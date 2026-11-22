이용철 법무부 장관 후보자가 성남산진재단 시절 측근 관계자와 수의계약을 맺었던 사실이 드러났다. 후보자 측은 계약 과정에 직접 관여하지 않았다고 해명하며 청문회에 임한다.

이용철 법무부 장관 후보자가 성남산업진흥재단 대표이사 재임 시절, 이재명 대통령 측근 인사들이 운영하는 기업들과 다수의 수의계약 을 체결했던 사실이 확인되었다. 이는 2026년 11월 22일 법조계와 언론을 통해 보도된 내용으로, 인사청문회 준비단 사무실이 위치한 서울 송파구 서울출입국·외국인청 주변에서 관련 의혹이 부각되고 있다. 이 후보자는 법무법인 새길의 창립 멤버이자 이재명 대통령의 과거 대표변호사로, 정치적 및 법률적 네트워크가 밀접하게 얽혀 있는 인물이다.

에스앤에스인사이트와 6천800만원 수의계약

2013년 12월부터 2015년 6월까지 성남산업진흥재단은 '에스앤에스인사이트'라는 업체와 총 5건, 6천800만원 규모의 일감을 경쟁 절차 없이 수의계약으로 처리했다. 에스앤에스인사이트의 대표인 김지호 전 대변인은 이재명 대통령의 소셜미디어 홍보와 정책 대변을 담당해 온 핵심 인물로, 2014년 성남시장 선거 당시 이 대통령의 SNS 대응을 주도한 바 있다. 김 전 대변인은 이후 2018년 이재명 당시 경기도지사의 비서관으로 재직했으며, 해당 블로그 서비스 업체는 당시 폐업한 상태였다.

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이들 계약 중 첫 번째로 체결된 계약은 2013년 12월 9일 이루어진 '성남벤처TV 우수제품 홍보 용역'으로, 계약 금액은 896만 5천원이었다. 당시 성남시는 각 부서와 산하기관들에 SNS를 활용한 홍보 강화를 독려해 왔던 시점이어서, 이러한 계약이 당시 행정적 흐름과 무관하지 않았음을 시사한다. 또한 같은 기간 성남산업진흥재단은 A리서치와 두 차례에 걸쳐 수의계약을 체결했는데, A리서치를 운영하던 함모씨는 2007년 대통령 선거 당시 정동영 대통합민주신당 후보 캠프에서 이재명 대통령과 함께 활동했던 동지다.

대장동 연관성 및 정치인 자문단 계약

성남산업진흥재단은 한국경제조사연구원과 2012년 11월 20일 '성남벤처빌딩 시설관리 용역업체 선정 원가분석 용역'으로 300만원 규모의 수의계약을 맺었다. 이 단체는 이후 대장동 개발 사업과의 연루 의혹이 제기된 바 있어, 계약의 적절성에 대한 추가적인 궁금증을 자아내고 있다. 이 외에도 이해영 한신대 교수가 운영하는 국제통상연구소와는 2012년 8월 27일 'FTA 매뉴얼 제작 연구용역'으로 992만 1천원 규모의 수의계약을 체결했다.

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이해영 교수는 진보 성향의 통상 전문가로, 2014년 이재명 대통령의 성남시장 선거 캠프에서 정책자문단으로 합류했으며, 2017년에는 이재명 대통령의 대선 출마 자서전 '이재명의 굽은 팔' 집필에도 참여한 등 꾸준히 지지 행보를 이어온 인물이다. 이용철 후보자 자신도 성남정책포럼에서 고문을 맡는 등 이들 정치인 및 전문가들과의 네트워크를 활발히 유지해 온 것으로 알려졌다.

후보자의 해명과 청문회 준비 상황

이용철 법무부 장관 후보자 측은 이러한 수의계약 관련 의혹에 대해