이 필요하다.