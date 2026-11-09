이용철 후보자, 대장동 '숨은 설계자' 의혹 전면 부인

이용철 법무부 장관 후보자가 대장동 개발사업 연관 의혹과 도박 의혹을 모두 부인했다. 그는 검찰개혁 복귀와 사법체계 안정화를 최우선 과제로 제시하며 공소취소 논란에 대한 입장을 밝혔다.

이용철 법무부 장관 후보자가 9일 정부과천청사 방위사업청 출근길에서 취재진의 질문에 답하며 여러 논란에 대한 명확한 입장을 드러냈다. 이 후보자는 이재명 대통령 사건의 공소취소 논란과 관련하여 현재 가장 시급한 과제는 진상규명이라고 강조하며, 사법 절차의 원칙을 준수할 것을 다짐했다.

대장동 및 도박 의혹에 대한 전면 부인

이용철 후보자는 대장동 개발사업의 '숨은 설계자'라는 지적에 대해 단호히 반박했다. 그는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장을 선임한 시기가 2010년이며, 당시 성남시설관리공단의 역할은 대장동 사업과 무관했다고 밝혔다. 또한 그 시기와 현재 모두 대장동 사업에 대해 거의 알지 못한다고 설명하며 연관성을 부인했다.

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이 후보자는 유 전 본부장이 이후 성남도시개발공사에 재임용되는 과정에도 전혀 관여한 적이 없다고 밝혔다. 2010년 성남시설관리공단 기획본부장 임원추천위원으로 참여해 유 전 본부장을 높은 점수로 평가한 사실이 알려지며 국민의힘이 제기한 의혹에 대한 직접적인 해명이다.

또한 유동규 전 본부장이 지난 6일 유튜브 채널을 통해 제기한 거액 도박 의혹에 대해서도 부정했다. 이용철 후보자는 가족이나 친구들과의 일시적인 오락을 넘어선 거액의 판돈이 걸리는 도박을 해본 적이 없다고 주장했다. 그는 십수 년 전 일을 어제 일처럼 구체적으로 기억하는 것이 상식적인지 의문을 제기하며 의혹을 일축했다.

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대통령 친분 및 인사 적격성 주장

이재명 대통령과의 친분으로 인한 인사 적격성 논란에 대해 이 후보자는 친분 자체가 장관의 결격 사유가 될 수 없다고 강조했다. 그는 전문성이나 식견, 자질과 무관하게 친분만으로 임명되는 것이 문제이지만, 그렇지 않다면 이는 이전 장관들도 겪었던 일반적인 사례라고 밝혔다.

이 후보자는 검찰개혁 초심으로 돌아가 검찰개혁을 성공적으로 마무리하고 새로운 형사사법체계를 조기에 안착시키는 것을 자신의 임무로 이해한다고 밝혔다. 이는 그가 법무부 장관직을 어떻게 바라보고 있으며, 사법부 내부 개혁의 방향성을 어떻게 설정하고 있는지를 보여주는 중요한 대목이다.

사법 체계 유지 및 행정 경험 강조

검찰 개혁 과정에서 부여된 수사 유예 기간이 종료된 후에도 중수청 등 수사기관이 경제犯罪, 마약犯罪 등 주요 범죄에 대응할 수 있는 능력을 유지하도록 사건과 기능 이관에 주의를 기울이겠다고 밝혔다. 이는 검찰 개혁 이후 수사 공백을 최소화하고 형사사법 시스템의 지속성을 확보하겠다는 의지를 담고 있다.

법무행정 경험이 부족하다는 지적에 대해서는 겸손하게 경청하며 빠르게 채우겠다고 밝혔다. 그는 30년간 법조인으로 활동하며 검찰개혁과 사법개혁 관련 다양한 이슈를 다뤘고, 방위사업청이라는 대규모 조직을 이끌었던 행정 경험이 있음을 강조했다. 이러한 경험들이 법무부 장관으로서의 자질을 뒷받침한다고 판단했다.

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공소취소 논란과 특검법 논의의 현황

이재명 대통령 사건의 공소취소 논란과 관련하여 이 후보자는 법과 원칙에 따라 대응해야 한다는 입장을 재확인했다. 그는 대통령이 국회에 특수검사 설치법을 제안하며 기존 사건에 대한 이송권을 빼고 진상규명에만 집중할 것을 건의했고, 이에 따라 국회가 특검법을 제정했다고 설명했다.

따라서 이제 남은 유일한 과제는 진상규명에 집중하는 것이 맞다고 이 후보자는 결론지었다. 나머지 사법적 처리나 절차적인 문제들은 모두 법과 원칙에 따라 처리하는 것이 바람직하다는 것이 그의 견해이다. 이는 향후 법무부의 수사 및 기소 정책 방향에 중요한 시사점을 제공한다.